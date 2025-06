Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς καθοδήγησε τα ουκρανικά drones να χτυπήσουν ρωσικά αεροδρόμια

Η τολμηρή «Επιχείρηση Ιστός Αράχνης» του Κιέβου που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) νωρίτερα αυτόν τον μήνα εναντίον τεσσάρων αεροπορικών βάσεων στη Ρωσία υπογράμμισε τις καταστροφικές επιπτώσεις μιας τεχνολογικής κούρσας που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο πόλεμος αλλάζει κάθε μέρα τώρα», δήλωσε στους Financial Times ο Βαλερί Μπόροβικ, διευθύνων σύμβουλος της First Contact — της εταιρείας που παρήγαγε τα μικρά και ευέλικτα τετρακόπτερα που αναπτύχθηκαν εναντίον των ρωσικών αεροδρομίων. «Σμήνος drones, σμίκρυνση, στόχευση τεχνητής νοημοσύνης στο «τελευταίο μίλι»… πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα αυτά».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία χαρακτηρίζεται από ταχείς κύκλους καινοτομίας και προσαρμογής και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων συστημάτων και όπλων για την αντιμετώπισή τους.

Αν τα φθηνά drones που αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης είναι το αντίστοιχο των σοβιετικών αυτοκινήτων, ο Μπόροβικ περιέγραψε το δικό του ως τη «Mercedes» των UAV: ​​προηγμένες, πλήρως προσαρμόσιμες μηχανές που διαθέτουν Τεχνητή Νοημοσύνη και υλικά υψηλής ποιότητας. «Αυτά είναι ειδικά drones για ειδικές αποστολές, πέντε φορές πιο ακριβά από τα κανονικά drones», δήλωσε ο Μπόροβικ στους Financial Times.

Αντί για το ανοιχτό πλαίσιο που χαρακτηρίζει drones πρώτου προσώπου που χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή, τα UAV που χρησιμοποιήθηκαν στην Επιχείρηση Ιστός Αράχνης διαθέτουν κλειστό πλαίσιο που εαντέχει σε κακές καιρικές συνθήκες και κρύβει την τεχνολογία κατά των παρεμβολών.

Σύμφωνα με την SBU, τα αυτόνομα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη επέτρεπαν στα drones να συνεχίσουν να πετούν «κατά μήκος μιας προσχεδιασμένης διαδρομής» ακόμη και μετά την απώλεια σήματος. «Αφού πλησίασαν και ήρθαν σε επαφή με έναν συγκεκριμένα καθορισμένο στόχο, η κεφαλή ενεργοποιήθηκε αυτόματα», ανέφερε η υπηρεσία ασφαλείας.

Ο Γιάροσλαβ Αζνιούκ, ένας άλλος κατασκευαστής drones για τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε στους FT ότι «τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρχίζουν να κλιμακώνουν τις πρώιμες αυτόνομες δυνατότητές τους».

Ενώ η πλήρως αυτόνομη στόχευση παραμένει γεμάτη προκλήσεις, η «καθοδήγηση τερματικού» – όπου ο πιλότος του drone επιλέγει χειροκίνητα έναν στόχο στην οθόνη πριν αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει – χρησιμοποιείται ήδη στο πεδίο της μάχης, είπε.

Η εταιρεία The Fourth Law του Αζνιούκ παρέδωσε τα πρώτα τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε μονάδες πρώτης γραμμής για δοκιμαστικές λειτουργίες πριν από ένα χρόνο. Αρκετές άλλες εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει παρόμοια πειράματα.

Ο υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την ανάπτυξη ενός αεροπλανοφόρου drones ικανού να πετάξει έως και 300 χιλιόμετρα και να ρίξει δύο FPV drones με αυτόνομες δυνατότητες πλοήγησης και στόχευσης.

Footage showing a Ukrainian FPV Drone striking one of the fuel tanks on a Tu-95MS Long-Range Strategic Bomber at Olenya Airbase in Murmansk today during Operation Spiderweb. pic.twitter.com/7EObjb5VDA

— OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2025