Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ματέους Κούνια

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε και επίσημα πως ο Ματέους Κούνια είναι παίκτης των «κόκκινων διαβόλων», καθώς έφτασαν σε συμφωνία με την Γούλβς για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού. Αυτή πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή του Ρουμπέν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με τη Γούλβς για την απόκτηση του Ματέους Κούνια. Η υπογραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού εξαρτάται από τη βίζα και την εγγραφή του.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025