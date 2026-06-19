CrediaBank: Εκδίδει νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη

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Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της προχώρησε η CrediaBank κατά το ποσό των €29.164, μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 583.280 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη.

Η ανακοίνωση της CrediaBank

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 27.03.2026, σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίασή του στις 18.06.2026 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €29.164, μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 583.280 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» και οι «Νέες Μετοχές»). Σημειώνεται ότι για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας εκκρεμεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ Άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας (οι «Δικαιούχοι»). Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των €99.781.641,45 διαιρούμενο σε 1.995.632.829 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών (€0,05) η κάθε μία.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με επόμενες ανακοινώσεις της για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους Δικαιούχους, την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.