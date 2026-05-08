ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων κατά 4,9% το α’ τρίμηνο

Αύξηση εσόδων κατά 4,9% σημείωσε ο Ομιλος ΟΤΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ κατά 5,5% αυξήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και κατά 7,6% οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο Ομιλος ΟΤΕ, τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής:

o Δυναμικό ξεκίνημα για τη χρονιά, με αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) – σύμφωνα με τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ~3% για το 2026

o Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, αυξημένα κατά 5,5% στο τρίμηνο – Οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης

o Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 1,1%, με ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA και τηλεόραση

o Ισχυρή ανάπτυξη στο FTTH με τους συνδρομητές να ανέρχονται σε 625 χιλ.- ακόμη ένα τρίμηνο με προσθήκες ρεκόρ πάνω από 58 χιλ.

o Διαθεσιμότητα FTTH σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 39% – Εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB.

Προοπτικές

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους οικονομικούς του στόχους.

Η ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο οπτικών ινών, στο δίκτυο κινητής, στην τηλεόραση και στο ICT, καθώς και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, αποτελούν μοχλούς για τη συνεχή υποστήριξη των μελλοντικών στόχων.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030.

Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου 5G Stand Alone, και οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνουν τη χρήση δεδομένων. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον συγκεκριμένο τομέα.

Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν.

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.

Στόχοι 2026-Διατήρηση

· Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. – €580 εκατ.

· Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ., καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA).

· Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA σε περίπου 3%.

Το μήνυμα Νεμπή

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε: «Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική μας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, που εστιάζει στην επιτάχυνση τόσο της ανάπτυξής μας, όσο και της ψηφιακοποίησης της χώρας. Τα έσοδα και το EBITDA κατέγραψαν αύξηση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, το ICT, αλλά και τις θετικές τάσεις στη σταθερή. Η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ρεκόρ συνδέσεων FTTH που σημειώσαμε. Παράλληλα, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός του σπιτιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίησή μας και την εμπειρία πελάτη. Η κινητή διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαίου και σε πακέτα δεδομένων υψηλότερης αξίας. Το ICT κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας του B2B αναμένεται να επωφεληθεί από τη διάθεση κατά το τρίμηνο υπηρεσιών Business Cloud, που δίνουν ώθηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

»Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου και τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM για να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 και θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»