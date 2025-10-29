«Απασχολημένοι» οι ξένοι του ΧΑ, αρχίζει το τραπεζικό 15ήμερο, η δικαίωση CrediaBank, περιμένει την Allwyn η Fitch, σε αναβρασμό οι τηλεπικοινωνίες, παράταση για IRIS

Μεγάλη είναι η ημέρα σήμερα στις αγορές παγκοσμίως, καθώς όλοι έχουν συντονιστεί με την αμερικανική πραγματικότητα.

Έχουμε τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft), την απόφαση για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και στο βάθος… από αύριο δηλαδή, μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Μην απορήσετε δηλαδή αν στη Λ. Αθηνών έχουμε μια συνεδρίαση για γερά νεύρα…

Υπομονή, τουλάχιστον μέχρι να ακούσουμε το σκεπτικό της απόφασης της Fed, το βράδυ.

Ανοίγει η αυλαία…

Πέραν όμως της Federal Reserve, η αγορά περιμένει και το πρώτο δείγμα γραφής των τραπεζικών επιδόσεων, αύριο, με τη Eurobank, ενώ θα ακολουθήσουν η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Ήδη βέβαια έχει δοθεί μια εικόνα στα πρόσφατα pre-close calls από τις τραπεζικές διοικήσεις με τους ξένους και εγχώριους αναλυτές να έχουν κάνει και τις τελευταίες προσαρμογές στις εκτιμήσεις τους.

Το είδαμε και τις τελευταίες ημέρες με τον καταιγισμό των αναλύσεών τους.

————

Η προετοιμασία των CEOs

Παρά τις προβλέψεις για σταθερά αποτελέσματα, η αγορά προσδοκά να ακούσει νέα καθοδήγηση από τους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών, κυρίως για τα επόμενα βήματα στη μη οργανική μεγέθυνση του ενεργητικού, όπως οι εξαγορές και η ενσωμάτωσή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών.

Αξιοσημείωτη είναι η δραστηριότητα στον τομέα των εξαγορών.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρων στον ασφαλιστικό τομέα, ενώ η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση του τομέα ασφαλίσεων ζωής της Eurolife, με τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας να αναμένονται στην ενημέρωση των αναλυτών.

Η Πειραιώς ολοκληρώνει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, και η Alpha Bank συνεχίζει τις επεκτατικές κινήσεις της, με πιθανό στόχο την απόκτηση ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

—————

Διανομές

Επίσης, η αγορά αναμένει τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διανομή μερισμάτων.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ήδη προσδιορίσει τα ποσοστά διανομής των κερδών τους για το 2025, με τα μερίσματα να κυμαίνονται μεταξύ 50%-60% του καθαρού αποτελέσματος.

Η Eurobank, η Εθνική και η Alpha Bank προγραμματίζουν καταβολές προμερίσματος το Νοέμβριο, ενώ η Πειραιώς, αντί για μερίσματα, θα προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ.

—————-

Στρατηγικές κινήσεις

Πέραν των συστημικών όμως, η CrediaBank δεν θα περιμένει πολύ για να δρέψει τους καρπούς της πρώτης διεθνούς κίνησής της με την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η μαλτέζικη τράπεζα ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου 2025 σημειώνοντας ανάπτυξη στις συναλλαγές, τις προμήθειες, τη διαχείριση πλούτου, τις ασφαλίσεις, τη διαχείριση κεφαλαίων και το συνάλλαγμα.

Οι καταθέσεις και τα δάνεια παρέμειναν σταθερά, ενώ η τράπεζα επένδυσε στην τεχνολογία μέσω νέων υπηρεσιών, όπως οι άμεσες πληρωμές SEPA, που επιτρέπουν δυνατότητα μεταφορών 24/7 σε 10’’ μέσω του HSBC mobile app, αλλά και στους ανθρώπους της.

Ισχυρά τα μεγέθη

Τα επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητάς της HSBC Μάλτας παραμένουν ισχυρά, είναι μάλιστα μεταξύ των υψηλότερων στην αγορά, και η κερδοφορία παραμένει επίσης ισχυρή.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 82,5 εκατ. στο 9μηνο, ενώ ισχυρά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στις υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν περίπου κατά 15%.

Παράλληλα, κατέγραψε βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, οδηγώντας σε αντιστροφή προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

Όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη χρονιά αυτά τα μεγέθη θα ενσωματωθούν στην CrediaBank.

————–

Τι άλλο περιμένουμε

Μιας και η αγορά όμως βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής των θέσεών της, σας θυμίζω ότι το επόμενο διάστημα δεν έχει μόνο τραπεζικά αποτελέσματα.

Αύριο, πέραν τις Eurobank, ανακοινώνει 9μηνο και ο ΟΛΠ, την Παρασκευή είναι ημέρα της Πειραιώς, ενώ στις 3 Νοεμβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Την 6η Νοεμβρίου περιμένουμε την Εθνική και τον Τιτάν, και την 7η την Alpha Bank.

Στις 11 Νοεμβρίου θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους η Optima Bank και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ στις 13 Νοεμβρίου θα ανακοινώσουν αποτελέσματα οι HELLENiQ ENERGY και ΟΤΕ, μεταξύ άλλων.

————

Έρχεται αναβάθμιση (;)

Μπορεί η ελληνική αγορά να μην έχει συλλάβει στην ολότητα του το deal του ΟΠΑΠ με την Allwyn και η Citi να έχει βγάλει τα «μολύβια» της και να υπολογίζει τις αποτιμήσεις των δύο ομίλων, αλλά η Fitch Ratings φαίνεται ότι βλέπει ξεκάθαρα θετικά τις εξελίξεις.

Δεν θα έβαζε διαφορετικά την Allwyn International, τη μακροπρόθεσμη αξιολόγησή της «BB-» δηλαδή, υπό θετική παρακολούθηση.

Με απλά λόγια, ο οίκος αξιολόγησης βλέπει περιθώρια για αναβάθμιση, εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η αναδιάρθρωση του ομίλου και η εξαγορά της PrizePicks.

Όπως εξήγησε και η ίδια η Fitch, η ενοποίηση των ταμειακών ροών της ΟΠΑΠ θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα μειώσει τον δανεισμό, με στόχο λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA γύρω στο 3,7x έως το 2027.

Δηλαδή αν όλα πάνε όπως τα υπολογίζει η Fitch, μια αναβάθμιση δεν αποκλείεται να είναι το επόμενο βήμα.

Πυρετός…

Θυμίζω εδώ ότι η Allwyn έχει ανεβάσει ταχύτητες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς προχωρά σε άντληση κεφαλαίων ύψους 1,64 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης Μακροπρόθεσμου Δανείου (Term Loan B).

Στόχος της είναι η χρηματοδότηση της εξαγοράς της αμερικανικής PrizePicks (62,3%), του μεγαλύτερου παρόχου ημερήσιων virtual αθλημάτων στη Βόρεια Αμερική.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

————-

Ο γέγονε, γέγονε

Δεν έχει κοπάσει ακόμη ο κουρνιαχτός της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση για τις δημόσιες προτάσεις, όταν πρόκειται για διασυνοριακές συναλλαγές.

Και καλώς, διότι αυτό που «πείραξε» την αγορά δεν ήταν η «εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία», όπως είπε το οικονομικό επιτελείο, αλλά ο τρόπος που πέρασε η τροπολογία.

Πριν λίγους μήνες είχαμε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει εκεί και αυτή η… εναρμόνιση.

Ο γέγονε, γέγονε, σε κάθε περίπτωση, και ασφαλώς θα αναρωτιέστε γιατί το επαναφέρω…

Διότι μην «δένετε» ότι όλα γίνονται για την πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ.

Υπάρχουν κι άλλες διασυνοριακές συναλλαγές που μπορεί να γίνουν.

———–

Όλα ανοιχτά

Άλλωστε η ελληνική αγορά, όσο μικρή και αν είναι, αντιμετωπίζεται από αρκετούς ξένους ως μια βάση για ανάπτυξη προς την Ανατολή, αλλά και προς το Νότο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Deutsche Telekom, μητρική του ΟΤΕ, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής κινητοποίησης των τηλεπικοινωνιακών κολοσσών, ζητώντας από την Κομισιόν να χαλαρώσει τους κανόνες περί συγχωνεύσεων.

Μαζί με τους CEO των Orange, Vodafone, Telefonica και άλλων μεγάλων παικτών, ο επικεφαλής της DT υπέγραψε κοινή επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας μια πιο «γενναία» προσέγγιση που θα επιτρέψει στον κλάδο να επενδύσει μαζικά στις νέες ψηφιακές υποδομές — χωρίς τα σημερινά γραφειοκρατικά εμπόδια.

——————

Παρακολουθεί η Αθήνα

Όπως μαθαίνω μάλιστα από τις πηγές μου στο Μέγαρο της Κηφισιάς, η συζήτηση δεν περνά απαρατήρητη.

Η… Cosmote Telekom εσχάτως, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Deutsche Telekom στη ΝΑ Ευρώπη, αναμένεται να επωφεληθεί από μια πιθανή χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων, καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για πιο ευέλικτες συνεργασίες και επενδύσεις.

Άλλωστε, η Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει νομοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση του κλάδου.

Ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα (Digital Networks Act), ο οποίος έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο, στοχεύει στην υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ψηφιακή υποδομή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

——————

Παράταση…

Μετά από ασταμάτητες πιέσεις και αιτήματα από εκπροσώπους της αγοράς, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε να παρατείνει την εφαρμογή του μέτρου IRIS για τη λήψη πληρωμών, δίνοντας έτσι παράταση στην ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του.

Έτσι, η υποχρέωση για την αποδοχή πληρωμών μέσω του IRIS μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί για την 1η Νοεμβρίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Άλλωστε, ακόμη και οι λογιστές και οι τεχνικοί του χώρου είχαν προειδοποιήσει ότι το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο, κυρίως λόγω εκκρεμοτήτων στις τραπεζικές πλατφόρμες.

Έτσι, η παράταση μπορεί να δίνει επιπλέον χρόνο προετοιμασίας, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο έτοιμοι είναι οι φορείς της αγοράς να ανταποκριθούν σε αυτή την ψηφιακή υποχρέωση.

Ωστόσο, όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή, κινδυνεύουν με αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα φτάνουν τα 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά βιβλία.