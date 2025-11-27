Google: Πώς έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τα Gemini 3 και Ironwood, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, φαίνεται να έχει τελικά συνθέσει το παζλ για τις προσφορές της εταιρείας στον τομέα της AI

Tεχνητή νοημοσύνη 27.11.2025, 21:21
Google: Πώς έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Όταν κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, η Google φάνηκε απροετοίμαστη, αλλά η κυκλοφορία του Gemini 3 και του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Ironwood αυτόν τον μήνα έχει κάνει τους ειδικούς να εκφράζουν με ενθουσιασμό την επιστροφή της τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet.

Η Google ξεκίνησε τον Νοέμβριο αποκαλύπτοντας το Ironwood, την έβδομη γενιά των μονάδων επεξεργασίας Tensor ή TPU, που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτρέπει στους πελάτες να «τρέχουν και να κλιμακώνουν τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά σε δεδομένα μοντέλα που υπάρχουν». Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Google λάνσαρε το Gemini 3, το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι απαιτεί «λιγότερες προτροπές» και παρέχει πιο έξυπνες απαντήσεις από τους προκατόχους του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, αποτύπωσε τον ενθουσιασμό γύρω από το Gemini 3 με μια ανάρτηση την Κυριακή στο X, λέγοντας ότι παρά τη χρήση του ChatGPT της OpenAI καθημερινά για τρία χρόνια, δεν επρόκειτο να επιστρέψει μετά από δύο ώρες χρήσης του Gemini 3.

Οι μετοχές της Alphabet έχουν αυξηθεί σχεδόν 70% φέτος και έχουν ξεπεράσει σε απόδοση αυτές της Meta κατά περισσότερες από 50 ποσοστιαίες μονάδες

«Το άλμα είναι τρελό», έγραψε ο Μπένιοφ, του οποίου η εταιρεία έχει συνεργασία τόσο με την Google όσο και την OpenAI αλλά και άλλους παρόχους μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. «Όλα είναι πιο ευκρινή και γρήγορα. Νιώθω σαν ο κόσμος να άλλαξε ξανά», σημειώνει.

Οι περισσότερες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν πτώση στην αρχή της εβδομάδας, εκτός από μία: αυτή της Alphabet.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσαν άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα, προστιθέμενη στην άνοδο άνω του 8% της περασμένης εβδομάδας. Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κατέχει μερίδιο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alphabet στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Οι μετοχές της Alphabet έχουν αυξηθεί σχεδόν 70% φέτος και έχουν ξεπεράσει σε απόδοση αυτές της Meta κατά περισσότερες από 50 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, και την περασμένη εβδομάδα, η κεφαλαιοποίηση της Alphabet ξεπέρασε αυτήν της Microsoft.

Όλα αυτά ήρθαν παρά παρά το γεγονός ότι η Nvidia ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα και προβλέψεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα.

Η εταιρεία αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στις αρχικές της προσπάθειες να φτάσει την OpenAI

«Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί σχεδόν όλες οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που καλύπτουμε πωλούνται μετά από τόσο καλά νέα από την Nvidia», έγραψε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο αναλυτής της Melius Research, Μπεν Ράιτζες, αναφερόμενος στα θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Nvidia την περασμένη εβδομάδα. «Υπάρχει ένας πραγματικός λόγος ανησυχίας και αυτός είναι η “επιστροφή της τεχνητής νοημοσύνης” της Alphabet».

Ωστόσο, ενώ η Google φαίνεται να έχει ανακτήσει το προβάδισμα, το προβάδισμά της αυτό έναντι των ανταγωνιστών της παραμένει ελάχιστο στην εξαντλητικά ανταγωνιστική αγορά τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί.

Συνδυάζοντας τα κομμάτια

Με τα Gemini 3 και Ironwood, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, φαίνεται ότι έχει επιτέλους ενώσει τα κομμάτια για τις προσφορές Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, δήλωσε ο Μάικλ Νέιθανσον, συνιδρυτής της εταιρείας έρευνας μετοχών Moffett Nathanson. Η Google εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, από καταναλωτές έως επιχειρήσεις, κάτι που η εταιρεία αρχικά δυσκολεύτηκε να κάνει μετά την άφιξη του ChatGPT.

«Πριν από τρία χρόνια, θεωρούνταν κάπως χαμένοι και υπήρχαν όλες αυτές οι τρελές απόψεις που έλεγαν ότι έχασαν τον δρόμο τους και ότι ο Σούνταρ είναι μια αποτυχία», είπε ο Νέιθανσον. «Τώρα, έχουν ένα τεράστιο προβάδισμα».

Η εταιρεία αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στις αρχικές της προσπάθειες να φτάσει την OpenAI. Μόλις το 2024, η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το προϊόν δημιουργίας εικόνων Imagen 2 για αρκετούς μήνες, αφού οι χρήστες ανακάλυψαν μια σειρά από ιστορικές ανακρίβειες. Η κυκλοφορία του AI Overviews προκάλεσε παρόμοια αντίδραση όταν οι χρήστες ανακάλυψαν ότι έδινε λανθασμένες συμβουλές, τις οποίες η εταιρεία αργότερα διόρθωσε με πρόσθετες προστατευτικές δικλείδες.

«Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση και όλοι έτρεχαν από εδώ κι από εκεί», δήλωσε ο Γκιλ Λάρια, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικής έρευνας DA Davidson. «Αλλά είχαν την τεχνολογία στο ντουλάπι, και ήταν απλώς θέμα το να την συγκεντρώσουν και να την στείλουν».

Η Google λέει ότι η έκδοση Ironwood είναι σχεδόν 30 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από την πρώτη της TPU του 2018

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πόσο γρήγορα η Google λάνσαρε το Gemini 3 μετά την εαρινή κυκλοφορία του Gemini 2.5, το οποίο ήδη θεωρούνταν ένα εντυπωσιακό μοντέλο. Οι υπερρεαλιστικές λειτουργίες δημιουργίας εικόνων του Nano Banana είναι μια ακόμη καινοτομία της Google. Μετά την αρχική κυκλοφορία του εργαλείου δημιουργίας εικόνων από την εταιρεία, το Gemini εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Apple App Store τον Σεπτέμβριο, εκθρονίζοντας το ChatGPT.

Και μετά την κυκλοφορία του Gemini 3, η Google κυκλοφόρησε το Nano Banana Pro την περασμένη εβδομάδα.

Η ιδιοκτησία του YouTube και όλου του περιεχομένου στην πλατφόρμα βίντεο από την Google δίνει στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τα μοντέλα εκπαίδευσης για τη δημιουργία εικόνων και βίντεο.

«Η ποσότητα βίντεο και των τρεχόντων δεδομένων που διαθέτει η Google αποτελεί πραγματικά ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Μάικ Γκουαλτιέρι, αντιπρόεδρος και κύριος αναλυτής της Forrester Research. «Δεν βλέπω πώς η OpenAI και η Anthropic μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό».

Επιπλέον, η Google έχει ενσωματώσει με επιτυχία τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στα εταιρικά προϊόντα της, αυξάνοντας τις πωλήσεις για τη μονάδα cloud της εταιρείας. Στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου τον περασμένο μήνα, η Google έφτασε το πρώτο τρίμηνο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχυμένη από την ανάπτυξη στο cloud. Η μονάδα cloud της εταιρείας, η οποία στεγάζει τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη και ανεκτέλεστο υπόλοιπο πελατών ύψους 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και δεν είναι μόνο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Google τραβάει επίσης την προσοχή με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει.

Η Google λέει ότι η έκδοση Ironwood είναι σχεδόν 30 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από την πρώτη της TPU του 2018. Τα τσιπ ASIC της Google αναδεικνύονται ως το μυστικό όπλο της εταιρείας στον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης και την έχουν βοηθήσει να πετύχει πρόσφατες συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων με πελάτες όπως η Anthropic.

Μετά από ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Meta θα μπορούσε να κλείσει συμφωνία με την Google για να χρησιμοποιήσει τις TPU της για τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης, η Nvidia είδε τη μετοχή της την Τρίτη να υποχωρεί κατά 3%, ωθώντας την εταιρεία κατασκευής τσιπ να δημοσιεύσει μια απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την άνοδο των TPU της Google, η Nvidia ενδέχεται να μην έχει πλέον το μονοπώλιο στην αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Το πλεονέκτημα του να έχεις ολόκληρη τη στοίβα είναι ότι μπορείς να βελτιστοποιήσεις το μοντέλο σου ώστε να λειτουργεί συγκεκριμένα καλά σε ένα τσιπ TPU και να κατασκευάζεις τα πάντα με πιο βέλτιστο σχεδιασμό», δήλωσε ο Λάρια.

Η ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες τεχνητής νοημοσύνης με τις TPU και τις προσφορές Google Cloud, καθώς και η ενσωμάτωση του Gemini 3 σε όλα τα καταναλωτικά της προϊόντα, τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό της Wall Street.

Οι ειδικοί που μίλησαν με το CNBC δήλωσαν ότι το ανταγωνιστικό τοπίο είναι ευρύτερο από έναν μόνο νικητή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πρόσθεσαν ότι καθίσταται ολοένα και πιο ακριβό για πολλές εταιρείες να αποδείξουν την επιτυχία τους.

Σφιχτός ανταγωνισμός

Παρά τις νίκες αυτές, η Google εξακολουθεί να βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί.

«Το γεγονός ότι έχουν στην κατοχή τους το μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας για λίγες μέρες δεν σημαίνει ότι έχουν κερδίσει στο βαθμό που υπονοεί η χρηματιστηριακή αγορά», είπε ο Λάρια, δείχνοντας προς το νέο μοντέλο Opus 4.5 της Anthropic που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η OpenAI ανακοίνωσε επίσης δύο ενημερώσεις στο μοντέλο GPT-5, οι οποίες το καθιστούν «πιο ζεστό από προεπιλογή και πιο φιλικό προς την επικοινωνία», καθώς και «πιο αποτελεσματικό και πιο εύκολο στην κατανόηση στην καθημερινή χρήση», ανέφερε η εταιρεία.

«Τα μοντέλα αιχμής εξακολουθούν να φαίνονται να είναι σε ίση απόσταση από ορισμένες απόψεις», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι της Forrester Research.

Η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 90% της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πιθανότατα θα πάει στις εταιρείες που είναι πρόθυμες να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, δεδομένων των εξόδων της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι ειδικοί. Στα οικονομικά τους αποτελέσματα τον περασμένο μήνα, η Alphabet, η Meta, η Microsoft και η Amazon αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Συνολικά, αναμένουν ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 380 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

«Αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν πολλά χρήματα υποθέτοντας ότι θα υπάρξει μια επιλογή όπου ο νικητής θα τα παίρνει όλα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να καταλήξουμε με μοντέλα αιχμής να αποτελούν εμπόρευμα και πολλά από αυτά να είναι εναλλάξιμα», δήλωσε ο Λάρια.

Για την Google, η διατήρηση της πρωτοπορίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι χωρίς προκλήσεις.

Σύμφωνα με το CNBC την περασμένη εβδομάδα, στελέχη της εταιρείας ενημέρωσαν τους υπαλλήλους νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Google πρέπει να διπλασιάζει την ικανότητα εξυπηρέτησης κάθε έξι μήνες, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και να λειτουργήσει τα πρωτοποριακά της μοντέλα.

«Ο ανταγωνισμός στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο κρίσιμο και επίσης το πιο ακριβό κομμάτι της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στους εργαζομένους ο αντιπρόεδρος του Google Cloud, Αμίν Βαχντάτ.

Παρόλο που οι εσωτερικές TPU της Google έχουν τραβήξει την προσοχή ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στα τσιπ Blackwell της Nvidia, η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 90% της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανάρτησή της την Τρίτη, η Nvidia επεσήμανε ότι τα τσιπ της είναι πιο ευέλικτα και ισχυρά από τα τσιπ ASIC, όπως το Ironwood της Google, τα οποία συνήθως σχεδιάζονται για μία μόνο εταιρεία ή λειτουργία.

Και παρά το γεγονός ότι κατάφερε να πείσει τον Μπένιοφ της Salesforce να στραφεί στο Gemini, η Google έχει επίσης πολλά να κάνει με το προϊόν συνομιλίας για καταναλωτές, ανέφεραν οι ειδικοί, επικαλούμενοι παραισθήσεις και χαμηλότερο αριθμό χρηστών από ό,τι το αντίστοιχο εργαλείο της OpenAI.

Η εφαρμογή Gemini έχει 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και το AI Overviews έχει 2 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, δήλωσε η Google τον περασμένο μήνα. Η OpenAI, συγκριτικά, δήλωσε τον Αύγουστο ότι το ChatGPT έφτασε τα 700 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα.

«Ναι, η Google τα έχει καταφέρει», είπε ο Λάρια. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κερδίσει».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;
Tεχνητή νοημοσύνη

Η πιο δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είναι... η Google;

Η Google δήλωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες δοκίμασαν το Gemini 3 τις πρώτες 24 ώρες τόσο μέσω του προγράμματος κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι επενδυτές αναμένουν ραγδαία αύξηση στη χρήση της αλλά αυτό δε συμβαίνει
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο... περίμενε οι επενδυτές για τη χρήση AI - Οι 3 λόγοι που φρενάρει

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν σταθερή υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Google: Πώς έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τα Gemini 3 και Ironwood, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, φαίνεται να έχει τελικά συνθέσει το παζλ για τις προσφορές της εταιρείας στον τομέα της AI

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Τι απαντά στους σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Τι απαντά σε Mr Big Short και σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της

Η Nvidia ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία στη Wall treet και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων στις ΗΠΑ – Αποκαλυπτική έρευνα του ΜΙΤ
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσους εργαζόμενους απειλεί η AI; - Αποκαλυπτική έρευνα του MIT

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του MIT κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι για όσους αγωνιούν πώς θα επηρεάσει τη δουλειά τους η τεχνητή νοημοσύνη

Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο
World

Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο

Τι δείχνει η έρευνα του Επίσημου Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ρόμπιν Φίσερ (Salesforce): Οι AI Agents διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς οι AI Agents διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων

Η Salesforce αναδεικνύει πλέον το μοντέλο B2A (Business to Agents) με στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση και έξυπνες, data-driven αποφάσεις, λέει ο Ρόμπιν Φίσερ της Salesforce

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο