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LNG: Μειώνονται οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη κατευθύνθηκαν 4,41 εκατ. μετρικοί τόνοι (MT) LNG, δηλαδή λίγο λιγότερο από το 42% των εξαγωγών

World 01.07.2026, 21:45
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LNG: Μειώνονται οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ευρώπη
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Λιγότερο από το ήμισυ των εξαγωγών LNG (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη, αναφέρει το Reuters καθώς οι υψηλότερες τιμές στην Ασία και οι εισαγωγές-ρεκόρ από την Αίγυπτο οδήγησαν στην ανακατεύθυνση των φορτίων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την LSEG.

Η μετατόπιση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024 που η Ευρώπη δεν δέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι αγοραστές, οι οποίοι εξακολουθούν να χρειάζονται να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους εν όψει της επόμενης χειμερινής περιόδου, περιμένουν καλύτερες τιμές.

Οι τιμές spot στην Ασία διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Ευρώπη τον περασμένο μήνα, ενθαρρύνοντας τους εξαγωγείς να ανακατευθύνουν τις αποστολές τους προς την Ανατολή. Ο ασιατικός δείκτης αναφοράς JKM κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 17,33 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (mmBtu) τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς TTF στα 13,19 δολάρια ανά mmBtu, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αιγύπτιοι αγοραστές, εν τω μεταξύ, κατέβαλαν επιπλέον ποσά έως και 1 δολάριο ανά mmBtu πάνω από τις τιμές που συνδέονται με τον δείκτη TTF.
Οι περιορισμοί στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή, καθώς και η μειωμένη ζήτηση στην Ευρώπη, διεύρυναν το χάσμα των τιμών και δημιούργησαν ευκαιρίες αρμπιτράζ για τους εξαγωγείς των ΗΠΑ.

Εξαγωγές 10,6 εκατ. ΜΤ LNG

Οι συνολικές εξαγωγές ΥΦΑ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς στα 10,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (MT) τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι ο μήνας είχε μία ημέρα λιγότερη από τον Μάιο. Η παραγωγή υποστηρίχθηκε από εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Cheniere Energy και της Freeport LNG, οι οποίες επανήλθαν σε λειτουργία μετά από προγραμματισμένη συντήρηση.

Από το συνολικό αυτό ποσό, 4,41 MT απεστάλησαν στην Ευρώπη, δηλαδή λίγο λιγότερο από το 42% των εξαγωγών, σημειώνοντας μείωση από τα 5,13 MT, δηλαδή λίγο πάνω από το 50%, που καταγράφηκαν τον Μάιο.

Οι αναλυτές επισήμαναν τη μειωμένη ζήτηση από την Ευρώπη και ανέφεραν ότι ορισμένοι έμποροι έχουν αναστείλει τις αγορές τους, εν μέσω προσδοκιών ότι η παγκόσμια προσφορά ΥΦΑ θα μπορούσε να αυξηθεί και να συμβάλει στη μείωση των τιμών αργότερα μέσα στο έτος.
«Αυτή η κατάσταση backwardation στην καμπύλη των προθεσμιακών συμβολαίων σημαίνει ότι οι έμποροι διατηρούν τη στάση τους και προς το παρόν αγοράζουν πολύ λίγο φυσικό αέριο», δήλωσε ο Χανς βαν Κλίφ, επικεφαλής της έρευνας στον τομέα της ενέργειας στην Eqolibrium. «Κυριαρχεί ο φόβος να πληρώσουν υπερβολικά υψηλές τιμές.»

Η Αίγυπτος αγόρασε το 10%

Η Αίγυπτος αναδείχθηκε σε σημαντικό αγοραστή, εισάγοντας το ρεκόρ των 1,06 MT αμερικανικού ΥΦΑ τον Ιούνιο, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% των συνολικών εξαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αποστολές προς την Ασία ανήλθαν συνολικά σε 3,25 MT, ή περίπου το 31% των εξαγωγών, ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα του Μαΐου, αλλά σημαντικά υψηλότερα από ό,τι νωρίτερα το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Οι εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν επίσης στα 0,96 MT, καθώς οι αγοραστές αντικατέστησαν τη μειωμένη προσφορά από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπου οι εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Atlantic LNG, που ανήκουν στη Shell (SHEL.L), ανοίγει νέα καρτέλα και στη BP (BP.L), ανοίγει νέα καρτέλα, μείωσαν την παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Περίπου 0,73 MT αμερικανικού LNG μεταφέρθηκαν χωρίς καθορισμένο προορισμό, με τα φορτία να αναζητούν αγοραστές ενώ βρίσκονταν εν πλω.
Επιπλέον μεμονωμένα φορτία πωλήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Νότια Αφρική και τη Σενεγάλη.

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