Fidelity: Ο Γουόρς αναμένεται να τροφοδοτήσει την αστάθεια στην αγορά ομολόγων

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Να τροφοδοτήσει την αστάθεια στην αγορά ομολόγων ο νέος πρόεδρος της Federal Resrve, Κέβιν Γουόρς, αναμένουν οι επενδυτές από την Fidelity, όταν θα αναφέρει τις απόψεις του για τον πληθωρισμό.

Η εμφάνιση του Γουόρς μετά την απόφαση της Fed την Τετάρτη διαφαίνεται ως καταλύτης για τις διακυμάνσεις της αγοράς, μόλις οι διαχειριστές ομολόγων αφομοιώσουν τη δήλωση πολιτικής και τη σύνοψη των οικονομικών προβλέψεων, αναφέρει ο Julian Potenza, διαχειριστή χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Fidelity Investments.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ρύθμιση, επειδή ενώ κανείς δεν περιμένει πραγματικά από την Fed να κάνει κάτι, πιθανότατα υπάρχει κάποια πιθανότητα αστάθειας μόνο και μόνο επειδή δεν γνωρίζουμε πώς θα επικοινωνήσει ο Γουόρς», δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη. «Δεν είναι ασυνήθιστο για τις αγορές να δοκιμάζουν μια νέα καρέκλα».

Το dot plot της Fed

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει ένα εύρος πολιτικής στο 3,5%-3,75% και να μετατοπίσει τη δήλωση προς ένα ουδέτερο περιβάλλον, αντιστρέφοντας τη μεροληψία χαλάρωσης που ισχύει από τότε που η Fed ξεκίνησε τη μείωση των επιτοκίων το 2024. Ορισμένοι αξιωματούχοι, ανησυχώντας για τον αυξημένο πληθωρισμό, αναμένεται να σηματοδοτήσουν την πιθανότητα αυξήσεων των επιτοκίων μέσω του τριμηνιαίου διαγράμματος dot-plom για το 2026 και ενδεχομένως για το 2027.

Αυτή η αλλαγή στις προσδοκίες επιβεβαιώνεται από την αγορά αμερικανικών ομολόγων, αξίας 31 τρισ. δολαρίων, η οποία έχει αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σε πάνω από 4,4% την παραμονή της πρώτης συνέντευξης Τύπου του Γουόρς, από κάτω από 4% πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Κατά την ίδια περίοδο, οι αγορές swap έχουν μετατοπιστεί από μειώσεις επιτοκίων σε τώρα που δίνουν περίπου 80% πιθανότητα για αύξηση κατά 25% φέτος.

Ενόψει της συνεδρίασης της Fed, η μεταβλητότητα των επιτοκίων έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο. Σε περίπτωση που ο Γουόρς δεν ανταποκριθεί στην ήπια ρητορική και υιοθετήσει έναν πιο κεντρώο έως επιθετικό τόνο, οι αγορές θα μπορούσαν να αντιδράσουν αποτιμώντας τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες ξυπνώντας την αστάθεια λίγο πριν οι αγορές κατευθυνθούν προς μια καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Τα αμερικανικά ομόλογα δεν άλλαξαν σημαντικά στις συναλλαγές στα μέσα του πρωινού στη Νέα Υόρκη, με τις αποδόσεις των διετών ομολόγων να αυξάνονται κατά μία μονάδα βάσης στο 4,06% και τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να παραμένουν σταθερές γύρω στο 4,43%.

Για τον David DeBiase, επίσης διαχειριστή χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Fidelity, η αγορά συζητά αν θα αποκτήσει «τον γερακίσιο Γουόρς πριν από 10 χρόνια ή αυτόν τον νέο, περιστερίσιο Γουόρς».

Οποιαδήποτε εικόνα για το πώς ο Γουόρς εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο πληθωρισμός τον αντιλαμβάνεται είναι κρίσιμη για τους διαχειριστές ομολόγων, είπε.

«Οι άνθρωποι εξέτασαν μερικά από τα αποσπάσματα όταν περνούσε από τη διαδικασία επιβεβαίωσης για τον περικομμένο μέσο όρο και τις ιδέες του για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ο DeBiase. «Θέλω να εμβαθύνω λίγο περισσότερο σε αυτό και να καταλάβω πού καταλήγει σε κάποια από αυτά».