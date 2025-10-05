Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας θέλει περισσότερη κρατική παρουσία στην αμυντική βιομηχανία

Μεγαλύτερη κρατική συμμετοχή στην αμυντική βιομηχανία της χώρας ζητά ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, για να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας και η τεχνογνωσία θα παραμείνουν στη χώρα.

«Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε κρατική συμμετοχή για να διασφαλίσουμε ότι η τεχνογνωσία και οι θέσεις εργασίας θα παραμείνουν στη Γερμανία» είπε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Handelblatt σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε αργά το Σάββατο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει επί του παρόντος την εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης KNDS NV και την ναυπηγική εταιρεία Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, είπε. «Τα ερωτήματα είναι πόσο υψηλό θα πρέπει να είναι το κρατικό μερίδιο και πόσο γρήγορα θα μπορούσε να αποκτηθεί ένα μερίδιο».

Στην αστυνομία οι επιθέσεις με drones

Σημείωσε επίσης ότι η πολιτική πρέπει να κάνει το καθήκον της για να αποτρέψει τον πληθωρισμό των τιμών να κατακλύσει τον τομέα. Τα τεράστια ποσά επενδύσεων που διοχετεύονται στην αμυντική βιομηχανία έχουν δημιουργήσει ένα είδος «πυρετού του χρυσού», είπε ο Πιστόριους. «Αυτό δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν, και σίγουρα όχι τη βιομηχανία» είπε χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Πιστόριους εκτιμά ότι η αστυνομία πρέπει να αναπτύξει περισσότερες δυνατότητες για να ανταποκριθεί. «Ο ομοσπονδιακός στρατός δεν μπορεί να βρίσκεται παντού στη Γερμανία όπου εμφανίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να τα καταρρίπτει», είπε. «Είναι πολύ πιο σημαντικό οι κρατικές και ομοσπονδιακές αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύξουν τις δυνατότητες που χρειάζονται για να είναι σε θέση να επιχειρούν μέχρι ένα ορισμένο υψόμετρο».