ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

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Τα ονόματα των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που θα αναλάβουν ρόλους στην «σκιώδη κυβέρνηση», ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάθε ένας από τους 24 τομείς πολιτικής αποκτά τομεάρχη και ομάδα πολιτικής που επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις.

Οι ομάδες ευθύνης και οι οι επικεφαλής τους:

Πυλώνας: Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Πυλώνας: Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Πυλώνας: Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Πυλώνας: Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Πυλώνας: Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Πυλώνας: Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης

Πηγή: in.gr