ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού

Με εξαιρετική επιτυχία και ιδιαίτερα υψηλή προσέλευση επαγγελματιών ολοκληρώθηκαν οι δράσεις προβολής του ελληνικού κρασιού που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) σε Ηνωμένο Βασίλειο (28/4), Σουηδία (4/5) και Νορβηγία (6/5), στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και του εθνικού σχεδίου marketing του ελληνικού κρασιού.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λονδίνο, Στοκχόλμη και Όσλο, σε συνεργασία με καταξιωμένα γραφεία δημοσίων σχέσεων και διοργάνωσης οινικών εκδηλώσεων, και περιλάμβαναν walk around tastings και masterclasses με τη συμμετοχή 45 ελληνικών οινοποιείων.

Το ενδιαφέρον των επαγγελματιών ξεπέρασε κάθε προσδοκία τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα συμμετοχών, με έντονη παρουσία εισαγωγέων, αγοραστών σημείων λιανικής και χονδρεμπορίας, Masters of Wine, οινοχόων, independent retailers, δημοσιογράφων και άλλων επιδραστικών επαγγελματιών της οινικής αγοράς.

Ήδη, αρκετά ελληνικά οινοποιεία έχουν ξεκινήσει επαφές συνεργασίας με εισαγωγείς που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στα εξαγωγικά στοιχεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί τη βασική αγορά-στόχο της στρατηγικής του ΣΕΟ, κατέγραψε το 2025 αύξηση εξαγωγών ελληνικού κρασιού κατά 6,7% σε αξία και 3,4% σε όγκο, με τις εξαγωγές να φθάνουν τα 7,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Σουηδία οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,5% σε αξία και 41,5% σε όγκο, ενώ στη Νορβηγία σημειώθηκε αύξηση 67% σε αξία και 93% σε όγκο, με τη μέση τιμή να φθάνει τα 6,72 ευρώ ανά λίτρο — μία από τις υψηλότερες διεθνώς για το ελληνικό κρασί.

Ξεχωριστή θέση στις δράσεις κατείχε η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΟ στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στον καθεδρικό ναό St John’s στο Waterloo, με την υποστήριξη της Enterprise Greece και τη συμμετοχή 36 οινοποιείων.

Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες του κρασιού έδωσαν το παρών, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον μιας από τις πιο ανταγωνιστικές και επιδραστικές αγορές κρασιού παγκοσμίως για το ελληνικό κρασί.

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κρασί κερδίζει σταθερά έδαφος στις ώριμες αγορές της Βόρειας Ευρώπης, ανταποκρινόμενο ιδανικά στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις κατανάλωσης που στρέφονται προς τα λεγόμενα discovery wines – κρασιά με αυθεντικότητα, φρεσκάδα, έντονη ταυτότητα προέλευσης και γαστρονομικό χαρακτήρα.

Οι γηγενείς ελληνικές ποικιλίες και τα μοναδικά ελληνικά terroirs αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το ελληνικό κρασί, ιδιαίτερα σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σκανδιναβία, όπου αυξάνεται το ενδιαφέρον για κομψά κρασιά με υψηλές οξύτητες και ισορροπημένους αλκοολικούς βαθμούς.

Ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η γαστρονομική κουλτούρα είναι έντονα συνδεδεμένη με τα θαλασσινά και τα δροσερά κρασιά με δομή και καθαρότητα χαρακτήρα, οι ελληνικές ποικιλίες φαίνεται να ανταποκρίνονται ιδανικά στις απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερα ελληνικά οινοποιεία επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων διανομής και στη συνεργασία με σημαντικούς εισαγωγείς, αποκτώντας πλέον ουσιαστική παρουσία πέρα από τα στενά όρια της ethnic αγοράς.

«Η εξωστρέφεια των Ελλήνων οινοποιών σε συνδυασμό με την ανταπόκριση που συναντήσαμε και στις τρεις αγορές επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό κρασί περνά σε μια νέα εποχή ωριμότητας και διεθνούς αναγνώρισης. Οι γηγενείς ποικιλίες μας, τα μοναδικά ελληνικά terroirs και το σύγχρονο προφίλ των ελληνικών κρασιών ανταποκρίνονται απόλυτα στις σημερινές διεθνείς τάσεις κατανάλωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι βλέπουμε πλέον το ελληνικό κρασί να αποκτά σταθερή παρουσία σε κορυφαία δίκτυα διανομής και να κερδίζει το ενδιαφέρον σημαντικών επαγγελματιών του χώρου στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Στέλλιος Μπουτάρης.