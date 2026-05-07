Wall Street: Ήπια άνοδος με ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Wall Street 07.05.2026, 16:41
Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά του S&P 500, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,17% στις 49.997 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,04% στις 7.368 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,21% στις 25.893 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της DoorDash ενισχύεται κατά 10%, αφού η εταιρεία διανομής φαγητού παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις για τις παραγγελίες του δεύτερου τριμήνου.

Ισχυρά κέρδη σημειώνει και η Fortinet, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 16% μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τις ετήσιες χρεώσεις (billings).

Αντίθετα, η μετοχή της Shake Shack καταγράφει απώλειες 17%, καθώς τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου απογοήτευσαν την αγορά και η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές ύψους 2,6 εκατ. δολαρίων.

Πιέσεις δέχεται και η Whirlpool, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 18% μετά τη σημαντική μείωση των εκτιμήσεων για τη φετινή χρονιά.

Οι αμερικανικές αγορές κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 600 μονάδες.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως πλησιάζει η επίτευξη ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε όχι μόνο να τερματίσει τη σύγκρουση αλλά και να δημιουργήσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πέρα από τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η ισχυρή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζει να στηρίζει τις αγορές.

Η ιδρύτρια της Patient Capital Management, Σαμάνθα ΜακΛεμόρ, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως το ανοδικό ράλι μπορεί να συνεχιστεί.

«Βρισκόμαστε σε μια μακροχρόνια ανοδική αγορά. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο συζητείται αν οι αγορές έχουν φτάσει σε “φούσκα” ή έχουν προχωρήσει υπερβολικά, κάτι που θεωρώ ότι έχει συγκρατήσει τις αποτιμήσεις, ενώ οι κινήσεις των μετοχών ακολουθούν κυρίως την πορεία των κερδών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, αυξήθηκαν οι ανακοινώσεις απολύσεων στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, κυρίως λόγω περικοπών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas. Οι προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας ανήλθαν στις 83.387, αυξημένες κατά 38% σε μηνιαία βάση, αλλά μειωμένες κατά 21% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων περιορίστηκαν στις 10.049 θέσεις, σημειώνοντας πτώση 69% σε σχέση με τον Μάρτιο και 38% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

