Netflix, Spotify: Τους ενώνουν περισσότερα, από όσα τους χωρίζουν

Netflix και Spotify δημιουργούν ταινίες και μουσική που δεν χρειάζεται κάποιος να.. βλέπει ή να ακούει

World 01.11.2025, 20:01
Netflix, Spotify: Τους ενώνουν περισσότερα, από όσα τους χωρίζουν
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Πολλά κοινά στοιχεία φέρεται να έχουν το Netflix και το Spotify. Οι δύο εταιρείες έχουν περάσει το πρώτο τέταρτο του αιώνα αναδιαμορφώνοντας τις συμπεριφορές του κοινού γύρω από το on-demand streaming και ομαλοποιώντας τις δημιουργικές οικονομίες όπου οι καταναλωτές πληρώνουν για συνδρομές και όχι απευθείας για μουσική και ταινίες.

Είναι γνωστές για τις εξαιρετικά εξατομικευμένες ροές συστάσεων, οι οποίες βασίζονται σε τεράστιες ομάδες δεδομένων συμπεριφοράς που εξάγονται από τους χρήστες.

Η συμφωνία Netflix και Spotify

Τον περασμένο μήνα, το Spotify ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διανομή ορισμένων από τα πρωτότυπα βίντεο podcast του στο Netflix στις αρχές του 2026. Λίγες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν, όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων ή τους όρους αδειοδότησης, αλλά μόνο μια μια λίστα με τους τίτλους αθλητικών, ποπ κουλτούρας και real-crime επεισοδίων.

Όσο και να φαίνεται περίεργο, και στη νέα τους συνεργασία οι δύο εταιρείες δεν ποντάρουν στην προσοχή του πελάτη τους – αλλά στο τελείως αντίθετος. Επωφελούνται όταν οι συνδρομητές τους καταναλώνουν αυτό που τους δίνεται άκριτα.

Το Spotify έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτού που η μουσική βιομηχανία αποκαλεί ποικιλοτρόπως «παθητική ακρόαση», με λίστες αναπαραγωγής με χαλαρωτική ατμόσφαιρα που παίζουν στο παρασκήνιο, μουσική συγκέντρωσης που ακούγεται χαμηλά σε κάποιο γραφείο.

Αυτή η δυναμική έχει ενισχυθεί, εδώ και χρόνια, από τις στρατηγικές δημιουργίας και εξατομίκευσης του Spotify, από την εισαγωγή λιστών αναπαραγωγής που επιμελείται το Spotify από το 2013 και στη συνέχεια αυτοματοποιημένων μίξεων «φτιαγμένων για εσάς» τα επόμενα χρόνια.

Και σήμερα, συνεχίζει να προωθεί απρόσκοπτες εμπειρίες με εργαλεία όπως ένας «AI DJ» με ένα κλικ και η εξατομικευμένη «ημερήσια λίστα» που βασίζεται στις συνήθειες ακρόασης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι αλλαγές έχουν συμβάλει όχι μόνο στην οικονομική υποτίμηση της μουσικής που αναφέρουν συστηματικά καλλιτέχνες και υποστηρικτές, αλλά και σε μια πολιτιστική υποτίμηση.

Το Netflix, με παρόμοιο τρόπο, έχει δεχθεί κριτική επειδή φέρεται να ενθαρρύνει τους κινηματογραφιστές να προσαρμόζουν τα έργα τους σε καταναλωτές που κοιτούν τα τηλέφωνά τους, με τις ταινίες να παίζονται σε μια «δεύτερη οθόνη» ενώ παράλληλα εστιάζουν την προσοχή τους στα τηλέφωνά τους, την «πρώτη οθόνη».

Τα «χρυσά» streams

Το Spotify και το Netflix υιοθετούν τη λογική ότι ο αριθμός των streams σε ένα μουσικό κομμάτι ή ένα τηλεοπτικό επεισόδιο καθορίζει την αξία του — την ιδέα ότι η απλή ροή ενός περιεχομένου υποδηλώνει την ικανοποίηση των χρηστών.

Αλλά αυτές οι μετρήσεις είναι απλώς σχετικές, όπως επισημαίνουν οι Finantial Times. Κυρίως γιατί μπορούν να διαμορφωθούν από αλγόριθμους αυτόματης αναπαραγωγής, τους οποίους και οι δύο εταιρείες έχουν καταστήσει κεντρικά χαρακτηριστικά στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τη διάρκεια της παραμονής των συνδρομητών στις πλατφόρμες τους.

Με άλλα λόγια, αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν στη δημιουργία ενός είδους μουσικής που κανείς δεν χρειάζεται να ακούει και ταινιών που κανείς δεν χρειάζεται να βλέπει.

Ο πολιτισμός της δεκαετίας του 2020 διαμορφώνεται από την λεγόμενη «οικονομία της προσοχής» – αλλά είναι μια ιδιόμορφη φράση, δεδομένου ότι αυτό που συχνά αποφέρει έσοδα δεν είναι η προσοχή, αλλά η έλλειψη προσοχής. Από την πλευρά του Spotify, αυτό έχει κάνει ακόμη πιο εύκολο για την εταιρεία, κατά καιρούς, να γεμίζει τις δημοφιλείς λίστες αναπαραγωγής με ανώνυμη μουσική με έκπτωση. Στο Netflix, έχει δημιουργήσει συνθήκες για την άνοδο δεκάδων χαμηλής ποιότητας ταινιών, που προτάσσονται ως «ιδανικές» στις αναζητήσεις των χρηστών.

OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
