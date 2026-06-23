 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τους επικεφαλής στους 24 τομείς Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Πολιτική 23.06.2026, 19:12
Σχολιάστε
ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα ονόματα των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που θα αναλάβουν ρόλους στην «σκιώδη κυβέρνηση», ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάθε ένας από τους 24 τομείς πολιτικής αποκτά τομεάρχη και ομάδα πολιτικής που επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις.

Οι ομάδες ευθύνης και οι οι επικεφαλής τους:

Πυλώνας: Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας:  Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία

Τεμπονέρας – Αγγελάκη στον τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Δρίτσας και Μπουλμπασάκος στον τομέα Υγείας.

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Λαλιώτου και Κασσιανός στον τομέα Παιδείας.

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Ζανιάς και Τσιγκλή στον τομέα Αθλητισμού.

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Μαυρουδής και Ρέντζου στον τομέα Πολιτισμού.

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Αντωνοπούλου και Κουντούρη στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Λυρίτσης και Παγκάλου στον τομέα Στεγαστικής Πολιτικής

Πυλώνας: Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Λεπενιώτη και Τσαγκλή στον τομέα Δικαιοσύνης.

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Ιωακειμίδης και Καλογιάννης στον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Θεοδωράκης και Σπανουδάκης στον τομέα Δημόσιας Διοίκησης

Πυλώνας: Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Κουτεντάκης και Παππάς στον τομέα Οικονομικών

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Πετράκος, Μπεντενιώτης και Πούλιος στον τομέα Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Κωνσταντινίδης και Μπακαδήμα στον τομέα Τουρισμού

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ο Βασίλης Μαγκλάρας στον τομέα Βιομηχανικής Πολιτικής

Πυλώνας: Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Πυλώνας: Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

 

Πυλώνας: Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου  Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών:  Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού:  Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα:  Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα:  Πεππέ  Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ:  Καλογήρου Μιχάλης

Πηγή: in.gr 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει
Ντόναλντ Τραμπ: Γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Κόσμος

Ο Τραμπ γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling
English Edition

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling
Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη
Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Επικαιρότητα

Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Economy

Τι ξεκλειδώνει για ανάπτυξη και πληθωρισμό το deal ΗΠΑ- Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Πολιτική
Ντόναλντ Τραμπ: Γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Κόσμος

Ο Τραμπ γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Από πολιτικό κεφάλαιο σε εκλογικό ρίσκο: Μελόνι, Μπαρντελά και άλλοι εθνικιστές ηγέτες απομακρύνονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια
Τράπεζες

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια

Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα

ΠΑΚΟΕ: Ποιες ακτές της Αττικής έχουν την καλύτερη ποιότητα υδάτων και ποιες «κοκκίνισαν»
Κοινωνία

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των υδάτων στην Αττική

Yπερτερούν αριθμητικά τα ακατάλληλα σημεία σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ. Ποιες είναι οι «κατάλληλες» και οι «ακατάλληλες» παραλίες από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο και από το Θυμάρι έως τον Μαραθώνα.

ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τους επικεφαλής στους 24 τομείς Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»
Πολιτική

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει ένα νέο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του

Τραμπ: Απειλεί ξανά να μη βοηθήσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αν το ζητήσουν
Κόσμος

Νέα επίθεση Τραμπ στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ξανά ότι δεν θα βοηθήσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εάν το ζητήσουν, επειδή δεν στήριξαν τον πόλεμο που διέταξε εναντίον του Ιράν

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Latest News
Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Κόσμος

Ο Τραμπ γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Από πολιτικό κεφάλαιο σε εκλογικό ρίσκο: Μελόνι, Μπαρντελά και άλλοι εθνικιστές ηγέτες απομακρύνονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling
English Edition

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling

The European Court of Human Rights ruled against the Greek state over actions and statements by then PM Alexis Tsipras, DM Panos Kammenos and Justice Minister Stavros Kontonis. The ruling is deemed significant for defense of the rule of law

Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Επικαιρότητα

Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για τις ενέργειες και δηλώσεις των Α. Τσίπρα, Π. Καμμένου και Σ. Κοντονή. Η καταδίκη αυτή είναι σημαντική για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου
Συνάλλαγμα

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου

Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές της καθώς η fed θα αυξάνει τα επιτόκια

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια
Τράπεζες

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια

Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία, ζητούν οι ευρωπαικές big tech

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
World

Σχέδιο εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

Τάνκερ: Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι, αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου στη Μ. Ανατολή
Ποντοπόρος

Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι των τάνκερ, ιστορικό υψηλό στα ημερήσια έσοδα

Οι τιμές ναύλωσης ενός τάνκερ εκτός των Στενών του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 190.500 δολάρια την ημέρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token
Crypto

Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token

Ο Ρουμπινί έχει ασκήσει σκληρή κριτική στα crypto - Τώρα λανσάρει το δικό του ψηφιακό token που ονομάζεται USAFi

Ευρωζώνη: Η επιχειρηματική δραστηριότητα δείχνει ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
World

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη δείχνει ανθεκτικότητα

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας αισιοδοξία ότι μπορεί να αντέξει τον ταχύτερο πληθωρισμό και την κλονισμένη εμπιστοσύνη που προκάλεσε ο πόλεμος

Ζάκερμπεργκ: Εδωσε εντολή στη Meta να δημιουργήσει εφαρμογή για αγορές προβλέψεων
Τεχνολογία

Ο Ζάκερμπεργκ έτοιμος για την... Arena προβλέψεων της Meta

Η εφαρμογή που ετοιμάζει ο Ζάκερμπεργκ αναφέρεται εσωτερικά από τη Meta ως «Arena»

Metlen Chairman Urges Bigger Role for Greek Defense Industry
English Edition

Metlen Chairman Urges Bigger Role for Greek Defense Industry

At the opening of a new defense manufacturing facility in Volos, Evangelos Mytilineos called for closer cooperation between Greece's armed forces and domestic manufacturers and backed plans to increase local participation in military procurement

Ενέργεια: Πώς οι Ευρωπαίοι έριξαν τις τιμές
Economy

Πώς οι Ευρωπαίοι έριξαν τις τιμές στην ενέργεια

Η ανάλυση της ΤτΕ για τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies