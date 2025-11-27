Google: Πώς έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Όταν κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, η Google φάνηκε απροετοίμαστη, αλλά η κυκλοφορία του Gemini 3 και του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Ironwood αυτόν τον μήνα έχει κάνει τους ειδικούς να εκφράζουν με ενθουσιασμό την επιστροφή της τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet.

Η Google ξεκίνησε τον Νοέμβριο αποκαλύπτοντας το Ironwood, την έβδομη γενιά των μονάδων επεξεργασίας Tensor ή TPU, που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτρέπει στους πελάτες να «τρέχουν και να κλιμακώνουν τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά σε δεδομένα μοντέλα που υπάρχουν». Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Google λάνσαρε το Gemini 3, το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι απαιτεί «λιγότερες προτροπές» και παρέχει πιο έξυπνες απαντήσεις από τους προκατόχους του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, αποτύπωσε τον ενθουσιασμό γύρω από το Gemini 3 με μια ανάρτηση την Κυριακή στο X, λέγοντας ότι παρά τη χρήση του ChatGPT της OpenAI καθημερινά για τρία χρόνια, δεν επρόκειτο να επιστρέψει μετά από δύο ώρες χρήσης του Gemini 3.

«Το άλμα είναι τρελό», έγραψε ο Μπένιοφ, του οποίου η εταιρεία έχει συνεργασία τόσο με την Google όσο και την OpenAI αλλά και άλλους παρόχους μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. «Όλα είναι πιο ευκρινή και γρήγορα. Νιώθω σαν ο κόσμος να άλλαξε ξανά», σημειώνει.

Οι περισσότερες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν πτώση στην αρχή της εβδομάδας, εκτός από μία: αυτή της Alphabet.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσαν άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα, προστιθέμενη στην άνοδο άνω του 8% της περασμένης εβδομάδας. Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κατέχει μερίδιο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alphabet στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Οι μετοχές της Alphabet έχουν αυξηθεί σχεδόν 70% φέτος και έχουν ξεπεράσει σε απόδοση αυτές της Meta κατά περισσότερες από 50 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, και την περασμένη εβδομάδα, η κεφαλαιοποίηση της Alphabet ξεπέρασε αυτήν της Microsoft.

Όλα αυτά ήρθαν παρά παρά το γεγονός ότι η Nvidia ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα και προβλέψεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα.

Η εταιρεία αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στις αρχικές της προσπάθειες να φτάσει την OpenAI

«Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί σχεδόν όλες οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που καλύπτουμε πωλούνται μετά από τόσο καλά νέα από την Nvidia», έγραψε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο αναλυτής της Melius Research, Μπεν Ράιτζες, αναφερόμενος στα θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Nvidia την περασμένη εβδομάδα. «Υπάρχει ένας πραγματικός λόγος ανησυχίας και αυτός είναι η “επιστροφή της τεχνητής νοημοσύνης” της Alphabet».

Ωστόσο, ενώ η Google φαίνεται να έχει ανακτήσει το προβάδισμα, το προβάδισμά της αυτό έναντι των ανταγωνιστών της παραμένει ελάχιστο στην εξαντλητικά ανταγωνιστική αγορά τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί.

Συνδυάζοντας τα κομμάτια

Με τα Gemini 3 και Ironwood, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, φαίνεται ότι έχει επιτέλους ενώσει τα κομμάτια για τις προσφορές Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, δήλωσε ο Μάικλ Νέιθανσον, συνιδρυτής της εταιρείας έρευνας μετοχών Moffett Nathanson. Η Google εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, από καταναλωτές έως επιχειρήσεις, κάτι που η εταιρεία αρχικά δυσκολεύτηκε να κάνει μετά την άφιξη του ChatGPT.

«Πριν από τρία χρόνια, θεωρούνταν κάπως χαμένοι και υπήρχαν όλες αυτές οι τρελές απόψεις που έλεγαν ότι έχασαν τον δρόμο τους και ότι ο Σούνταρ είναι μια αποτυχία», είπε ο Νέιθανσον. «Τώρα, έχουν ένα τεράστιο προβάδισμα».

Η εταιρεία αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στις αρχικές της προσπάθειες να φτάσει την OpenAI. Μόλις το 2024, η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το προϊόν δημιουργίας εικόνων Imagen 2 για αρκετούς μήνες, αφού οι χρήστες ανακάλυψαν μια σειρά από ιστορικές ανακρίβειες. Η κυκλοφορία του AI Overviews προκάλεσε παρόμοια αντίδραση όταν οι χρήστες ανακάλυψαν ότι έδινε λανθασμένες συμβουλές, τις οποίες η εταιρεία αργότερα διόρθωσε με πρόσθετες προστατευτικές δικλείδες.

«Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση και όλοι έτρεχαν από εδώ κι από εκεί», δήλωσε ο Γκιλ Λάρια, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικής έρευνας DA Davidson. «Αλλά είχαν την τεχνολογία στο ντουλάπι, και ήταν απλώς θέμα το να την συγκεντρώσουν και να την στείλουν».

Η Google λέει ότι η έκδοση Ironwood είναι σχεδόν 30 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από την πρώτη της TPU του 2018

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πόσο γρήγορα η Google λάνσαρε το Gemini 3 μετά την εαρινή κυκλοφορία του Gemini 2.5, το οποίο ήδη θεωρούνταν ένα εντυπωσιακό μοντέλο. Οι υπερρεαλιστικές λειτουργίες δημιουργίας εικόνων του Nano Banana είναι μια ακόμη καινοτομία της Google. Μετά την αρχική κυκλοφορία του εργαλείου δημιουργίας εικόνων από την εταιρεία, το Gemini εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Apple App Store τον Σεπτέμβριο, εκθρονίζοντας το ChatGPT.

Και μετά την κυκλοφορία του Gemini 3, η Google κυκλοφόρησε το Nano Banana Pro την περασμένη εβδομάδα.

Η ιδιοκτησία του YouTube και όλου του περιεχομένου στην πλατφόρμα βίντεο από την Google δίνει στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τα μοντέλα εκπαίδευσης για τη δημιουργία εικόνων και βίντεο.

«Η ποσότητα βίντεο και των τρεχόντων δεδομένων που διαθέτει η Google αποτελεί πραγματικά ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Μάικ Γκουαλτιέρι, αντιπρόεδρος και κύριος αναλυτής της Forrester Research. «Δεν βλέπω πώς η OpenAI και η Anthropic μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό».

Επιπλέον, η Google έχει ενσωματώσει με επιτυχία τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στα εταιρικά προϊόντα της, αυξάνοντας τις πωλήσεις για τη μονάδα cloud της εταιρείας. Στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου τον περασμένο μήνα, η Google έφτασε το πρώτο τρίμηνο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχυμένη από την ανάπτυξη στο cloud. Η μονάδα cloud της εταιρείας, η οποία στεγάζει τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη και ανεκτέλεστο υπόλοιπο πελατών ύψους 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και δεν είναι μόνο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Google τραβάει επίσης την προσοχή με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει.

Η Google λέει ότι η έκδοση Ironwood είναι σχεδόν 30 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από την πρώτη της TPU του 2018. Τα τσιπ ASIC της Google αναδεικνύονται ως το μυστικό όπλο της εταιρείας στον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης και την έχουν βοηθήσει να πετύχει πρόσφατες συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων με πελάτες όπως η Anthropic.

Μετά από ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Meta θα μπορούσε να κλείσει συμφωνία με την Google για να χρησιμοποιήσει τις TPU της για τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης, η Nvidia είδε τη μετοχή της την Τρίτη να υποχωρεί κατά 3%, ωθώντας την εταιρεία κατασκευής τσιπ να δημοσιεύσει μια απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We’re delighted by Google’s success — they’ve made great advances in AI and we continue to supply to Google. NVIDIA is a generation ahead of the industry — it’s the only platform that runs every AI model and does it everywhere computing is done. NVIDIA offers greater… — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 25, 2025

Με την άνοδο των TPU της Google, η Nvidia ενδέχεται να μην έχει πλέον το μονοπώλιο στην αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Το πλεονέκτημα του να έχεις ολόκληρη τη στοίβα είναι ότι μπορείς να βελτιστοποιήσεις το μοντέλο σου ώστε να λειτουργεί συγκεκριμένα καλά σε ένα τσιπ TPU και να κατασκευάζεις τα πάντα με πιο βέλτιστο σχεδιασμό», δήλωσε ο Λάρια.

Η ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες τεχνητής νοημοσύνης με τις TPU και τις προσφορές Google Cloud, καθώς και η ενσωμάτωση του Gemini 3 σε όλα τα καταναλωτικά της προϊόντα, τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό της Wall Street.

Οι ειδικοί που μίλησαν με το CNBC δήλωσαν ότι το ανταγωνιστικό τοπίο είναι ευρύτερο από έναν μόνο νικητή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πρόσθεσαν ότι καθίσταται ολοένα και πιο ακριβό για πολλές εταιρείες να αποδείξουν την επιτυχία τους.

Σφιχτός ανταγωνισμός

Παρά τις νίκες αυτές, η Google εξακολουθεί να βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί.

«Το γεγονός ότι έχουν στην κατοχή τους το μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας για λίγες μέρες δεν σημαίνει ότι έχουν κερδίσει στο βαθμό που υπονοεί η χρηματιστηριακή αγορά», είπε ο Λάρια, δείχνοντας προς το νέο μοντέλο Opus 4.5 της Anthropic που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η OpenAI ανακοίνωσε επίσης δύο ενημερώσεις στο μοντέλο GPT-5, οι οποίες το καθιστούν «πιο ζεστό από προεπιλογή και πιο φιλικό προς την επικοινωνία», καθώς και «πιο αποτελεσματικό και πιο εύκολο στην κατανόηση στην καθημερινή χρήση», ανέφερε η εταιρεία.

«Τα μοντέλα αιχμής εξακολουθούν να φαίνονται να είναι σε ίση απόσταση από ορισμένες απόψεις», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι της Forrester Research.

Η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 90% της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πιθανότατα θα πάει στις εταιρείες που είναι πρόθυμες να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, δεδομένων των εξόδων της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί. Στα οικονομικά τους αποτελέσματα τον περασμένο μήνα, η Alphabet, η Meta, η Microsoft και η Amazon αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Συνολικά, αναμένουν ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 380 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

«Αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν πολλά χρήματα υποθέτοντας ότι θα υπάρξει μια επιλογή όπου ο νικητής θα τα παίρνει όλα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να καταλήξουμε με μοντέλα αιχμής να αποτελούν εμπόρευμα και πολλά από αυτά να είναι εναλλάξιμα», δήλωσε ο Λάρια.

Για την Google, η διατήρηση της πρωτοπορίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι χωρίς προκλήσεις.

Σύμφωνα με το CNBC την περασμένη εβδομάδα, στελέχη της εταιρείας ενημέρωσαν τους υπαλλήλους νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Google πρέπει να διπλασιάζει την ικανότητα εξυπηρέτησης κάθε έξι μήνες, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και να λειτουργήσει τα πρωτοποριακά της μοντέλα.

«Ο ανταγωνισμός στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο κρίσιμο και επίσης το πιο ακριβό κομμάτι της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στους εργαζομένους ο αντιπρόεδρος του Google Cloud, Αμίν Βαχντάτ.

Παρόλο που οι εσωτερικές TPU της Google έχουν τραβήξει την προσοχή ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στα τσιπ Blackwell της Nvidia, η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 90% της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανάρτησή της την Τρίτη, η Nvidia επεσήμανε ότι τα τσιπ της είναι πιο ευέλικτα και ισχυρά από τα τσιπ ASIC, όπως το Ironwood της Google, τα οποία συνήθως σχεδιάζονται για μία μόνο εταιρεία ή λειτουργία.

Και παρά το γεγονός ότι κατάφερε να πείσει τον Μπένιοφ της Salesforce να στραφεί στο Gemini, η Google έχει επίσης πολλά να κάνει με το προϊόν συνομιλίας για καταναλωτές, ανέφεραν οι ειδικοί, επικαλούμενοι παραισθήσεις και χαμηλότερο αριθμό χρηστών από ό,τι το αντίστοιχο εργαλείο της OpenAI.

Η εφαρμογή Gemini έχει 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και το AI Overviews έχει 2 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, δήλωσε η Google τον περασμένο μήνα. Η OpenAI, συγκριτικά, δήλωσε τον Αύγουστο ότι το ChatGPT έφτασε τα 700 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα.

«Ναι, η Google τα έχει καταφέρει», είπε ο Λάρια. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κερδίσει».