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ΠΑΚΟΕ: Ποιες ακτές της Αττικής έχουν την καλύτερη ποιότητα υδάτων και ποιες «κοκκίνισαν»

Yπερτερούν αριθμητικά τα ακατάλληλα σημεία σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ. Ποιες είναι οι «κατάλληλες» και οι «ακατάλληλες» παραλίες από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο και από το Θυμάρι έως τον Μαραθώνα.

Κοινωνία 23.06.2026, 19:35
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ΠΑΚΟΕ: Ποιες ακτές της Αττικής έχουν την καλύτερη ποιότητα υδάτων και ποιες «κοκκίνισαν»
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H Αττική ανέκαθεν διέθετε εξαιρετικά καθαρές και ποιοτικές παραλίες. Παρά την οικιστική πίεση και τη μεγάλη επισκεψιμότητα που δέχεται ως η πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, η ακτογραμμή της περιλαμβάνει πολλές επιλογές για ασφαλές και καθαρό κολύμπι.

Οι επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ στις ακτές της Δυτικής και της Ανατολικής Αττικής, σε πάνω από 50 σημεία, έλαβαν υπόψη τα προβλεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

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Σύμφωνα με τις αναλύσεις της τρέχουσας περιόδου, λιγότερο από το ήμισυ των ακτών της Αττικής διατηρεί ικανοποιητική έως εξαιρετική ποιότητα υδάτων, με τις ανοιχτές και λιγότερο αστικοποιημένες ζώνες να καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Τι έδειξαν οι επαναληπτικοί έλεγχοι στην Ανατολική Αττική

Πιο συγκεκριμένα, οι επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι τις ακτές της Ανατολικής Αττικής στις 15/06/2026 περιέλαβαν συνολικά 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά, τα 12 σημεία (40,0%) κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 σημεία (60,0%) χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, με βάση τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι).

Επιδείνωση της συνολικής εικόνας καταγράφει το ΠΑΚΟΕ

Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς πλέον τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν αριθμητικά των κατάλληλων.

Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγραινά και η παραλία Σουνίου.

Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία «Οξυγόνο», η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δεικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη.

Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις E. coli. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής.

Στη συνέχεια της ακτογραμμής, η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Στη Νέα Μάκρη, δύο από τα τρία σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο.

Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Συνολικά, οι μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές τοπικές μικροβιακές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες.

ΠΑΚΟΕ

Οι ασφαλέστερες επιλογές

Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες, όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχινιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Δυτική Αττική

Επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι διεξήχθησαν στις 15 Ιουνίου (2026) και στη Δυτική Αττική σε συνολικά 21 σημεία κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο.

Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών προσδιορισμών προκύπτει ότι 11 σημεία κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση (52,4%), ενώ 10 σημεία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα (47,6%).

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στους μικροβιακούς δείκτες Escherichia coli (E. coli) και εντερόκοκκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων. Ακατάλληλα κρίθηκαν και τα τέσσερα πρώτα σημεία δειγματοληψίας, δηλαδή τρεις θέσεις στην Πειραϊκή – Ακτή Θεμιστοκλέους και Φρεατίδα, καθώς και η παραλία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις E. coli καταγράφηκαν στις περιοχές της Πειραϊκής, γεγονός που υποδηλώνει συνεχιζόμενη επιβάρυνση της παράκτιας ζώνης.

Από το Μπάτη έως την Παλαιά Φώκαια

Αντίθετα, οι παραλίες του Μπάτη, του Εδέμ, του Αλίμου, της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βουλιαγμένης και της Βάρκιζας παρουσίασαν συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου σημαντικά χαμηλότερες από τα θεσμοθετημένα όρια. Ξεχώρισαν η παραλία Okeanida Beach στη Βουλιαγμένη και η παραλία Μικρό Καβούρι, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές τόσο σε E. coli όσο και σε εντερόκοκκους, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιοχή.

Στη συνέχεια της διαδρομής προς τα νότια, η εικόνα εμφανίζεται μικτή. Η παραλία Λουμβάρδας στον Δήμο Κρωπίας κρίθηκε ακατάλληλη λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων E. coli, ενώ οι παραλίες Αγίου Νικολάου και Δυτικής Παραλίας Λαγονησίου, εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων και χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση.

Πάντα σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας εντοπίστηκαν εκ νέου σημαντικές επιβαρύνσεις. Ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν πέντε συνεχόμενα σημεία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων στην παραλία Αναβύσσου και τριών θέσεων στην παραλία Παλαιάς Φώκαιας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις E. coli που καταγράφηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις υποδεικνύουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας υδάτων, παρότι οι τιμές των εντερόκοκκων παρέμειναν σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλές.

ΠΑΚΟΕ

Συνολικά, «οι επαναληπτικές μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει ικανοποιητική στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες των νοτίων προαστίων, από τον Άλιμο έως τη Βάρκιζα. Ωστόσο, οι καταγραφές στην Πειραϊκή, στο Παλαιό Φάληρο, στη Λουμβάρδα και κυρίως στην περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας καταδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και εντατικοποίησης των ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Πηγή: in.gr 

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