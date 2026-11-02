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Σουρέτης (ΤΕΡΝΑ): Προτεραιότητα η συντήρηση των υποδομών

Πολιτικές αποφάσεις ώστε να ξεμπλοκάρουν τα έργα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ζήτησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Πέτρος Σουρέτης

Κατασκευές 02.11.2026, 22:55
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Σουρέτης (ΤΕΡΝΑ): Προτεραιότητα η συντήρηση των υποδομών
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Στην ανάγκη συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και στα απαιτούμενα έργα για την αποσυμφόρηση της Αττικής αναφέρθηκε ο Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,  μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική αγορά κατασκευών διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της, με το ανεκτέλεστο των τεσσάρων μεγάλων ομίλων να φτάνει τα 17 δισ. ευρώ και την ετήσια παραγωγικότητα τα 15 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2020. Σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους, που ανέρχονται σε 30 δισ. ευρώ, δημιουργείται ένα ισχυρό περιβάλλον για τον κλάδο, με τη μεγαλύτερη δυσκολία να εντοπίζεται πλέον στην έλλειψη προσωπικού.

Συντήρηση αυτοκινητοδρόμων – Εγνατία οδός

Ο κ. Σουρέτης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, παραμένει εκτός ατζέντας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την Εγνατία Οδό, όπου «η πολυδιάσπαση του κατασκευαστικού αντικειμένου σε πολλές μικρές εργολαβίες δημιούργησε δυσκολίες. Η δημόσια εταιρεία που διαχειριζόταν τον δρόμο δεν χρηματοδότησε την απαιτούμενη συντήρηση, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν σημαντικά προβλήματα», εξήγησε και πρόσθεσε πως «όταν μια υποδομή δεν συντηρείται, δημιουργούνται εκθετικά αυξημένες ανάγκες για ριζικές επεμβάσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Σουρέτη, οι υποδομές πρέπει πλέον να σχεδιάζονται με κριτήρια ανθεκτικότητας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. «Καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορεί να έχει η τεχνολογία, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των υποδομών και την πρόγνωση πιθανών αστοχιών, ώστε να προλαμβάνονται ακόμη και ατυχήματα».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Φώτη Κόλλια, έκανε λόγο για εξοικονόμηση 20% από τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, ενώ παρουσίασε την ψηφιακή υποδομή που αναπτύσσεται για την παρακολούθηση των έργων από το στάδιο του σχεδιασμού έως τη λειτουργία τους.

Τεχνητή Νοημοσύνη για ασφαλέστερους αυτοκινητοδρόμους

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων. «Για παράδειγμα, η Νέα Οδός, ένας πρότυπος δρόμος 400 χιλιομέτρων, παρακολουθείται επί μονίμου βάσεως μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την ταχύτερη διαπίστωση συμβάντων, αξιολογώντας στοιχεία όπως τα φώτα και τα φρεναρίσματα των οχημάτων», είπε κι έκανε γνωστό ότι αντίστοιχη τεχνολογία πρόκειται να αξιοποιηθεί και στην Αττική Οδό.

Ο κ. Σουρέτης  επισήμανε, ακόμα, ότι η μελέτη των έργων αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια, συνδέοντάς το με τη διάθεση των αναγκαίων πόρων.

Κυκλοφοριακό στην Αττική

Αναφερόμενος στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημείωσε ότι η θέση της ως ευρωπαϊκού ομίλου υποδομών αποτυπώνεται στα οικονομικά της αποτελέσματα. Την περασμένη χρονιά κατέγραψε EBITDA 630 εκατ. ευρώ, με το 70% να προέρχεται από τις παραχωρήσεις, ενώ η ρευστότητά της διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ, εξέλιξη που, όπως ανέφερε, συνδέεται και με την εμπιστοσύνη των αγορών.

Εστίασε, τέλος, στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική, εκφράζοντας την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη εγρήγορση από την πολιτική ηγεσία.

Για το κυκλοφοριακό της Αττικής ζήτησε πολιτικές αποφάσεις που θα ξεμπλοκάρουν την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, «ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί και διαθέτει ανάδοχο», το οποίο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει.

Τόνισε ακόμη ότι πρότυπη πρόταση για οδικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του Κηφισού παραμένει επί τρία χρόνια χωρίς εξέλιξη, παρότι προβλέπει χρηματοδοτική λύση χωρίς επιβάρυνση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων. Και προειδοποίησε ότι, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, η Αθήνα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση την επόμενη δεκαετία.

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