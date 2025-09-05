Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Αφιερωμένη στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση με αιχμή του δόρατος το AKIS (Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας) ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας μπροστά σε αγρότες και φορείς της περιοχής, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας «δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα της οικονομίας, αλλά βασικός πυλώνας ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης». Αναφερόμενος στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημείωσε ότι «με τη νέα ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίσαμε πόρους που ξεπερνούν τα 19,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη στήριξη που έχει γνωρίσει ποτέ ο ελληνικός αγροτικός κόσμος».

Το AKIS λειτουργεί ως «γέφυρα που ενώνει το χωράφι με το πανεπιστήμιο, τον παραγωγό με τον ερευνητή και τον σύμβουλο με την πολιτεία»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε το AKIS, το δίκτυο που συνδέει έρευνα, εκπαίδευση και πράξη. «Το AKIS είναι η γέφυρα που ενώνει το Πανεπιστήμιο με το χωράφι, τη θεωρία με την πράξη, τον επιστήμονα με τον αγρότη. Δεν είναι ένας θεσμός για τα χαρτιά· είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα στηρίξει τον παραγωγό με εργαλεία προσαρμοσμένα στις πραγματικές του ανάγκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η Εθνική Επιτροπή AKIS έχει ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους, όπως:

Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, προσβάσιμου από όλους τους παραγωγούς.

Νέα προγράμματα κατάρτισης που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της παραγωγής.

Έμφαση στις δεξιότητες του μέλλοντος, όπως η γεωργία ακριβείας και οι ψηφιακές εφαρμογές.

Στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των συνεργατικών σχημάτων.

Το πλέγμα των πολιτικών

Παράλληλα, ο υπουργός ανέδειξε το πλέγμα των πολιτικών που πλαισιώνουν το AKIS:

Επενδύσεις άνω των 42 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το νέο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί πιστοποιημένο μηχανισμό υποστήριξης των παραγωγών.

Τα Προγράμματα Νέων Αγροτών, με ενισχύσεις έως 40.000 ευρώ και αυξημένο ποσοστό στήριξης στο 3% του φακέλου της ΚΑΠ.

Το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», με υπογεγραμμένα πάνω από 700 εκατ. ευρώ για έργα άρδευσης, ταμιευτήρες και εκσυγχρονισμό δικτύων.

Την ψηφιακή γεωργία, με νέα εργαλεία τηλεπισκόπησης, έξυπνης άρδευσης και ευρυζωνικές υποδομές σε περισσότερους από 5.000 οικισμούς.

«Η επιτυχία στη γεωργία δεν κρίνεται πια μόνο στο χωράφι, αλλά και στην ικανότητα να ενσωματώνεις τη γνώση, να αξιοποιείς την τεχνολογία, να οργανώνεις σωστά την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων σου», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, να υλοποιεί πολιτικές στήριξης των Ελλήνων αγροτών: «Η αγροτική πολιτική δεν είναι στιγμιαία παρέμβαση, αλλά μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί σχέδιο, διάλογο και δράση. Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον και δίνει στον Έλληνα παραγωγό τα μέσα να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματική και πιο κερδοφόρα».

Με τη στήριξη της πολιτείας, τη δύναμη των ανθρώπων της υπαίθρου και την αξιοποίηση της γνώσης, ο πρωτογενής τομέας της χώρας κάνει ήδη το μεγάλο άλμα στη νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, επισήμανε.

Βασικός πυλώνας

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, τόνισε ότι «την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, την ενώνει η αγωνία το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Προχωράμε μπροστά με τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού. Η ελληνική αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα πρωτογενή τομέα ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο. Το AKIS συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση γιατί κάνει τη γνώση χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Επενδύουμε στο AKIS, στηρίζουμε τα δίκτυα συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών, τη συνεργασία εκπαιδευτικών οργανισμών με την έρευνα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα. Η πολιτική ηγεσία θα συνεχίσει με συνέπεια και όραμα να στηρίζει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών μας», είπε. Τέλος, κάνοντας αναφορά στην άρδευση, τόνισε ότι «και η σωστή χρήση των υδάτινων πόρων είναι ζήτημα σωστής εκπαίδευσης».

Στην παρέμβασή της η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας στον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Τόνισε ότι μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 διατέθηκαν πάνω από 140 εκατ. ευρώ για εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες. Στη νέα ΚΑΠ 2023-2027, με διαθέσιμους πόρους 200 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται πιο φιλόδοξα η ενίσχυση των παραγωγών. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η ημερίδα είναι ευκαιρία διαλόγου ώστε το AKIS να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και βιωσιμότητας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την εφαρμογή του AKIS τόνισε ότι είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική γεωργία καλείται να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής – την κλιματική κρίση, την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον διεθνή ανταγωνισμό – και σε αυτό το πλαίσιο «η γνώση και η καινοτομία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα».

Επανέλαβε ότι το AKIS λειτουργεί ως «γέφυρα που ενώνει το χωράφι με το πανεπιστήμιο, τον παραγωγό με τον ερευνητή και τον σύμβουλο με την πολιτεία», ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα ζωντανό δίκτυο συνεργασίας που προσφέρει απτές λύσεις στους αγρότες. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της νέας ΚΑΠ 2023–2027 για κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, με σημαντικούς διαθέσιμους πόρους. Κλείνοντας, σημείωσε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των παραγωγών. «Η ελληνική γεωργία μπορεί και θα τα καταφέρει. Με γνώση, με καινοτομία, με συνεργασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ανοίγοντας την εκδήλωση, υπογράμμισε τον πλούτο και τη δυναμική των καλλιεργειών του κάμπου – ρύζι, βαμβάκι, σιτηρά, καρπούζια – και τόνισε ότι «αυτό που θα κρατήσει ζωντανό τον αγροδιατροφικό μας τομέα είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση». Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, επισημαίνοντας ότι από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση και πρότεινε την αξιοποίηση του Αξιού ποταμού με λιμνοδεξαμενές, αναμένοντας την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου Νέας Μεσημβρίας ύψους 12 εκατ. ευρώ.