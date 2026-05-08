Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση μετά τις νέες απειλές Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις νέες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή «πολύ υψηλότερων» δασμών εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,78% στις 611 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,74% στις 10.200 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,90% στις 23.440 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,79% στις 8.137 μονάδες.

Η απειλή Τραμπ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «περίμενε υπομονετικά» την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της «ιστορικής εμπορικής συμφωνίας» που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Η συμφωνία εκείνη είχε οδηγήσει στη μείωση των αμερικανικών δασμών για τα ευρωπαϊκά προϊόντα από το απειλούμενο 30% στο 15%.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ΕΕ είχε δεσμευτεί να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, προσθέτοντας ότι έδωσε προθεσμία έως την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Συμφώνησα να της δώσω χρόνο μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, διαφορετικά οι δασμοί τους θα αυξηθούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

Στο μέτωπο του πολέμου

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει και η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα «ένα απλό χτύπημα αγάπης», επιμένοντας ότι η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών εξακολουθεί να ισχύει.

Τοπικές εκλογές στη Βρετανία

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων για τις τοπικές εκλογές. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν απώλειες τόσο για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα όσο και για το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το Συντηρητικό Κόμμα.

Αντίθετα, το δεξιό Reform UK και το αριστερό Green Party εκτιμάται ότι ενισχύουν τα ποσοστά τους.

Αν και η καταμέτρηση συνεχίζεται, οι σημαντικές απώλειες των Εργατικών αναμένεται να εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από την ήδη εύθραυστη πολιτική θέση του πρωθυπουργού Keir Starmer.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών τίτλων (gilts) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, ενώ η στερλίνα ενισχυόταν κατά περίπου 0,2% έναντι του δολαρίου.