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Συνταξιοδότηση: Καμία αύξηση των ορίων το 2027

Οι όποιες αποφάσεις για τα όρια ηλικίας που αφορούν στη συνταξιοδότηση θα επανεξετασθούν μετά το 2030 - Τι δήλωσε η υφ. Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 20.06.2026, 07:00
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Συνταξιοδότηση: Καμία αύξηση των ορίων το 2027
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για την έξοδο προς τη συνταξιοδότηση – τουλάχιστον έως το 2030 – είναι πλέον δεδομένη, καθώς τα στοιχεία για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής παραμένουν στάσιμα και δίνουν ένα χρονικό «παράθυρο» μετάθεσης των επώδυνων μέτρων.

Τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά στελέχη με δηλώσεις τους  επιβεβαιώνουν την μετάθεση – τουλάχιστον για τρία έτη – των δύσκολων αποφάσεων με τελευταία την αρμόδια υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ανέφερε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τα επόμενα έτη.

H πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος

Σημείωσε μάλιστα πως η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει την προηγούμενη δεκαετία σε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και σε περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης εξόδου από την εργασία. Κατά συνέπεια, η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, σημείωσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε από 61,4 έτη το 2010 σε 62,6 έτη το 2016 και σε περίπου 65,6 έτη το 2026. Δηλαδή, μόνο την περίοδο 2016-2025 καταγράφεται αύξηση περίπου τριών ετών στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης.

Ο κομβικός ρόλος του προσδόκιμου ζωής

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που να τεθούν σε ισχύ από την 1.1.2027.

Η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, που αποτελεί κομβικό παράγοντα για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, από το 2010 έως το 2015 αυξήθηκε κατά περίπου ένα έτος, ενώ από το 2015 έως το 2020 παρέμεινε στάσιμο – κυρίως λόγω της πανδημίας.

H αλλαγή των ορίων ηλικίας είναι εξαιρετικά δύσκολη το 2027, καθώς πρόκειται για εκλογική χρονιά και ένα τέτοιο θέμα «κουβαλάει» ιδιαιτέρως υψηλό πολιτικό κόστος

Πάντως η αλλαγή των ορίων ηλικίας είναι – ούτως ή άλλως – εξαιρετικά δύσκολη κατά το έτος 2027, καθώς πρόκειται για εκλογική χρονιά και ένα τέτοιο θέμα «κουβαλάει» ιδιαιτέρως υψηλό πολιτικό κόστος.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η κυβέρνηση αναμένεται να λάβει στις τελικές της αποφάσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με επικρατέστερη εκδοχή αυτή της αναβολής τουλάχιστον για μία τριετία.

Επαναπροσδιορισμός ανά τριετία

Μέχρι ώρας η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι τα όρια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2027, ενώ σποραδικά διαρρέουν σενάρια για σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης την τριετία 2028 έως 2030.

Το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας στη χώρα μας θα τεθεί στο τραπέζι με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, από το 2027 και μετά, τα όρια συνταξιοδότησης θα επαναπροσδιορίζονται κάθε τρία χρόνια, με βάση το προσδόκιμο ζωής των ασφαλισμένων.

Το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας στη χώρα μας θα τεθεί στο τραπέζι με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια και θα αποτυπώσει, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σταδιακή αύξηση ορίων

Πάντως, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας έχουν ήδη διαβεβαιώσει ότι η αύξηση των ορίων θα είναι σταδιακή (3-4 μήνες κατ’ έτος) ώστε να μην επιβαρυνθούν άμεσα οι ασφαλισμένοι.

Ενδεικτική είναι πρόσφατη αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία περιγράφεται και στην αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση κατ’ ουσίαν έθεσε επί τάπητος τις δυσοίωνες δημογραφικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό βέβαια με τις περιορισμένες γεννήσεις και τη γήρανση του πληθυσμού, έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Η έκθεση αναφέρει για την χώρα μας το ενδεχόμενο η θεσμοθετημένη ηλικία συνταξιοδότησης να αυξηθεί στα 67,5 έτη από τα 62 έτη που είναι σήμερα – με 40 έτη ασφάλισης.

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