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Ακτοπλοΐα: Νέα παρέμβαση της Fast Ferries

Μετά την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries απέστειλε επιστολή στους δημάρχους των Κυκλάδων για τη συγκέντρωση της αγοράς

Ακτοπλοΐα 19.06.2026, 07:00
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Ακτοπλοΐα: Νέα παρέμβαση της Fast Ferries
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Σε συνέχεια της πρόσφατης παρέμβασής της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την οποία έθετε ζήτημα συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στις γραμμές της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες, η Fast Ferries επανέρχεται με επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Θεολόγου Παναγιωτάκη, προς τους δημάρχους των Κυκλάδων, και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Θέμα κοινωνικής συνοχής η ακτοπλοΐα

Η νέα παρέμβαση διευρύνει τη συζήτηση πέρα από τα στενά επιχειρηματικά όρια του ανταγωνισμού και επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής ακτοπλοΐας ως θέμα κοινωνικής συνοχής και εθνικής σημασίας. Με τίτλο «Το δικαίωμα των νησιών να έχουν μέλλον», ο επικεφαλής της Fast Ferries προειδοποιεί για τις συνέπειες που, κατά την άποψή του, μπορεί να έχει η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς σε έναν επιχειρηματικό όμιλο, αλλά και η εντεινόμενη πίεση που δέχονται τα συμβατικά πλοία τα οποία εξυπηρετούν τις νησιωτικές γραμμές σε δωδεκάμηνη βάση.

Η επιστολή έρχεται μετά την καταγγελία προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου γινόταν λόγος για πρακτικές που δημιουργούν στρεβλώσεις στις γραμμές της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες

Η επιστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά την καταγγελία που είχε αποστείλει η εταιρεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου γινόταν λόγος για πρακτικές που δημιουργούν στρεβλώσεις στις γραμμές της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η δραστηριοποίηση εποχικών ταχυπλόων αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και οι τιμολογιακές πολιτικές που, σύμφωνα με την εταιρεία, οδηγούν σε άνισους όρους ανταγωνισμού έναντι των συμβατικών πλοίων που παραμένουν στις γραμμές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι αναφέρεται στην επιστολή του CEO της Fast Ferries

Στη νέα επιστολή, ο κ. Παναγιωτάκης υποστηρίζει ότι τα πλοία δωδεκάμηνης δρομολόγησης αναλαμβάνουν το κόστος εξυπηρέτησης των νησιών κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη και τα δρομολόγια συχνά ζημιογόνα. Αντίθετα, όπως αναφέρει, οι εποχικές δρομολογήσεις επικεντρώνονται στις πλέον εμπορικές γραμμές και στους μήνες υψηλής ζήτησης, αποκομίζοντας τα μεγαλύτερα έσοδα χωρίς να επωμίζονται τις ίδιες υποχρεώσεις.

Τα πλοία 12μηνης δρομολόγησης αναλαμβάνουν το κόστος εξυπηρέτησης των νησιών κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη και τα δρομολόγια συχνά ζημιογόνα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της ανανέωσης του στόλου. Ο επικεφαλής της Fast Ferries υπενθυμίζει ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών ακτοπλοϊκών πλοίων έχει προσεγγίσει πλέον τα 30 έτη, ενώ μόλις το 17% του στόλου είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. Υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση και τη συμμόρφωση με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εάν δεν διασφαλιστούν συνθήκες βιώσιμης λειτουργίας για τις εταιρείες που εξυπηρετούν τα νησιά σε ετήσια βάση.

Θέμα συγκέντρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς

Παράλληλα, η επιστολή θέτει ανοιχτά θέμα συγκέντρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι εξαγορές και η ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχημάτων ενδέχεται να περιορίσουν τις επιλογές των επιβατών και των τοπικών κοινωνιών στο μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η απώλεια της πολυφωνίας στην ακτοπλοΐα θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές, υψηλότερο κόστος μετακίνησης και μεγαλύτερη εξάρτηση των νησιών από περιορισμένο αριθμό παρόχων.

Ο κ. Θεολόγος Παναγιωτάκης καλεί τους δημάρχους των Κυκλάδων και τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τη διατήρηση ενός πολυφωνικού και ανταγωνιστικού ακτοπλοϊκού περιβάλλοντος

Ο κ. Θεολόγος Παναγιωτάκης καλεί τους δημάρχους των Κυκλάδων και τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τη διατήρηση ενός πολυφωνικού και ανταγωνιστικού ακτοπλοϊκού περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η προστασία μιας συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά η διασφάλιση της δυνατότητας των νησιών να διαθέτουν αξιόπιστες και ποιοτικές συνδέσεις δώδεκα μήνες τον χρόνο. Όπως σημειώνει, «τα πλοία δεν μεταφέρουν μόνο ανθρώπους και εμπορεύματα, μεταφέρουν το δικαίωμα των νησιών να έχουν μέλλον».

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