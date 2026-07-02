 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Automotive"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Green Vehicles"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Motor Oil: Το incharge «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός για το πρώτο «πράσινο» δρομολόγιο μεταφοράς μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Ηλεκτροκίνηση 02.07.2026, 13:10
Σχολιάστε
Motor Oil: Το incharge «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση ηλεκτροκίνησης στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος στηρίζει το incharge της Motor Oil, το δίκτυο με τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα.

Σε μια στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, το incharge αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της φόρτισης και της ενεργειακής διαχείρισης του νέου, υπερσύγχρονου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων βαρέως τύπου.

Motor Oil

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του καθημερινού δρομολογίου μεταφοράς μεταλλεύματος από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προς τον λιμένα του Στρατωνίου, το incharge προμήθευσε την Ελληνικός Χρυσός με δύο υπερσύγχρονους ταχυφορτιστές ισχύος 180kW. Οι υποδομές αυτές εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή φόρτιση των δύο νέων πλήρως ηλεκτρικών φορτηγών Mercedes-Benz Actros e600 Pro Cabin, τα οποία αντικαθιστούν τα συμβατικά οχήματα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών εκπομπών CO₂.

Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του incharge, παρέχοντας στην Ελληνικός Χρυσός τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας των οχημάτων και να προσφέρει δεδομένα για την ανάλυση των δεικτών βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του στόλου και αποτυπώνεται με μετρήσιμα δεδομένα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως αποτέλεσμα της επένδυσης.

Motor Oil

Ο κ. Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής του incharge δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, καθώς αποδεικνύει ότι το incharge διαθέτει την τεχνογνωσία και τις κορυφαίες υποδομές για να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές, βαριές βιομηχανικές μεταφορές. Δεν προσφέρουμε απλώς ενέργεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο οικοσύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν την πράσινη μετάβαση πράξη. Είμαστε περήφανοι που οδηγούμε τις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο εμπορικό και βιομηχανικό μέλλον».

Η συμμετοχή του incharge σε αυτό το πρωτοποριακό έργο υπογραμμίζει τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές, ακόμη και βιομηχανικές εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας, ανοίγοντας «νέους δρόμους» για το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ενοίκια και κατοικίες συνέχισαν να γίνονται ακριβότερα το α΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Τρίτη υψηλότερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ για την Ελλάδα
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη
Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Wall Street

Ανακάμπτει η Wall Street, μικτά τα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη
Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.
Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Καββαδάς: Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και στήριξη των αλιέων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο στόχος για τον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Markets

Goldman: Στις 2.600 μονάδες βάζει τoν στόχο για τον Γενικό Δείκτη

Η Goldman Sachs εξακολουθεί να συγκαταλέγει την Ελλάδα στις αγορές που παρουσιάζουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Ηλεκτροκίνηση
Motor Oil: Το incharge «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
Ηλεκτροκίνηση

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός για το πρώτο «πράσινο» δρομολόγιο μεταφοράς μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
Green

16 έργα ύδρευσης σε 9 δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Νέο πακέτο παρεμβάσεων του ΥΠΕΝ για ύδρευση και αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία οι νέες χρηματοδοτήσεις

Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Ηλεκτροκίνηση

Η κινεζική Windrose βάζει στο στόχαστρο την Tesla και την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Windrose Electric λέει ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί για να κρατήσουν τα κινεζικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά μακριά από την Αμερική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματική αλλαγή: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί το 2024 (20,89° Κελσίου)

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Τα τρία «αγκάθια» για τα αιολικά που φέρνει το προτεινόμενο νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Η ΕΛΕΤΑΕΝ προειδοποιεί για υψηλότερο ενεργειακό κόστος

Μάχη Τράτσα
Παγκόσμια Τράπεζα: Εγκαταλείπει τον στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα υπό την πίεση των ΗΠΑ
Green

Οι ΗΠΑ αλλάζουν την ατζέντα της Παγκόσμιας Τράπεζας για το κλίμα

Παρά τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών και αναπτυσσόμενων οικονομιών, η Παγκόσμια Τράπεζα απέσυρε τον βασικό στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα, σε μια απόφαση που αποδίδεται στην πίεση της κυβέρνησης Τραμπ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι πληρωμές ύψους 6,29 εκατ. ευρώ
Green

Ξεκινούν οι πληρωμές για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Πρώτη δόση πληρωμών για εξαργυρωμένες επιταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Latest News
Ενοίκια και κατοικίες συνέχισαν να γίνονται ακριβότερα το α΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Τρίτη υψηλότερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ για την Ελλάδα

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,1% στην ΕΕ - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει από την 1η Ιουλίου το Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής

Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Wall Street

Ανακάμπτει η Wall Street, μικτά τα μηνύματα από την αγορά εργασίας

Θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον για ημιαγωγούς - Πώς κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street - Σημαντικά λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη

Ο κύκλος εργασιών της ΑΒΑΞ αυξήθηκε κατά 47% στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 121 εκατ. ευρώ - Πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με πέρυσι

Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Δημήτρης Σταμούλης
Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Καββαδάς: Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και στήριξη των αλιέων

Ο Αθ. Καββαδάς στον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο «Το Αιγαίο»

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο

Μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

Witside και Qlik ανέδειξαν τη νέα εποχή του επιχειρηματικού AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μέλλον της AI περνά από τα δεδομένα και την ανθρώπινη κρίση

Η εκδήλωση της Witside ανέδειξε ότι η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης προκύπτει από την ποιότητα των δεδομένων και τη σωστή διακυβέρνησή τους

Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Economy

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Στόχος τη κυβέρνησης είναι μια πιο δίκαιη αγορά και η προστασία του καταναλωτή, είπε ο Τακης Θεοδωρικάκος μιλώντας επί του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών
AGRO

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο - Ο FAO διοργανώνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την «έξυπνη γεωργία»

Ρωσία: Η απογοήτευση για τα καύσιμα εντείνεται, η κρίση οξύνεται
World

Ράλι τιμών στα ρωσικά καύσιμα, εντείνονται τα πλήγματα του Κιέβου

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones πλήττουν την παραγωγή καυσίμων στη Ρωσία

Εθνική Τράπεζα: Φόροι, κατανάλωση και συμμόρφωση έφεραν ιστορικά πλεονάσματα
Macro

Ισχυρά έσοδα και συγκράτηση δαπανών «έχτισαν» τα πλεονάσματα

Η Εθνική Τράπεζα αποδίδει την επίδοση σε ισχυρότερα έσοδα από ΦΠΑ, εισοδήματα και επιχειρήσεις, αλλά και στη συγκράτηση των δαπανών

Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε
Economy

Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε

Οι οδηγίες της ΕΚΤ για τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων ευρώ

Ελληνική οικονομία: Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής;
Economy

Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής για την ελληνική οικονομία;

Το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στα δημόσια έσοδα και στις επενδύσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΔΥΠΑ

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies