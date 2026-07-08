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Χρυσός: Πληγωμένοι ταύροι – Το βλέμμα στις αρκούδες

Ο χρυσός κατάκτησε ιστορικό υψηλό τον Ιανουάριο και στη συνέχεια γύρισε πτωτικά - Τι λένε οι επενδυτές

Commodities 08.07.2026, 07:00
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Χρυσός: Πληγωμένοι ταύροι – Το βλέμμα στις αρκούδες
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Τέλος στην τριετή ανοδική πορεία του χρυσού έδωσε το κύμα της κατοχύρωσης κερδών αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι επενδυτές ανοίγουν θέσεις πωλήσεων μεγάλης κλίμακας.

Οι επενδυτές έχουν αποσύρει σχεδόν 18 δισ. δολάρια σε χρυσό από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που παρακολουθεί το Bloomberg, από τότε που ο χρυσός κατέκτησε το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων τον Ιανουάριο. Οι μαζικές ρευστοποιήσεις λειτούργησαν ως επιταχυντής της υποχώρησης του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να υποχωρεί κάτω από τα 4000 δολάρια η ουγγιά σε συνεδριάσεις.

Πληγωμένοι Ταύροι και χρυσός

Εδώ και χρόνια η αγορά χρυσού αποτελεί μια από τις πιο συναινετικές συναλλαγές στη Wall Street . Ωστόσο αρκετές τράπεζες έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για τον χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των UBS, Goldman Sachs και Deutsche Bank.

Ωστόσο, οι αναλυτές εμμένουν σε γενικές γραμμές στην άποψη ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του χρυσού παραμένει άθικτη, ακόμη και καθώς λίγοι σπεύδουν να προβλέψουν το κατώτατο σημείο.

Η αγορά έχει μετατοπιστεί από την «ευφορία στην αναμέτρηση» εξηγεί στο Bloomberg η Nicky Shiels, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων στην MKS Pamp SA. Η επόμενη άνοδος πιθανότατα θα απαιτούσε την εξασθένηση του πρόσφατου ράλι του δολαρίου και την επαναφορά διαρθρωτικών θεμάτων, όπως η υποτίμηση του νομίσματος, είπε.

Ορισμένοι επενδυτές, όπως ο Alexandre Carrier στο DNCA Invest Strategic Resource Fund, έχουν υποτιμήσει τα πολύτιμα μέταλλα σε σχέση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αλλά σχεδιάζει να αγοράσει μετά την πτώση των τιμών.

«Με περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τα επιτόκια και όταν το δολάριο ΗΠΑ σταματήσει να ενισχύεται, πιθανότατα θα ενισχύσουμε τις θέσεις μας», είπε.

Οι «ταύροι» έχουν αποσύρει τεράστια ποσά από το τραπέζι και, ενώ πολλοί εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του χρυσού, παρακολουθούν για μια περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμη χαμηλότερα.

Από τους γρήγορους traders που κυριαρχούν στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων της Νέας Υόρκης έως τους εκπροσώπους των κεντρικών τραπεζών, των οποίων οι σταθερές αγορές στήριξαν την πρωτοφανή άνοδο του χρυσού, αυτοί είναι οι επενδυτές που προσφέρουν ενδείξεις για το αν οι αρκούδες μπαίνουν στην αγορά χρυσού.

Διαχειριστές Χρημάτων

Οι ροές των επενδυτών σε ορισμένες γωνιές της αγοράς είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν, συμπεριλαμβανομένου του εξωχρηματιστηριακού κέντρου συναλλαγών χρυσού στο Λονδίνο, που αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Ωστόσο, στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης, όπου τα χαρτοφυλάκια των funds δηλώνονται στις ρυθμιστικές αρχές, οι πτωτικές θέσεις που κατέχουν οι διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η πίεση πώλησης που ώθησε τις τιμές προς τα κάτω προήλθε από την εκκαθάριση των ανοδικών θέσεων, όπως δείχνουν τα στοιχεία συναλλαγών.

Αυτό αφήνει περιθώριο για τα ταχέως κινούμενα ποσοτικά κεφάλαια και άλλους κερδοσκοπικούς επενδυτές να προσθέσουν short θέσεις εάν το μακροοικονομικό υπόβαθρο επιδεινωθεί, ιδιαίτερα εάν το δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων παραμείνουν υψηλά ή ο πληθωρισμός κρατήσει την Fed επιφυλακτική, υπογραμμίζει ο Bart Melek, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Μεγάλο μέρος των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη κυριαρχείται από βραχυπρόθεσμους επενδυτές, γνωστούς ως συμβούλους συναλλαγών εμπορευμάτων, οι οποίοι τείνουν να πραγματοποιούν συναλλαγές με βάση την τεχνική δυναμική και όχι με βάση θεμελιώδεις παράγοντες όπως η προσφορά και η ζήτηση. Η ανάλυση της TD δείχνει ότι έχουν αποκομίσει κέρδη από long θέσεις για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, αλλά σε καθαρή βάση έχουν γίνει bearish μόνο σε οριακό βαθμό τις τελευταίες εβδομάδες, εκτιμά ο Melek.

Επενδυτές ETF

Τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές, τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και επενδύουν σε χρυσό είναι από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για να αποκτήσουν έκθεση στο πολύτιμο μέταλλο. Οι εισροές και οι εκροές λειτουργούν ως βασικό βαρόμετρο της ελκυστικότητας του χρυσού σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην ευρύτερη οικονομία.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το κύμα πωλήσεων από επενδυτές ETF έχει επηρεάσει σημαντικά τις τιμές, συμβάλλοντας στην τροφοδοσία της μεγαλύτερης μηνιαίας πτώσης εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, τον Ιούνιο.

χρυσός

Ενώ ο χρυσός λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τροφοδότησε τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων. Οι επενδυτές των ETF ρευστοποίησαν τις θέσεις τους καθώς ο χρυσός χάνει την ελκυστικότητά του σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Οι επενδυτές ETF τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές του κόστους δανεισμού και έχουν γίνει η «οριακή δύναμη τιμολόγησης στον χρυσό», καθώς άλλες πηγές ζήτησης έχουν σιωπήσει, ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους.

Η τράπεζα βλέπει τώρα περίπου 50 τόνους εκροών από τα παγκόσμια ETF χρυσού φέτος, μια δραστική μείωση από τους περίπου 400 τόνους εισροών που ανέμενε στις προηγούμενες προβλέψεις. Παρότι διατηρεί μια ανοδική μακροπρόθεσμη προοπτική, οι αναλυτές με επικεφαλής τον Greg Shearer αναφέρουν ότι «το μακροοικονομικό περιβάλλον και η κατάσταση των επιτοκίων πιθανότατα θα συνεχίσουν να περιορίζουν την τιμή του χρυσού σε χαμηλότερα επίπεδα κατά τα επόμενα τρίμηνα»

Κεντρικές Τράπεζες

Η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών είναι βασικός παράγοντας για την πολυετή άνοδο του χρυσού, αλλά στις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, το κλίμα στην αγορά χρυσού δέχτηκε πλήγμα καθώς αποκαλύφθηκε ότι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν, είχαν εκποιήσει μέταλλο.

Αυτό ανάγκασε τους επενδυτές να αντιμετωπίσουν την προοπτική ενός ευρύτερου κύματος πωλήσεων από τις κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, πρόσφατες εκτιμήσεις του κλάδου δείχνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες στο σύνολό τους αύξησαν τον ρυθμό αγορών τους κατά το πρώτο τρίμηνο.

Σε έρευνα 74 κεντρικών τραπεζών, το 45% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ράβδους χρυσού  το επόμενο έτος, το μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού και την YouGov Plc από το 2018. Μόνο μία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις συμμετοχές της, ανέφερε το WGC σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ειδικότερα συνέχισε τις αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια των μαζικών πωλήσεων. Η κεντρική τράπεζα, ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές κρατικών ομολόγων, αγόραζε χρυσό για 20 συνεχόμενους μήνες, με τις γνωστοποιημένες εξαγορές να φτάνουν τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023 τον Ιούνιο.

«Γενικά βλέπω συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες σκέφτονται τα αποθέματα χρυσού», δήλωσε ο Chris Louney, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Royal Bank of Canada. «Αν προσπαθείτε να αποδολαριοποιήσετε και να διαφοροποιήσετε, ο χρυσός ξεχωρίζει ως το μακροπρόθεσμο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί ήδη μέρος του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος».

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