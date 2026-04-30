Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Τράπεζες 30.04.2026, 10:25
Σχολιάστε
Αγης Μάρκου

Στα 281 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2026, σταθερή σε ετήσια βάση και ενισχυμένη κατά 12% περίπου σε τριμηνιαία.

Το ξεκίνημα της εφετινής χρήσης χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή πιστωτική επέκταση, που έφτασε τα 1,3 δισ. ευρώ και τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα και της ενσωμάτωσης στα σχετικά μεγέθη της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αναλυτικότερα τα κύρια σημεία των οικονομικών επιδόσεων της Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2026 είναι τα εξής:

• €38,6 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

• Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €30 εκατ. στο 1ο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ.

• Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €64,9 δισ., με άνοδο 6% σε ετήσια βάση

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο 1ο τρίμηνο

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους

• Ισχυρή κερδοφορία στα €281 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026

• €0,21 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των €90 σεντς

• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €6,11, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με τα καταβληθέντα μερίσματα, δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% ετησίως

• Βασικά έσοδα €692 εκατ., +8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια

• Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €210 εκατ., 32% υψηλότερα ετησίως, με τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%

• Δείκτης αποτελεσματικότητας κόστους στο 37% επιβεβαιώνοντας λειτουργική πειθαρχία παρά την προσωρινή επίδραση στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από τη μεταβλητότητα των αγορών

• Διανομή σε μετρητά ποσού €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2025 εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 15 Ιουν.26, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών

Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου

• Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στις 32 μονάδες βάσης

• Δείκτης NPE στο 2,1%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη των NPE στο 70% από 64% αντίστοιχα

• Βελτιστοποίηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 68%, μέσω της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης της ελληνικής αγοράς

• Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

• Δείκτης CET1 στο 12,6% ενσωματώνοντας την ισχυρή αύξηση των δανείων, την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 57% επί των κερδών του 2026, και την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC.

Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G.

Το μήνυμα Μεγάλου

Σε γραπτή του δήλωση ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση».

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι «η ανθεκτικότητα  της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies