e-ΕΦΚΑ: Ρύθμιση για αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης 

Ο e – ΕΦΚΑ έδωσε την σχετική εγκύκλιο εφαρμογής της νομοθετικής διάταξης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.10.2025, 07:00
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, κατά την δεκαετία 1988 – 1997, δίνει διάταξη του εργασιακού νόμου που ψηφίσθηκε προσφάτως από τη Βουλή. Πρόκειται για χρόνο ασφάλισης ο οποίος μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί και πλέον θα εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνον αγρότες

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο αγρότες αλλά ευρύτερα το σύνολο των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, που για ένα διάστημα βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ. Εφόσον, βέβαια, κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, για κάποιο διάστημα, από το 1988 έως το 1997.

Ήδη ο e – ΕΦΚΑ εξέδωσε  εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ευεργετικού μέτρου.

Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί

Ουσιαστικά, η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα που το πρώην Ταμείο των αγροτών (ΟΓΑ) από Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης (1988), μετατράπηκε σε Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (1997).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Τα ένσημα που προέκυψαν την εν λόγω δεκαετία μπορούσαν να αξιοποιηθούν για απονομή σύνταξης, μόνο για εκείνους τους ασφαλισμένους, που παρέμειναν αγρότες και συνέχισαν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Όσοι άλλαξαν επάγγελμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, για παράδειγμα έγιναν ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι, έχασαν το δικαίωμα στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί ούτε για τυχόν χορήγηση επικουρικής σύνταξης.

Πώς ωφελούνται οι ασφαλισμένοι

Με τη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνυπολογίσει τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να συνυπολογιστεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, με άλλους Φορείς Κύριας Ασφάλισης (ΦΚΑ) που έχουν ενταχθεί πια στον e-ΕΦΚΑ.

Θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης

Εφεξής, ο χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ για εκείνη την περίοδο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης είτε με επικουρικούς φορείς είτε με Φορείς Κύριας Ασφάλισης.

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα μπορεί πλέον, για τις περιπτώσεις αγροτών – ασφαλισμένων στον ΟΓΑ να αξιοποιηθεί το σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου. Είναι προφανές ότι στο μέγιστο  επίπεδο, θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης που θα συνυπολογίσουν ώστε να συνταξιοδοτηθούν.

Έτσι, θα υπάρξουν περιπτώσεις ασφαλισμένων, που θα καταφέρουν να συμπληρώσουν – σε συντομότερο χρονικό διάστημα – τα 40 έτη ασφάλισης που απαιτούνται (12.000 ένσημα), ώστε να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα εγκλωβιστούν ώστε να βγουν στη σύνταξη όταν φθάσουν τα 67 έτη.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
