Παπασταύρου: Η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση

Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο MEGA για ενέργεια, πορτοκαλί τιμολόγιο και αγρότες

13.12.2025, 09:18
Η κυβέρνηση έχει ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγρότες, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις εντεινόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις στην επικράτεια.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα του διαλόγου, κάλεσε τους αγρότες. Ανοίγει δρόμο για να υπάρχει συντεταγμένος διάλογος μέσα στα στενά δημοσιονομικά του κράτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά για να βρεθούν λύσεις πρέπει να υπάρχει οργανωμένη και συντεταγμένη συζήτηση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Είχαν μια υπερφορολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ οι αγρότες. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ΓΑΙΑ, ήταν μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ πριν δύο χρόνια για να έχουν φθηνό ρεύμα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσθεσε, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως «όποιοι έβαλαν το χέρι στο μέλι θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειές τους. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν αυτήν την ανησυχία γιατί το αντικείμενό τους, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, δικαιολογημένη, ότι λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης η Ευρώπη δεν θα μας επέτρεπε να γίνουν πληρωμές. Και αυτό επιλύθηκε».

«Η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση»

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βάζουν τη χώρα μας στο επίκεντρο της διατλαντικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Όπως σημείωσε, «η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση».

Οι συμφωνίες αυτές θα φέρουν αύξηση του εθνικού πλούτου, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, υποστήριξε.

Για τα νέα τιμολόγια ρεύματος

Το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος έρχεται την 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και τις οικίες, με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

«Θα σου δίνουν τη δυνατότητα με μήνυμα την προηγούμενη ημέρα να δεις εάν μπορείς να κάνεις χρήση του πολύ φθηνού κόστους που υπάρχει για την ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει την ικανότητα στους καταναλωτές να έχουν τη μεγάλη τους κατανάλωση τις μεσημεριανές ώρες αξιοποιώντας το φτηνό τιμολόγιο», τόνισε.

Όσα ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου στο MEGA:

Πετρέλαιο: Άνοδος 1,5% μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για αποκλεισμό της Βενεζουέλας
Πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Άνοδος 1,5% μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 87 σεντς, ή 1,5%, στα 59,79 δολάρια το βαρέλι

Shell: Αποχώρησε ο επικεφαλής συγχωνεύσεων μετά το μπλοκάρισμα της προσφοράς για την BP
Πετρέλαιο

Άκυρο προσφοράς για την BP από την Shell

Η έλλειψη ενθουσιασμού του Ουαέλ Σαγουάν υποδηλώνει ότι η Shell μπορεί να μην προχωρήσει σε προσφορά όταν τερματιστούν οι περιορισμοί εξαγοράς

Ιράν: Αυξάνει τις τιμές της βενζίνης για πρώτη φορά από το 2019
Ενέργεια

Το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης για πρώτη φορά από το 2019

Το Ιράν δαπανά σχεδόν 50 δισ. δολάρια ετησίως για επιδοτήσεις καυσίμων, μακράν το υψηλότερο ποσό στις χώρες-μέλη του GCC

Cetracore – Jetoil: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα
Πετρέλαιο

Cetracore – Jetoil: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα

Η ενέργεια της ανεξάρτητης αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Μίνα Μουστάκα
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Stories

Το λουκέτο στην Jetoil, το μπλόκο στον Λακχανί και ο «χρυσός» στο Καλοχώρι

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου – Ο εφοδιασμός της αγοράς πετρελαιοειδών

Χρήστος Κολώνας
Brent: Κάτω από τα 60 δολάρια λόγω ελπίδων για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας
Πετρέλαιο

Πιθανότητα ειρήνης στην Ουκρανία έριξε το Brent

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε στο χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών

Παπασταύρου: Να διασφαλιστεί ότι το αέριο μέσω TurkStream δεν είναι ρωσικό
Ενέργεια

Παπασταύρου: Να διασφαλιστεί ότι το αέριο μέσω TurkStream δεν είναι ρωσικό

«Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε καιρό ειρήνης, μετατρέπεται όμως σε όπλο σε καιρό πολέμου» τόνισε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

