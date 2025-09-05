Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Στην εκδήλωση για το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Κώστας Τσιάρας

AGRO 05.09.2025, 09:36
Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη
Newsroom

Αφιερωμένη στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση με αιχμή του δόρατος το AKIS (Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας) ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας μπροστά σε αγρότες και φορείς της περιοχής, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας «δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα της οικονομίας, αλλά βασικός πυλώνας ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης». Αναφερόμενος στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημείωσε ότι «με τη νέα ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίσαμε πόρους που ξεπερνούν τα 19,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη στήριξη που έχει γνωρίσει ποτέ ο ελληνικός αγροτικός κόσμος».

Το AKIS λειτουργεί ως «γέφυρα που ενώνει το χωράφι με το πανεπιστήμιο, τον παραγωγό με τον ερευνητή και τον σύμβουλο με την πολιτεία»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε το AKIS, το δίκτυο που συνδέει έρευνα, εκπαίδευση και πράξη. «Το AKIS είναι η γέφυρα που ενώνει το Πανεπιστήμιο με το χωράφι, τη θεωρία με την πράξη, τον επιστήμονα με τον αγρότη. Δεν είναι ένας θεσμός για τα χαρτιά· είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα στηρίξει τον παραγωγό με εργαλεία προσαρμοσμένα στις πραγματικές του ανάγκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η Εθνική Επιτροπή AKIS έχει ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους, όπως:

  • Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, προσβάσιμου από όλους τους παραγωγούς.
  • Νέα προγράμματα κατάρτισης που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της παραγωγής.
  • Έμφαση στις δεξιότητες του μέλλοντος, όπως η γεωργία ακριβείας και οι ψηφιακές εφαρμογές.
  • Στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των συνεργατικών σχημάτων.

Το πλέγμα των πολιτικών

Παράλληλα, ο υπουργός ανέδειξε το πλέγμα των πολιτικών που πλαισιώνουν το AKIS:

  • Επενδύσεις άνω των 42 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Το νέο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί πιστοποιημένο μηχανισμό υποστήριξης των παραγωγών.
  • Τα Προγράμματα Νέων Αγροτών, με ενισχύσεις έως 40.000 ευρώ και αυξημένο ποσοστό στήριξης στο 3% του φακέλου της ΚΑΠ.
  • Το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», με υπογεγραμμένα πάνω από 700 εκατ. ευρώ για έργα άρδευσης, ταμιευτήρες και εκσυγχρονισμό δικτύων.
  •  Την ψηφιακή γεωργία, με νέα εργαλεία τηλεπισκόπησης, έξυπνης άρδευσης και ευρυζωνικές υποδομές σε περισσότερους από 5.000 οικισμούς.

«Η επιτυχία στη γεωργία δεν κρίνεται πια μόνο στο χωράφι, αλλά και στην ικανότητα να ενσωματώνεις τη γνώση, να αξιοποιείς την τεχνολογία, να οργανώνεις σωστά την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων σου», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, να υλοποιεί πολιτικές στήριξης των Ελλήνων αγροτών: «Η αγροτική πολιτική δεν είναι στιγμιαία παρέμβαση, αλλά μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί σχέδιο, διάλογο και δράση. Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον και δίνει στον Έλληνα παραγωγό τα μέσα να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματική και πιο κερδοφόρα».

Με τη στήριξη της πολιτείας, τη δύναμη των ανθρώπων της υπαίθρου και την αξιοποίηση της γνώσης, ο πρωτογενής τομέας της χώρας κάνει ήδη το μεγάλο άλμα στη νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, επισήμανε.

Βασικός πυλώνας

Ο υφυπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, τόνισε ότι «την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, την ενώνει η αγωνία το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Προχωράμε μπροστά με τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού.  Η ελληνική αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα πρωτογενή τομέα ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο. Το AKIS συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση γιατί κάνει τη γνώση χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Επενδύουμε στο AKIS,  στηρίζουμε τα δίκτυα συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών, τη συνεργασία εκπαιδευτικών οργανισμών με την έρευνα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα. Η πολιτική ηγεσία θα συνεχίσει με συνέπεια και όραμα να στηρίζει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών μας», είπε. Τέλος, κάνοντας αναφορά στην άρδευση, τόνισε ότι «και η σωστή χρήση των υδάτινων πόρων είναι ζήτημα σωστής εκπαίδευσης».

Στην παρέμβασή της η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας στον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Τόνισε ότι μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 διατέθηκαν πάνω από 140 εκατ. ευρώ για εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες. Στη νέα ΚΑΠ 2023-2027, με διαθέσιμους πόρους 200 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται πιο φιλόδοξα η ενίσχυση των παραγωγών. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η ημερίδα είναι ευκαιρία διαλόγου ώστε το AKIS να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και βιωσιμότητας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την εφαρμογή του AKIS τόνισε  ότι είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική γεωργία καλείται να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής – την κλιματική κρίση, την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον διεθνή ανταγωνισμό – και σε αυτό το πλαίσιο «η γνώση και η καινοτομία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα».

Επανέλαβε ότι το AKIS λειτουργεί ως «γέφυρα που ενώνει το χωράφι με το πανεπιστήμιο, τον παραγωγό με τον ερευνητή και τον σύμβουλο με την πολιτεία», ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα ζωντανό δίκτυο συνεργασίας που προσφέρει απτές λύσεις στους αγρότες. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της νέας ΚΑΠ 2023–2027 για κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, με σημαντικούς διαθέσιμους πόρους. Κλείνοντας, σημείωσε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των παραγωγών. «Η ελληνική γεωργία μπορεί και θα τα καταφέρει. Με γνώση, με καινοτομία, με συνεργασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ανοίγοντας την εκδήλωση, υπογράμμισε τον πλούτο και τη δυναμική των καλλιεργειών του κάμπου – ρύζι, βαμβάκι, σιτηρά, καρπούζια – και τόνισε ότι «αυτό που θα κρατήσει ζωντανό τον αγροδιατροφικό μας τομέα είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση». Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, επισημαίνοντας ότι από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση και πρότεινε την αξιοποίηση του Αξιού ποταμού με λιμνοδεξαμενές, αναμένοντας την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου Νέας Μεσημβρίας ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από AGRO
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κέλλας: Πώς θα εκριζώσουμε την ευλογιά – Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Κέλλας: Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος για την πορεία της ευλογιάς

Στην ευλογιά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αποζημιώσεων και ενισχύσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 23: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
AGRO

Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ για το Μέτρο 23 – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών για το Μέτρο 23

Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη
AGRO

Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Στην εκδήλωση για το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Κώστας Τσιάρας

ΚΑΠ: Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση για τους αγρότες;
AGRO

Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ

Πώς βλέπουν οι αγρότες την μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ - Οι προκλήσεις

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
AGRO

Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Τι ανέφερε για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσιάρας

Ξάνθη: Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας από τον ποταμό Νέστο
AGRO

Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας Ξάνθης από τον ποταμό Νέστο

«Το έργο του Νέστου δίνει πνοή στον πρωτογενή τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας

ΕΕ: Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων τον Μάιο
AGRO

Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ τον Μάιο

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ έφτασαν τα 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο