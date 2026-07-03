Προσδοκίες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ο κεντρικός πυλώνας του σχεδίου NextGenerationEU, σχεδιάστηκε ως μια ιστορική απάντηση της Ευρώπης στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας με διπλό στόχο: την ταχεία ανάκαμψη και τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό των οικονομιών. Χρηματοδοτούμενο από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, το ΤΑΑ εισήγαγε μια καινοτόμο λογική που συνδέει τις εκταμιεύσεις όχι με την απλή απορρόφηση δαπανών, αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και στόχων. Καθώς πλησιάζουμε στην καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου του 2026, η αποτίμηση της πορείας του αποκαλύπτει ένα σύνθετο τοπίο, όπου οι αρχικές υψηλές προσδοκίες μετριάζονται από τις προκλήσεις της υλοποίησης και τις εξωγενείς κρίσεις, με την Ελλάδα να αποτελεί μια ειδική περίπτωση μελέτης, ως ο μεγαλύτερος δικαιούχος του προγράμματος σε ποσοστό του ΑΕΠ της.

Οι αρχικές μακροοικονομικές αναλύσεις προέβλεπαν μια σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ της ευρωζώνης. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτιμούσε ότι το NGEU θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά περίπου 1,5% έως το 2026. Η ανάλυση στηριζόταν σε τρεις βασικούς διαύλους μετάδοσης: τη μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου (risk premium) μέσω της κοινής έκδοσης χρέους, την άμεση δημοσιονομική τόνωση μέσω των επενδύσεων και, μακροπρόθεσμα, τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, μια πιο πρόσφατη ανάλυση της ΕΚΤ το 2024 αναθεώρησε αυτές τις εκτιμήσεις προς τα κάτω, προβλέποντας πλέον μια αύξηση του ΑΕΠ μεταξύ 0,4% και 0,9% έως το 2026.

Η αναθεώρηση αυτή αποδίδεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, την ανακατανομή πόρων προς χρήσεις με χαμηλότερο πολλαπλασιαστή, τη διάβρωση της πραγματικής αξίας του πακέτου λόγω του υψηλού πληθωρισμού και τη νομισματική σύσφιγξη που ακολούθησε. Παρά την υποβάθμιση, η ΕΚΤ επιμένει ότι το πρόγραμμα διατηρεί τη δυναμική του να αφήσει ένα μόνιμο θετικό αποτύπωμα, μετατοπίζοντας απλώς τα οφέλη χρονικά προς το τέλος της περιόδου.

Πέρα από τις μακροοικονομικές προβλέψεις, η ίδια η φιλοσοφία και η εφαρμογή του ΤΑΑ έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), σε έκθεσή του το 2025, άσκησε κριτική, υποστηρίζοντας ότι το ΤΑΑ δεν λειτουργεί στην πράξη ως ένα γνήσιο εργαλείο «βάσει επιδόσεων». Σύμφωνα με το ECA, τα περισσότερα ορόσημα και στόχοι είναι προσανατολισμένα στην εκροή (output-oriented) και όχι στο αποτέλεσμα (result-oriented), εστιάζοντας περισσότερο στη συμμόρφωση και την πρόοδο της υλοποίησης παρά στον μετρήσιμο αντίκτυπο των παρεμβάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια παρόμοια γραμμή, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια στους στόχους. Η κεντρική πρόκληση που αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η υπερσυγκέντρωση έργων προς το τέλος της περιόδου (backloading), δημιουργώντας ένα στενό διοικητικό παράθυρο για την ολοκλήρωσή τους έως το 2026, γεγονός που εξηγεί και τη συντηρητικότερη στάση των πιο πρόσφατων οικονομικών αποτιμήσεων.

Για την Ελλάδα, το ΤΑΑ αποτελεί μια ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων, καθώς το εγκεκριμένο σχέδιο αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ (περίπου 16% του ΑΕΠ του 2024) σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χώρα υπήρξε από τις πρωτοπόρους στην υποβολή και έγκριση του σχεδίου της, έχοντας λάβει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων πόρων.

Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτού του πρωτοφανούς χρηματοδοτικού εργαλείου προσκρούει σε βαθιά ριζωμένες διαρθρωτικές αδυναμίες. Η κρισιμότερη από αυτές είναι το επίμονο χάσμα παραγωγικότητας. Παρά τη δυναμική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει η χαμηλότερη στην ΕΕ, τόσο ανά ώρα εργασίας (54,6% του μέσου όρου της ΕΕ το 2025) όσο και ανά εργαζόμενο. Η απόκλιση αυτή εξηγείται από παράγοντες όπως οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, οι χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και η κυριαρχία μικρών επιχειρήσεων χαμηλής παραγωγικότητας. Το ΤΑΑ, με την έμφαση που δίνει στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αντιστροφή αυτής της τάσης, αντιμετωπίζοντας τις «ουλές» που άφησε η δεκαετής οικονομική κρίση στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Ωστόσο, η επιτυχής απορρόφηση και, κυρίως, η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων παρεμποδίζονται από σημαντικούς θεσμικούς και διοικητικούς περιορισμούς. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της για την Ελλάδα το 2025, επισημαίνει ότι η υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου εμποδίζεται από τον ασθενή συντονισμό μεταξύ δημόσιων φορέων, τις μακρές δικαστικές διαδικασίες σε δημόσιες συμβάσεις και τις καθυστερήσεις στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αυτά τα «τεχνικά bottlenecks» θέτουν εν αμφιβόλω την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων. Το στοίχημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι απλώς να απορροφήσει τους πόρους, αλλά να τους μετατρέψει σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικότητας και της δυνητικής ανάπτυξης, κλείνοντας το χάσμα που τη χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η τελική κρίση για την επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, θα εξαρτηθεί από το αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν θα αφήσουν πίσω τους μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη οικονομική δομή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.