Βόρεια Κορέα: Καταδικάζει την έκκληση της G7 για αποπυρηνικοποίηση

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Την έκκληση της G7 για αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας κατήγγειλε η Κιμ Γιο Γιονγκ, η πανίσχυρη αδελφή του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνοντας λόγο για παραβίαση του συντάγματός της και της κυριαρχίας της, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Κιμ δήλωσε ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι μια «μη αναστρέψιμα οριστικοποιημένη ατζέντα» που ποτέ δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί και ότι η κατοχή πυρηνικών είναι βασικό συμφέρον της Βόρειας Κορέας και μη αναστρέψιμη γραμμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του KCNA.

«Η αποπυρηνικοποίηση είναι η γραμμή της μη υποχώρησης που δεν ποτέ δεν μπορεί ξεπεραστεί», φέρεται να δήλωσε η Κιμ, προσθέτοντας ότι όποιος προσπαθήσει να πλήξει τα βασικά συμφέροντα του κράτους, που είναι εξοπλισμένο με πυρηνικά, θα κάνει «τη χειρότερη επιλογή του να προσκαλεί την καταστροφή».

Η Κιμ δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας είναι αποτρεπτικό μέσο αυτοάμυνας που αποκτήθηκε σε απάντηση αυτού που χαρακτήρισε επίμονες πυρηνικές απειλές από τους εχθρούς της και τα περιέγραψε ως «ακρογωνιαίο λίθο» για τη διασφάλιση της ειρήνης.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι δηλώσεις που καλούν σε αποπυρηνικοποίηση είναι «εντελώς ξεπερασμένες» και δεν θα αλλάξουν ανεξάρτητα από το πόσο έντονα επικρίνει ο όποιος οργανισμός το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες βράδυ μετά τη σύνοδό τους, οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.