Ασιατικά χρηματιστήρια: Με απώλειες έκλεισαν χθες λόγω εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιραν

Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, με καθεμία να κατηγορεί την άλλη ότι προκάλεσε πρώτη την επίθεση.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ως «ένα απλό χτύπημα αγάπης».

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Trump δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις ιρανικές δυνάμεις που συμμετείχαν στο επεισόδιο, το οποίο, όπως ανέφερε, περιλάμβανε μικρά σκάφη και drones που «έπεσαν όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδα που πέφτει στον τάφο της».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν θα δεχθεί νέα πλήγματα εάν δεν συμφωνήσει άμεσα σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Στις αγορές, ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,93%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,35%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,68%, καθώς καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το ιστορικό υψηλό της Πέμπτης. Η μετοχή της Toyota Motor υποχώρησε κατά 1,34%, μετά την ανακοίνωση ότι τα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 49%, υπό την πίεση των αμερικανικών δασμών.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 διεύρυνε τις αρχικές του απώλειες, καταγράφοντας πτώση 1,74%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,90%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ κατέγραφε απώλειες 1,19%.

Την ίδια ώρα, ο τομέας υπηρεσιών της Ιαπωνίας διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία τον Απρίλιο, με τον δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας υπηρεσιών της Jibun Bank να διαμορφώνεται στις 51 μονάδες, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global.

Η εποχικά προσαρμοσμένη μέτρηση υποχώρησε ελαφρώς από το 51,2 του Μαρτίου, παρέμεινε όμως πάνω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο σηματοδοτεί ανάπτυξη του κλάδου.