ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Σε τρεις ημέρες, στις 19 Μαρτίου, η ΔΕΗ ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2025.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκει τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και leader στην αγορά ρεύματος, απέναντι σε μία μεγάλη πρόκληση: Από τη μία να τρέξει το επενδυτικό της πρόγραμμα και το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2028 και από την άλλη πλευρά να αντιμετωπίσει τα υψηλά κόστη που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ώστε να διατηρήσει ανταγωνιστικά τιμολόγια ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Με EBITDA 2 δισ. ευρώ η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς, αναμένεται να επιβεβαιώσει το guidance του Γιώργου Στάσση, προέδρου και CEO του ομίλου.

Αυτό προέβλεπε EBITDA 2 δισ. ευρώ για το 2025. Και οι εκτιμήσεις αναλυτών και οίκων, θέλουν τη ΔΕΗ να πιάνει άνετα το στόχο. Και πλέον ο πήχης για τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κέρδη, σύμφωνα με όσα είχε παρουσιάσει η διοίκηση στην Capital Markets Day του περασμένου Νοεμβρίου στο Λονδίνο, ανεβαίνει στα 2,4 δισ. ευρώ.

Η επίδραση του πολέμου της Μέσης Ανατολής στη ΔΕΗ

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς η ΔΕΗ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Και έχοντας κλείσει δύο εβδομάδες πολέμου και τιμών που θυμίζουν ασανσέρ στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο κάνει τις πρώτες προβολές και τα πρώτα σενάρια για την επίδραση στις επιδόσεις του Ομίλου. Και αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΕΗ δεν δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Έχει επεκταθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία. Συνεπώς τα σενάρια περιλαμβάνουν όλη τη δραστηριότητα της στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πόλεμος αυτός σε σχέση με την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μία ουσιώδη διαφορά: Στον πόλεμο της Ουκρανίας, η ΔΕΗ έπρεπε να διασφαλίσει προμήθειες φυσικού αερίου για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα. Οι επιπτώσεις είναι οι μεγάλες αυξήσεις και κυρίως η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Η άνοδος του φυσικού αερίου θα επηρεάσει τη ΔΕΗ. Ωστόσο, η διασπορά του ενεργειακού της μείγματος μετριάζει την επιβάρυνση.

Ήδη στο εννεάμηνο του 2025 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 57% του χαρτοφυλακίου της για ηλεκτροπαραγωγή παρέχοντας της ενεργειακή ανεξαρτησία αλλά και ανθεκτικότητα απέναντι σε γεωπολιτικές προκλήσεις οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τα ορυκτά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή το 2026 θα είναι και έτος σταθμός για τη ΔΕΗ, η οποία θα αποχαιρετήσει από το ενεργειακό της μείγμα τον λιγνίτη. Και μπορεί το διοξείδιο του άνθρακα (τιμές ρύπων) να υποχωρούν, εντούτοις αυτή η τάση θεωρείται πρόσκαιρη.

Ρόλο καθοδηγητή στα τιμολόγια ρεύματος

Ο Απρίλιος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς, θα είναι μήνας δύσκολος για τα τιμολόγια ρεύματος.

Οι όποιες επιπτώσεις στο φυσικό αέριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα φανούν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον επόμενο μήνα. Η τιμολόγηση του φυσικού αερίου, καύσιμου βασικού για την ασφάλεια του συστήματος, γίνεται με ένα μήνα καθυστέρηση.

Η ΔΕΗ, όπως εκτιμούν πηγές της αγοράς, αναμένεται να αναδείξει τον κοινωνικό της ρόλο και να επιδείξει υπευθυνότητα απέναντι στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2025 δαπάνησε 350 εκατ. ευρώ για εκπτώσεις και προσφορές στα τιμολόγια ρεύματος.

Κατέχει πάνω από το 50% της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και όπως αναφέρουν πληροφορίες, με την ίδια τακτική θα κινηθεί και αυτήν την περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επωμίζονται τα πρώτα βάρη από τις αυξήσεις στην ενέργεια.

Η ΔΕΗ μέρος των κερδών της θα το επιστρέψει στους πελάτες της. Με δεδομένο το ό,τι αποτελεί leader στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η τιμολογιακή της πολιτική αναμένεται να συμπαρασύρει και τον ανταγωνισμό. Μέρος πιθανών αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος θα ψαλιδιστούν… μετριάζοντας το κόστος του πολέμου.