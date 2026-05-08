Αναλυτές για Eurobank: Ισχυρά τα έσοδα, σε τροχιά επίτευξης στόχων

Θετικοί εμφανίζονται οι αναλυτές για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 που ανακοίνωσε η Eurobank, συμφωνώντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, την ισχυρή οργανική κερδοφορία και την ανθεκτικότητα των βασικών εσόδων.

Ειδικότερα, οι αναλυτές εστιάζουν κυρίως στην καλύτερη του αναμενομένου πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους και προμηθειών, στη δυναμική πιστωτική επέκταση, αλλά και στη σημαντική συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων στα μεγέθη του ομίλου.

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Eurobank παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026, διατηρώντας παράλληλα ελκυστική αποτίμηση και ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας.

Η AXIA – Alpha Finance

Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε η Eurobank στα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, σύμφωνα με την AXIA – Alpha Finance, κυρίως σε επίπεδο βασικών εσόδων, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη φετινή χρονιά.

Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 350,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και αμετάβλητα σε ετήσια βάση, ενώ τα προ προβλέψεων οργανικά κέρδη (cPPI) διαμορφώθηκαν στα 536 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την AXIA – Alpha Finance, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων ήταν τα εξής:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ανήλθαν στα 663,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 4% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τόσο τις εκτιμήσεις της AXIA όσο και της αγοράς. Η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στην επιθετική αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας μέσω επενδύσεων σε ομόλογα, αντισταθμίζοντας τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του τριμήνου.

– Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με τις καθαρές εκταμιεύσεις δανείων να φθάνουν τα 1,1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 10% σε ετήσια βάση.

– Τα έσοδα από προμήθειες (εξαιρουμένων των ενοικίων) διαμορφώθηκαν στα 180 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση αλλά αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στις νέες χορηγήσεις, στη διαχείριση περιουσίας και στις δραστηριότητες bancassurance.

– Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 330 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 8,5% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 38%.

– Ο δείκτης CET1 υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 15,4%, καθώς η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου αντισταθμίστηκε από τις προβλέψεις για μέρισμα και την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

– Η αποδοτικότητα ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 15,1% για το τρίμηνο.

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων

Η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το σύνολο του 2026, οι οποίοι περιλαμβάνουν RoTE 16%, οργανικά προ προβλέψεων κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και καθαρές εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου υποδηλώνουν πιθανές ανοδικές εκπλήξεις στα βασικά έσοδα, αν και δεν προχώρησε σε αναβάθμιση των στόχων λόγω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να προκαλεί το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η AXIA εκτιμά ότι η αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα θα είναι ήπια θετική, κυρίως λόγω της ισχυρής δυναμικής στα βασικά έσοδα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις στη συνέχεια της χρονιάς.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι μετά την πρόσφατη ανάκαμψη της μετοχής, η Eurobank διαπραγματεύεται περίπου στο 1,5x P/TBV και 10x P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2026, επίπεδα που θεωρεί ελκυστικά δεδομένης της αναμενόμενης υψηλής αποδοτικότητας κεφαλαίων μεσοπρόθεσμα. Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή της AXIA – Alpha Finance μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Αναφορικά με την ποιότητα ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε σταθερός στο 2,6%, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους της διοίκησης. Η κάλυψη προβληματικών δανείων σε μετρητά έφθασε το 94,1%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ελλάδα συνεισέφερε το 53% των καθαρών κερδών του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο, η Κύπρος το 29%, η Βουλγαρία το 16% και το Λουξεμβούργο το 2%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο, η διοίκηση ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life Insurance, μέσω της οποίας η συμμετοχή της θα ανέλθει στο 100%, ενώ επανέλαβε ότι θα προχωρήσει και σε αντίστοιχη συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 45% στην ERB Ασφαλιστική Κύπρου. Οι δύο συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα ασφαλιστικά έσοδα κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ και θα προσθέσουν περίπου 2 λεπτά του ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Η Optima Bank

Ισχυρές κρίνει τις επιδόσεις της Eurobank η Optima Bank, η οποία διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 4,60 ευρώ, μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026, τα οποία, όπως επισημαίνει, χαρακτηρίστηκαν από ισχυρά βασικά έσοδα, δυναμική πιστωτική επέκταση και σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την Optima Bank, η Eurobank παρουσίασε ένα «ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων», με τα βασικά έσοδα να υπερβαίνουν τόσο τις εκτιμήσεις της ίδιας όσο και της αγοράς. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, παρά την εποχικά ασθενέστερη εικόνα του πρώτου τριμήνου, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν κατά 5% τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στη διαχείριση περιουσίας και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι τάσεις αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην επίτευξη των στόχων για το σύνολο του 2026, παρά τη μειωμένη ορατότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Όπως υπογραμμίζει, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank αποτελεί βασικό μοχλό κερδοφορίας, ενώ η πλήρης ενοποίηση της Eurolife από το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω ώθηση στα έσοδα από προμήθειες.

Σε επίπεδο γεωγραφικής συνεισφοράς, η πιστωτική επέκταση ύψους 0,6 δισ. ευρώ προήλθε από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, ενώ η συνεισφορά της Ελλάδας στα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκε στο 53% το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 48% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τη χαμηλότερη κερδοφορία της Eurobank Κύπρου.

Σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση αλλά αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς και της Optima Bank. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 331 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από έκτακτη επιβάρυνση 35 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από αποδέσμευση προβλέψεων ύψους 20 εκατ. ευρώ μετά από δικαστική νίκη στη Ρουμανία.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε κέρδη ανά μετοχή 0,09 ευρώ και σε ισχυρή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 15,1%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 4% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, χάρη στην ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και τη συγκρατημένη πίεση στα περιθώρια, ενώ τα έσοδα από ομόλογα ενίσχυσαν το αποτέλεσμα κατά 13 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) διαμορφώθηκε στις 246 μονάδες βάσης έναντι 245 μονάδων βάσης το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση αλλά αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Βασικοί μοχλοί της επίδοσης ήταν οι προμήθειες από χορηγήσεις δανείων, καθώς και τα έσοδα από wealth management και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Τα έσοδα από προμήθειες αντιστοιχούσαν στο 23% των συνολικών εσόδων του ομίλου.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 330 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 8,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω επενδύσεων στην τεχνολογία και κόστους ενσωμάτωσης εξαγορών. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε ισχυρός στο 37,6%.

Το κόστος κινδύνου (CoR) ανήλθε στα 76,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% σε τριμηνιαία βάση και αμετάβλητο σε ετήσια βάση, αντιστοιχώντας σε 55 μονάδες βάσης. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε σταθερός στο 2,6%, με τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται στο ισχυρό 94,1%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 15,4%, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά υψηλότερα από τον εσωτερικό στόχο του 13%.

Ελκυστική η μετοχή

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Optima Bank θεωρεί ότι η μετοχή παραμένει ελκυστική, καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10 φορές για το 2026 και P/TBV 1,49 φορές, εμφανίζοντας έκπτωση 4% και 17% αντίστοιχα έναντι συγκρίσιμων τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Στα βασικά σημεία της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, η διοίκηση της Eurobank τόνισε ότι η πορεία των βασικών εσόδων παραμένει ισχυρή και συμβατή με το επιχειρηματικό πλάνο του 2026. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυναμική πιστωτική επέκταση και στις τρεις βασικές αγορές δραστηριοποίησης, με την Κύπρο να καταγράφει την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Η διοίκηση ανέφερε επίσης ότι παραμένουν ανοδικοί οι κίνδυνοι για τα καθαρά έσοδα από τόκους, με πιθανή επανεξέταση των εκτιμήσεων μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου, ενώ αναμένεται ήπια συμπίεση επιτοκιακών περιθωρίων, σύμφωνα με τον στόχο των 15 μονάδων βάσης.

Τέλος, σημειώθηκε ότι το χαρτοφυλάκιο ομολόγων αυξήθηκε στα επίπεδα τέλους έτους, με επιπλέον ευκαιριακές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές για τα έσοδα από προμήθειες και το κόστος κινδύνου διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Η NBG Securities

Τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της, επιβεβαίωσε η Eurobank στα αποτελέσματα του 2026, σύμφωνα με την NBG Securities, η οποία διατηρεί την τιμή στόχο στα 4,60 ευρώ με σύσταση Outperform.

Όπως υπενθυμίζει η χρηματιστηριακή, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 330 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη (core PPI) έφτασαν τα 536 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 77 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (PAT adj.) ανήλθαν στα 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση.

Η NBG Securities υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς δραστηριότητες συνέβαλαν κατά 44% τόσο στα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη όσο και στα οργανικά προ φόρων κέρδη του ομίλου, στοιχείο που, όπως σημειώνει, αναδεικνύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank.

Η οργανική πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ.

Η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να παραμένει αμετάβλητος στο 2,6%, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 94,1%.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι η ημερομηνία αποκοπής για τη διανομή του τελικού μερίσματος ύψους 0,0712 ευρώ ανά μετοχή έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου.

«Καλό σύνολο»

Στο σχόλιό της, η NBG Securities χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ως ένα «καλό σύνολο επιδόσεων», το οποίο αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία της γεωγραφικής διαφοροποίησης του ομίλου.

Όπως σημειώνει, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε επίπεδο ομίλου ήταν ισχυρότερη σε τριμηνιαία βάση, παρά τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του πρώτου τριμήνου, με τα διεθνή έσοδα από τόκους να αυξάνονται ταχύτερα (+3,3% σε τριμηνιαία βάση) σε σύγκριση με την Ελλάδα (+1,9%), αντανακλώντας την ταχύτερη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων στο εξωτερικό.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα έσοδα από προμήθειες, όπου οι διεθνείς δραστηριότητες υποχώρησαν κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση έναντι πτώσης 6,5% στην Ελλάδα. Παρά τη μείωση, τα βασικά έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες αντιστοιχούσαν στο 45% του συνολικού ποσού.

Η NBG Securities επισημαίνει ακόμη ότι η σύνθεση των βασικών εσόδων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, καθώς τα έσοδα από προμήθειες αντιστοιχούσαν στο 23% των συνολικών βασικών εσόδων έναντι 21% πριν από έναν χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και περιορίζοντας την έκθεση στους κινδύνους μεταβλητότητας των επιτοκίων.

Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 8,5% σε ετήσια βάση, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι αυτά παραμένουν πλήρως ευθυγραμμισμένα με τον προϋπολογισμό και την ετήσια καθοδήγηση για αύξηση περίπου 5%, όπως συνέβη και με το κόστος κινδύνου (CoR).

Καταλήγοντας, η NBG Securities τονίζει ότι, παρά το εποχικά πιο αδύναμο πρώτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τα αποτελέσματα της Eurobank κινήθηκαν σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενισχύοντας την πεποίθησή της ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της.