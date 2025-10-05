Πιερρακάκης: Ερχονται και άλλα μέτρα για τα Airbnb

Πρόσθετες παρεμβάσεις προκειμένου στη βραχυχρόνια μίσθωση με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως είπε συγκεκριμένα ο υπουργός, «στη βραχυχρόνια μίσθωση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» και ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να “δαιμονοποιήσουμε” έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα», ωστόσο, πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν προσιτή στέγη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και την επέκταση μέσα στο 2026 της απαγόρευσης διάθεσης νέων κατοικιών σε τρία διαμερίσματα της Αττικής, «οι έκτακτες συνθήκες στο στεγαστικό μας αναγκάζουν να εξετάζουμε πρόσθετες παρεμβάσεις». Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πάντως, μέχρι στιγμής, όπως διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Real News, «δεν έχουμε λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά είναι σαφές ότι, αν χρειαστεί, θα κινηθούμε αποφασιστικά για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών».

Το νέο πλαίσιο

Ήδη από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η ισχύς του νόμου 5170/2025 ο οποίος θεσπίζει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες: Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας, να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής και να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ελέγχους συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ καθώς επίσης κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ήδη το υπουργείο Τουρισμού μέσω της ΑΑΔΕ έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) ενώ έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία επεξηγεί τις προδιαγραφές και η οποία ομοίως θα αποσταλεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Λόγω του αυστηρού πλαισίου που ενεργοποιήθηκε, εκτός αγοράς εκτιμάται ότι τίθεται άμεσα το 5%-10% των καταλυμάτων.