ΔΥΠΑ: Στο Ηράκλειο Κρήτης η 53η Ημέρα Καριέρας

Το Ηράκλειο Κρήτης φιλοξενεί σήμερα την 53η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, μια ανοιχτή δράση διασύνδεσης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.

Με τη συμμετοχή 35 επιχειρήσεων και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η εκδήλωση δημιουργεί έναν δυναμικό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας έμφαση στη ζωντανή επαφή και στη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης των υποψηφίων. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

«Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια πρακτική και αποτελεσματική διαδικασία για όσους επιθυμούν να διερευνήσουν νέες προοπτικές απασχόλησης, να γνωρίσουν τις ανάγκες της αγοράς και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

«Η ΔΥΠΑ, μέσα από τέτοιες δράσεις, ενισχύει σταθερά τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την απασχόληση και στηρίζει την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας», προστίθεται.