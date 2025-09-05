DBRS: Σήμερα η απόφαση για το ελληνικό αξιόχρεο

Υπό το πρίσμα έντονων διεθνών πιέσεων στις αγορές κρατικού χρέους, σήμερα ανακοινώνει η DBRS την αναθεώρηση της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου. Η απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τη στάση των επενδυτών απέναντι στα ελληνικά ομόλογα και, εμμέσως, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για κάποια αναβάθμιση παραμένουν χαμηλές. Η Société Générale, στο επενδυτικό της ημερολόγιο, επισημαίνει ότι δεν αναμένει καμία αλλαγή από την πλευρά του καναδικού οίκου, ενώ το ευρύτερο κλίμα στην Ευρωζώνη παραμένει αρνητικό, κυρίως λόγω των πολιτικοοικονομικών εξελίξεων στη Γαλλία. Οι πιέσεις στα γαλλικά spreads έχουν επηρεάσει το κλίμα, αν και ακόμη στην περιφέρεια της Ευρωζώνης το κόστος δανεισμού παραμένει σε χαμηλά σχετικά επίπεδα.

Καμπανάκι για τα δημοσιονομικά

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αναταραχή στις αγορές κρατικού χρέους δεν θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Οι περισσότεροι ξένοι αναλυτές τονίζουν ότι εάν επιμείνουν τα δημοσιονομικά προβλήματα στη Γαλλία, οι υπόλοιπες χώρες δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες. Ούτε φυσικά και ο τραπεζικός κλάδος, με τον Scope τις προηγούμενες ημέρες να επικεντρώνεται στις γαλλικές τράπεζες, οι οποίες ναι μεν μπορεί να αντέξουν μια βραχυπρόθεσμη αναταραχή στη χώρα… αλλά όχι επί μακρόν.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αποχώρηση κεντρικών τραπεζών από τα προγράμματα αγοράς ομολόγων, γεγονός που περιορίζει τη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές.

«Λείπουν οι μεταρρυθμίσεις που θα κάλυπταν την αύξηση του χρέους, και οι αγορές κεφαλαίου το βλέπουν», προειδοποίησε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, προσθέτοντας πως οι πιέσεις θα ενταθούν αν αυξηθεί η πολιτική αστάθεια.

Οι προοπτικές για την Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, παρότι έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους οίκους, η “βαθμολογία” της παραμένει χαμηλά, όπως και ευάλωτη στις διεθνείς πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της DBRS θα αποτελέσει ένδειξη για το αν η αγορά μπορεί να στηριχθεί στην εικόνα δημοσιονομικής σταθερότητας που επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση.

Η σημερινή ετυμηγορία δεν αναμένεται να φέρει εκπλήξεις, ωστόσο θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο για την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια συγκυρία όπου το κόστος δανεισμού παγκοσμίως κινείται ανοδικά και οι αντοχές των κρατικών προϋπολογισμών δοκιμάζονται.

Άλλωστε, οι περισσότερες προβλέψεις κάνουν λόγο ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% – 2,3% το 2025 και πέριξ του 2% το 2026, σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ.