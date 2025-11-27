Καναδάς: Υποχώρηση των ξένων επενδύσεων

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον Καναδά μειώθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ανήλθαν συνολικά σε 18,2 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (12,9 δισ. δολάρια) μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά την Πέμπτη. Αυτό οφείλεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε ξένες μητρικές εταιρείες που επανεπενδύουν τα κέρδη τους στον Καναδά.

Οι καθαρές εισροές μειώθηκαν από 21,9 δισ. δολάρια Καναδά το προηγούμενο τρίμηνο και είναι οι χαμηλότερες από τις αρχές του 2024. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι καναδικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 25,1 δισ. δολάρια Καναδά, σηματοδοτώντας μια δεύτερη συνεχόμενη περίοδο οι εκροές είναι περισσότερες από τις εισροές.

Ωστόσο, η τάση των εισροών ΞΑΕ στον Καναδά παραμένει αυξημένη, φτάνοντας συνολικά τα 96,6 δισ, δολάρια Καναδά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 61,9 δισ. τα τελευταία 10 χρόνια.

Η ανησυχία της κεντρικής τράπεζας

Η υστέρηση στις επιχειρηματικές επενδύσεις του Καναδά ανησυχεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με την Τράπεζα του Καναδά να επικαλείται την έλλειψη δαπανών ως βασικό λόγο για την χαμηλή παραγωγικότητα της χώρας.

Στον πρώτο προϋπολογισμό που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εισήγαγε πολιτικές που αποσκοπούν στην υποστήριξη επενδύσεων ύψους 500 δισ. καναδικών δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών. Εισήγαγε επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις που αποσκοπούν στην παροχή ευνοϊκής μεταχείρισης σε εταιρείες που επενδύουν σε μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλες τεχνολογίες.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανακοίνωσε επίσης ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μειώθηκε στα 9,7 δισ. καναδικά δολάρια το τρίτο τρίμηνο από τα αναθεωρημένα 21,6 δισ. καναδικά δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.