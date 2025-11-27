ΚΡΙ ΚΡΙ: Πώς το ελληνικό γιαούρτι εκτόξευσε τις πωλήσεις της εταιρείας το 2025

Σε ανοδική τροχιά παραμένει η Κρι Κρι, η οποία εκμεταλεύεται στο έπακρο την ζήτηση που υπάρχει για το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο του ATHEX Mid Cap Conference 2025, η εταιρεία παρουσίασε σε θεσμικούς επενδυτές τη στρατηγική της για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, στον τομέα του ελληνικού γιαουρτιού και του παγωτού.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον την επενδυτική κοινότητα είναι εάν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον πήχη των 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις τη φετινή χρονιά.

Εκρηκτική ανάπτυξη στο εξωτερικό

Στην κορυφή της επιχειρησιακής δραστηριότητας βρίσκονται οι εξαγωγές γιαουρτιού, οι οποίες ενισχύθηκαν θεαματικά. Η αξία των πωλήσεων στο εξωτερικό αυξήθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε άνοδο 63% και η Ιταλία αύξηση 21%. Το 69% των συνολικών πωλήσεων γιαουρτιού πλέον προέρχεται από διεθνείς αγορές, κάτι που επιβεβαιώνει την ισχυρή απήχηση του ελληνικού γιαουρτιού και την αποτελεσματική τοποθέτηση της Κρι Κρι στα ράφια των μεγάλων ευρωπαϊκών retailers.

Το ελληνικό γιαούρτι εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια τάση, με τη ζήτηση για αυθεντικό προϊόν, υψηλή πρωτεΐνη και «καθαρή ετικέτα» να ενισχύεται, όπως δείχνουν και τα στοιχεία Circana και Nielsen για το 2024.

Η εγχώρια αγορά αλλάζει

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η στροφή των καταναλωτών προς τα private label αποτελεί πλέον σταθερή τάση και επηρεάζει τις επιδόσεις των επώνυμων προϊόντων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Κρι Κρι παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας και διατηρεί αξιόλογη παρουσία στο branded σκέλος της αγοράς, με μερίδιο 13,8% σε αξία και 12,1% σε όγκο.

Η κερδοφορία στην ελληνική αγορά πιέστηκε, με το EBIT του 9μήνου να υποχωρεί κατά 39%, ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τη δύναμη του PL χαρτοφυλακίου της για να εξισορροπεί τις διακυμάνσεις στη λιανική.

Το παγωτό ανθεκτικό σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στον τομέα του παγωτού, η Κρι Κρι κατέγραψε νέους κωδικούς, ενίσχυσε το εμπορικό της δίκτυο και είδε τις εγχώριες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,3%.

Ακόμη πιο ενθαρρυντική ήταν η εικόνα στις διεθνείς αγορές, όπου οι εξαγωγές παγωτού σημείωσαν άνοδο 38,3%.

Σημαντικά αναπτυξιακά περιθώρια αναμένονται από το «Greek Frozen Yogurt», το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στο εξωτερικό.

Στην αγορά των ΗΠΑ, η εταιρεία παραμένει επιφυλακτική λόγω των αβεβαιοτήτων στους δασμούς εισαγωγής, αλλά ήδη σχεδιάζει πιο δυναμική είσοδο για την επόμενη σεζόν.

Οικονομικά αποτελέσματα

Το πρώτο εννεάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν στα €259,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα €38,3 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €31,1 εκατ. Το μικτό περιθώριο παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τις τιμές των πρώτων υλών και το κόστος ενέργειας.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η Κρι Κρι διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία για να διαχειρίζεται τις μεταβολές στο κόστος και να διατηρεί την κερδοφορία της.

Εκτιμήσεις για το 2025

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν το όριο των €300 εκατ. φέτος, ενώ το περιθώριο EBIT αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 14%.

Στο επενδυτικό μέτωπο, το πρόγραμμα CapEx προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ €21 και €25 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές παραγωγής. Η εταιρεία παραμένει συνεπής στη μερισματική της πολιτική, με μερισματική απόδοση 2,7% και payout ratio 38,3% για το 2024, στοιχεία που ενισχύουν το επενδυτικό της προφίλ.