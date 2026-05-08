Χρηματιστήριο Αθηνών: «Παίζει» άμυνα στο profit taking

Πτωτικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,58% στις 2.292,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 19,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.821,45 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,67% στις 2.623,96 μονάδες.

Στοπ στο ανοδικό σερί

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από ένα τετραήμερο ανοδικό σερί, το οποίο προσέφερε σημαντικές αποδόσεις σε αρκετούς τίτλους, οδηγώντας σήμερα σε εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από πλευράς επενδυτών. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2026 συνεχίζουν να προσφέρουν έδαφος για επιλεκτικές τοποθετήσεις, κυρίως σε μετοχές εταιρειών που εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις και θετικές προοπτικές.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιβολή υψηλότερων δασμών, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «περίμενε υπομονετικά» την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της «ιστορικής εμπορικής συμφωνίας» που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται επίσης η προγραμματισμένη για απόψε αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, με την αγορά να αναμένει τα μηνύματα του διεθνούς οίκου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των δημοσιονομικών προοπτικών της χώρας. Ουσιαστικά αυτό που περιμένει η αγορά είναι τα πρώτα σήματα για την επίδραση της γεωπολιτικής κρίσης στις εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 1% είναι οι απώλειες σε ΟΤΕ, Πειραιώς, Alpha Bank, Motor Oil, Coca Cola, Allwyn και ΔΑΑ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Cenergy, Jumbo, Eurobank, Metlen, Βιοχάλκο, Τιτάν, Aktor, Λάμδα, Κύπρου και Εθνική.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ κερδίζει 1,06%, με τις ΕΛΧΑ, Optima, Σαράντη, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Helleniq Energy να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Aegean.