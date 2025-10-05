Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί δεν την εμπιστεύονται οι χρήστες για ενημέρωση

Ελάχιστοι εμπιστεύονται τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση

Tεχνητή νοημοσύνη 05.10.2025, 08:30
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί δεν την εμπιστεύονται οι χρήστες για ενημέρωση
Γιώργος Μαζιάς

Παρά την εκρηκτική ανάπτυξη των chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, η χρήση τους ως πηγή ενημέρωσης παραμένει περιορισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, μόλις το 2% των Αμερικανών ενηλίκων δηλώνει ότι συχνά αντλεί ειδήσεις μέσω chatbots, ενώ το 7% αναφέρει ότι το κάνει περιστασιακά. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελούν βασικό κανάλι διάδοσης ειδήσεων.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τις νέες μορφές κατανάλωσης ενημέρωσης. Παρότι το ποσοστό των ενηλίκων που έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT έχει φτάσει το 34% – σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2023 – η αξιοποίησή του για την καθημερινή ενημέρωση παραμένει «εξειδικευμένη» πρακτική και δεν έχει αγγίξει το επίπεδο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ή των κοινωνικών δικτύων. Αυτό εγείρει ερωτήματα γύρω από την αξιοπιστία, την ακρίβεια και κυρίως την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες απέναντι σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η χαμηλή χρήση των chatbots ως πηγής ειδήσεων μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Από τη μια πλευρά, το κοινό φαίνεται να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παραπληροφόρησης ή «ψευδών απαντήσεων». Από την άλλη, η ενημέρωση θεωρείται ακόμη πεδίο όπου τα παραδοσιακά ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα κυριαρχούν, καθώς προσφέρουν ταχύτητα, πολυφωνία και, σε μεγάλο βαθμό, προσωπική «οικειότητα» με τους δημοσιογράφους ή τους σχολιαστές.

Πιθανή η αλλαγή

Ωστόσο, η αυξημένη διάδοση των chatbots και η ταχεία βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Καθώς περισσότερα άτομα εξοικειώνονται με τη χρήση των εργαλείων αυτών, είναι πιθανό να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη τους ως πηγή πληροφόρησης. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των chatbots σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς ή σε ενημερωτικές πλατφόρμες μπορεί να προσφέρει έναν συνδυασμό ανθρώπινης εποπτείας και τεχνολογικής υποστήριξης που θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους.

Προς το παρόν, πάντως, η έρευνα του Pew δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί παραμένουν συγκρατημένοι. Το ChatGPT και τα υπόλοιπα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται μεν όλο και περισσότερο, αλλά όχι κυρίως για ενημέρωση. Η πρόκληση για το μέλλον είναι αν αυτά τα εργαλεία θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της εμπιστοσύνης και να εδραιωθούν ως αξιόπιστες πηγές ειδήσεων ή αν θα παραμείνουν βοηθητικά μέσα για άλλες χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που ανακύπτει είναι κρίσιμο: θα εμπιστευθεί ποτέ το ευρύ κοινό την τεχνητή νοημοσύνη για την καθημερινή του ενημέρωση ή θα συνεχίσει να στρέφεται στα παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα;

Πηγή: in.gr

