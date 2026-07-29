Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

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Με ήπια κέρδη ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο των κινήσεων, ενώ το θετικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, προσφέρει στήριξη και στην εγχώρια αγορά.

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.529,49 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων. Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 30,15 εκατ. ευρώ.

Οι δείκτες και οι τίτλοι

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται οριακά χαμηλότερα, σημειώνοντας απώλειες 0,11%, γεγονός που δείχνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα ισχυρά blue chips.

Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης είναι η μετοχή της AKTOR, η οποία σημειώνει άνοδο 3,92%, συνεχίζοντας τη δυναμική της. Ισχυρή εικόνα παρουσιάζουν επίσης η Metlen με κέρδη 1,66%, η ElvalHalcor με άνοδο 1,37%, η Τράπεζα Πειραιώς με 1,33%, η Motor Oil με 1,07% και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), του οποίου η μετοχή ενισχύεται κατά 1,03%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχονται λίγοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Τις μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζει η ΔΕΗ, η οποία υποχωρεί κατά 1,56%, ενώ ακολουθούν η ΕΥΔΑΠ με πτώση 0,53% και η Optima Bank με απώλειες 0,38%.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει ισορροπημένη, καθώς από το σύνολο των μετοχών που έχουν πραγματοποιήσει πράξεις, 36 κινούνται ανοδικά, 27 υποχωρούν και 24 παραμένουν αμετάβλητες, στοιχείο που αποτυπώνει συγκρατημένη αισιοδοξία και επιλεκτικές τοποθετήσεις από τους επενδυτές.

Στη μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, μετά την AKTOR, τα υψηλότερα κέρδη σημειώνει η Safe Bulkers με άνοδο 2,94%. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν η Revoil, η οποία υποχωρεί κατά 2,25%, και η Unibios, με πτώση 1,77%, σε μια συνεδρίαση όπου οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να προχωρούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, παρακολουθώντας τόσο τις εταιρικές εξελίξεις όσο και το διεθνές επενδυτικό κλίμα.