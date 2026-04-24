Το «μεγάλο σχέδιο» του Στάσση, ετοιμάζεται και ο ΑΔΜΗΕ, μεθοδεύει listings o Boujnah, το ξέσπασμα ΕΥΔΑΠ, οι πρωτοβουλίες Παπαχρήστου

Inside Stories 24.04.2026, 07:00
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη εκείνη περίοδο που η κατεύθυνση αναζητείται, όσον αφορά τις αγορές.

Τα γεωπολιτικά επί της ουσίας και κατ΄ επέκταση τις αγορές.

Χωρίς πυξίδα και η ελληνική αγορά, η οποία όμως έχει δώσει ένα σημαντικό μήνυμα.

Ο χαμηλός τζίρος και η υποτονική δραστηριότητα συχνά λειτουργεί ως «προάγγελος» μιας πιο έντονης κίνησης στο επόμενο διάστημα, χωρίς όμως να προεξοφλείται η κατεύθυνσή της.

Μέχρι νεοτέρας βέβαια, διότι εσωτερικά έχει ανέβει το θερμόμετρο. Ειδικά με τα κεφάλαια που θα κληθεί να… «σηκώσει» η αγορά.

Πλάνο… άλλου επιπέδου

Φυσικά το talk of the market, όχι μόνο σήμερα, αλλά και το επόμενο διάστημα είναι η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ.

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο Γιώργος Στάσσης βάζει τη ΔΕΗ σε μια νέα φάση στρατηγικού μετασχηματισμού, με στόχο της δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού powertech ηγέτη.

Διότι όπως ενημέρωσε και τους αναλυτές χτες το βράδυ, τίθεται σε τροχιά ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί από ελληνική επιχείρηση, με ορίζοντα το 2030 και συνολικό ύψος κεφαλαίων που φτάνει τα 24,2 δισ. ευρώ.

Το πλάνο στοχεύει σε EBITDA 4,6 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα σημερινά επίπεδα.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αύξηση των διανομών, με το μέρισμα ανά μετοχή να διαμορφώνεται στο 1,4 ευρώ, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ ανάπτυξης και ανταμοιβής των επενδυτών.

Η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον Γ. Στάσση (στη μέση) κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού σχεδίου 2025-2027

Τι θα γίνει με το χρέος

Κομβικό χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι η χρηματοδοτική του δομή, η οποία εμφανίζεται πλήρως καλυμμένη.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα καλύψουν περίπου το 54% των αναγκών (περίπου 14 δισ. ευρώ), ενώ ο δανεισμός θα συνεισφέρει με αύξηση καθαρού χρέους κατά 8 δισ. ευρώ.

Η τρίτη παράμετρος είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω διεθνούς και εγχώριας προσφοράς, με το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί ποσοστό 33,4%, ενισχύοντας παράλληλα τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχής.

Έτσι, το βασικό στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην υλοποίηση.

Κατά πόσο το επενδυτικό αυτό βάρος θα μεταφραστεί σε αποδόσεις που υπερβαίνουν το κόστος κεφαλαίου και θα επιβεβαιώσουν τον μετασχηματισμό της εταιρείας.

Κάτι το οποίο ο Γιώργος Στάσσης έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του.

Τι θα καλύψει η αγορά

Όπως σας έγραφα από τις 11 Απριλίου, τα επόμενα βήματα για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ έχουν κλειδώσει, με τον επικεφαλής του Διαχειριστή Μάνο Μανουσάκη να τοποθετεί χρονικά την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Ιούνιο, εφόσον προηγηθεί, περί τα μέσα Μαΐου, η εκταμίευση 510 εκατ. ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ανοίξει στο χρηματιστήριο, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια κίνηση με τόσο ενεργή συμμετοχή του Δημοσίου.

Το εγχείρημα συνδέεται άμεσα με το νέο επενδυτικό κύκλο του Διαχειριστή, καθώς, όπως επισημάνθηκε από τον ίδιο, μετά από επενδύσεις 4 δισ. ευρώ χωρίς προσφυγή σε μετόχους, ο ΑΔΜΗΕ περνά στη φάση των μεγάλων διασυνδέσεων. Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και δεύτερη γραμμή Ελλάδας–Ιταλίας.

Το συνολικό «πακέτο» φθάνει το 1 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να καλύπτει το 51%, τη State Grid το 24% και το υπόλοιπο 25%, περί τα 250 εκατ. ευρώ, να αναζητείται από την αγορά.

Μετά τις ΑΜΚ και τα listing

Συνολικά λοιπόν, με ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τα κεφάλαια που θα πρέπει να έχει η αγορά είναι 5 δισ. Μαζί με αυτά που θα βάλει το ελληνικό Δημόσιο.

Και σε αυτό σας θέτω υπόψιν και αυτό που είπε και ο Stephane Boujnah, επικεφαλής της Euronext, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για ελληνικές ναυτιλιακές.

Εμφανίστηκε, δε, αισιόδοξος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα στραφούν σταδιακά προς το «σπίτι» τους, δηλαδή το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας το βάθος και τη διεθνή του εικόνα.

Ένα σενάριο που, αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετισμούς σε μια αγορά.

Δήλωση προθέσεων

Δεν έχει μόνο ο Γάλλος Boujnah όμως μεγάλα σχέδια στην Ελλάδα.

Μια σημαντική στιγμή που θα ανοίξει νέους δρόμους στις ελληνογαλλικές σχέσεις θα ζήσουμε το Σάββατο, και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμμανούελ Μακρόν στην Αθήνα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας θα υπογράψουν δήλωση προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας.

Πρόκειται για την συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Παρίσι, όταν και συμμετείχε στην σύνοδο των Παρισίων για την πυρηνική ενέργεια τον περασμένο Μάρτιο.

Η δήλωση που θα υπογράψουν οι δύο υπουργοί θα δίνει έμφαση στα θέματα έρευνας, καινοτομίας και της πυρηνικής ασφάλειας της εκπαίδευσης.

Σήμερα… αύριο…

Στο μεταξύ μετράμε αντίστροφα για την απόφαση του STOXX σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, σε συνέντευξή του στον ΟΤ στο περιθώριο του Delphi Economic Forum XI.

Σήμερα… αύριο, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, είπε, όπως άλλωστε γνωρίζουμε, η απόφαση, περιγράφοντας μάλιστα τη μετάβαση με όρους «ταχύτητας».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η αλλαγή δεν είναι σταδιακή αλλά μοιάζει «σαν να κινούμαστε σε μια εθνική οδό και ξαφνικά να στρίβουμε σε αυτοκινητόδρομο», υπογραμμίζοντας τη δυναμική που αποκτά η αγορά στο νέο περιβάλλον.

Οι περισσότερες ανακοινώσεις από διεθνείς οίκους έχουν ήδη γίνει, με μόνη εκκρεμότητα τον STOXX, ο οποίος αναμένεται εντός Απριλίου, ενώ η πλήρης εφαρμογή θα «απλωθεί» σε διάστημα από λίγους μήνες έως και έναν χρόνο.

Μίλησε επίσης και για τις ευκαιρίες που ανοίγονται λόγω της ένταξης του ΧΑ στο οικοσύστημα της Euronext.

Υπέρ της ενοποίησης

Κάτι που εμμέσως πλην σαφώς υποστήριξε από το βήμα του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και ο επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Ο οποίος έβαλε στο τραπέζι μια μάλλον άβολη αλήθεια για την Ευρώπη.

Το επενδυτικό κενό των περίπου 700 δισ. ευρώ ετησίως δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τις τράπεζες.

Όσο το ευρωπαϊκό μοντέλο παραμένει τραπεζοκεντρικό, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κυριαρχούν οι κεφαλαιαγορές, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης θα σκοντάφτει σε φυσικούς περιορισμούς. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, περνά μέσα από βαθύτερες και πιο ενοποιημένες αγορές κεφαλαίου.

Η Ευρώπη συνεχίζει να «εξάγει» αποταμιεύσεις προς αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι εσωτερικές της αγορές παραμένουν κατακερματισμένες, είπε.

Πέραν των ΓΣ…

Εξαιρετικό το κάλεσμα ενός εκ των ιστορικών ομίλων της χώρας προς τους μετόχους του.

Μιλώ για τον Τιτάνα, ο οποίος δεν περιορίζεται στις γενικές συνελεύσεις και τα calls με τους αναλυτές.

Στις 25 Μαΐου στο «King George», στο Σύνταγμα, η διοίκηση θα παρουσιάσει τη στρατηγική, τις επιδόσεις και τους στόχους έως το 2029, επιχειρώντας να δώσει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία και τις προτεραιότητες του Ομίλου, προς τους μετόχους του.

Στο πάνελ θα βρεθούν ο πρόεδρος Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και κορυφαία στελέχη, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε ταμειακές ροές και κατανομή κεφαλαίων, ενώ θα ακολουθήσει Q&A.

Δεν θα υπάρξουν νέες ουσιώδεις ανακοινώσεις, αλλά περισσότερο μια «ακτινογραφία» της ήδη χαραγμένης στρατηγικής.

Ξέσπασμα ΕΥΔΑΠ

Στο μεταξύ, από το ραντάρ της αγοράς δεν μπορούσε να ξεφύγει η φοβερή κίνηση πάνω από τα 10 ευρώ από την ΕΥΔΑΠ.

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται έχει φυσικά διαδραματίσει η είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό σχήμα, εξέλιξη που έβαλε την εταιρεία στα ραντάρ μεγάλων κεφαλαίων.

Παράλληλα, η αύξηση των τιμολογίων ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική της εικόνα, ενώ στην αγορά συζητείται και το ενδεχόμενο επιστροφής κεφαλαίου.

Στο θετικό κλίμα συνέβαλε και το μίνι roadshow που πραγματοποίησε η διοίκηση σε συνεργασία με την Edison, στις αρχές του έτους ενισχύοντας την προβολή της επενδυτικής της ιστορίας.

Άλλωστε, η ΕΥΔΑΠ «τρέχει» ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα δεκαετίας (2025–2034), ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη λάβει θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το πλάνο περιλαμβάνει 167 έργα, με 729 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στην ύδρευση, 1,6 δισ. ευρώ στην αποχέτευση και 193 εκατ. ευρώ στην ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών.

Στις πρωτοβουλίες του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των θυγατρικών του εταιρειών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Παπαχρήστου, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως υπογράμμισε, ο μετασχηματισμός εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τους μοντέλων, την υιοθέτηση τριετών στρατηγικών σχεδίων, σαφούς στοχοθεσίας και κινήτρων που ενισχύουν τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ μέσα σε ένα έτος έχουν τοποθετηθεί 60 νέα μέλη στα διοικητικά συμβούλια.

«Όταν ξεκινήσαμε να λέμε ότι όλοι θα έχουν KPIs, από τους CEOs μέχρι κάθε εργαζόμενο, πολλοί το αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό, ακόμα και με ειρωνεία», τόνισε ο Γιάννης Παπαχρήστου, ενώ πρόσθεσε «Σήμερα, αυτό αποτελεί πραγματικότητα, όλοι έχουν KPIs και η απόδοση μετριέται με σαφή και διαφανή τρόπο».

Ο CEO του Υπερταμείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τονίζοντας ότι ο μετασχηματισμός των ΔΕΚΟ περνάει πρωτίστως μέσα από τους εργαζομένους και ότι στον δημόσιο τομέα δεν υπήρξε η απαραίτητη επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Στάθηκε, επίσης, στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον όπου συχνά υπάρχει καχυποψία, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η θεσμική λειτουργία είναι κρίσιμες.

