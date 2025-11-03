Σε ρυθμούς (ήδη) MSCI, «The 3rd era» για τη Metlen, τι ετοιμάζει η HELLENiQ ENERGY, η απόβαση των τραπεζών, έκπληξη από την P-TEC του Παπασταύρου, το «plan B» για τη λειψυδρία

Όλα τα βλέμματα στην 5η Νοεμβρίου

Inside Stories 03.11.2025, 07:00
Σε ρυθμούς (ήδη) MSCI, «The 3rd era» για τη Metlen, τι ετοιμάζει η HELLENiQ ENERGY, η απόβαση των τραπεζών, έκπληξη από την P-TEC του Παπασταύρου, το «plan B» για τη λειψυδρία
Newsroom

Με το μυαλό στη μεθαυριανή ετυμηγορία του οίκου MSCI θα κινηθεί μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου το το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σαφώς προσπαθεί να διαχειριστεί την επιφυλακτικότητα της αγοράς.

Ο οίκος MSCI θα ανακοινώσει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις πιθανές προσθήκες και αποχωρήσεις από τον δείκτη MSCI Greece Standard, καθώς την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η περίοδος υπολογισμού των κεφαλαιοποιήσεων των εταιρειών που κρίνονται υποψήφιες.

Και δεν ήταν και το καλύτερο φίνις του μήνα, για αρκετές υποψήφιες.

Η εστίαση

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζεται να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια κεφαλαιοποίησης και ελεύθερης διασποράς, ενώ και η Motor Oil βρίσκεται και πάλι κοντά στην είσοδο.

Αντίθετα, η Metlen ενδέχεται να αποχωρήσει, καθώς πλέον διαθέτει κύρια εισαγωγή στο Λονδίνο.

Αν οι αλλαγές αυτές επιβεβαιωθούν, η αγορά εκτιμά ότι θα υπάρξουν σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του ΧΑ.

Θυμίζω ότι σήμερα, ο δείκτης MSCI Greece Standard απαρτίζεται από εννέα εταιρείες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Jumbo και Metlen.

—————-

«The 3rd era» για τη Metlen

Η πιθανή έξοδος, δηλαδή, της Metlen, είναι το ελάσσον για την αγορά, καθώς την αναμένει.

Το μείζον είναι οι τελευταίες κινήσεις του επικεφαλής της Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Η πρόσφατη αποχώρηση του από την HELLENiQ ENERGY με το τελευταίο placement, όπως σας είχα γράψει έχει δύο ερμηνείες:

Από τη μία πλευρά ο επιχειρηματίας αφοσιώνεται αποκλειστικά και μόνο στη Metlen και ήδη αυτό το επιβεβαιώνει με τις τελευταίες αγορές μετοχών της εισηγμένης και επιπροσθέτως στις 6 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσει τον νέο εταιρικό μετασχηματισμό, όπως είχε αναγγείλει από το Λονδίνο κατά την Capital Markets Day.

Μάλιστα το μήνυμα που σηματοδοτεί αυτήν την εξέλιξη είναι το: «The 3rd era». Να σας θυμίσω πώς πρόκειται για τον τρίτο εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen μέσα σε λίγα χρόνια…

Και η «νέα εποχή» για την HELLENiQ ENERGY

Από την άλλη πλευρά, η αποχώρηση Μυτιληναίου από την HELLENiQ ENERGY σηματοδοτεί και τη νέα εποχή για τον μεγάλο ενεργειακό όμιλο.

HELLENiQ ENERGY

Ήδη η διοίκηση ετοιμάζεται για σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα δώσουν το στίγμα της απρόσκοπτης ανάπτυξης του με γκάζι… στο επενδυτικό πρόγραμμα των 4 δισ. ευρώ.

Μαθαίνω ότι αυτές θα γίνουν σε καμία δεκαριά ημέρες, όπου ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης θα τονίσει την απαλλαγή του ομίλου από προηγούμενες εξαρτήσεις, όπως αυτή του κ. Μυτιληναίου στο μετοχικό της κεφάλαιο αλλά και όπως εκείνης της Edison που ήταν εταίρος στη θυγατρική Elpedison.

———

Στο επίκεντρο και οι τράπεζες

Φυσικά, στο επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα θα είναι και οι τράπεζες, καθώς ήδη Eurobank και Πειραιώς έχουν ανακοινώσει το δικό τους 9μηνο, ενώ Εθνική και Alpha Bank θα ανακοινώσουν στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

τράπεζες

Δεν σας κρύβω τώρα, ότι αν και ήταν λίγο έως πολύ γνωστό ότι οι τραπεζικές διοικήσεις θέλουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στον ασφαλιστικό κλάδο, η “ζέση” τους είναι πολύ μεγαλύτερη.

Όπως μαθαίνω, θεωρούν ότι ο κλάδος, ειδικά στην Ελλάδα, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μία μετά την άλλη προχωρούν σε κινήσεις εξαγορών με στρατηγικό χαρακτήρα.

Την αρχή έκανε η Τράπεζα Πειραιώς με τη συμφωνία για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ ακολούθησε η Eurobank, που απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Eurolife στις ασφαλίσεις ζωής.

… για νέα έσοδα

Οι επικεφαλής των δύο τραπεζών ήδη έδωσαν το στίγμα την προηγούμενη εβδομάδα και όπως μαθαίνω σε παρόμοιο τέμπο θα κινηθούν και οι υπόλοιποι.

Μάλιστα, θεωρούν τον κλάδο σχετικά «ανώριμο» σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς η διείσδυσή του στη χώρα μας αγγίζει μόλις το 50%.

Έτσι, πέρα από τις συνέργειες που θα προκύψουν από τις εξαγορές, οι τράπεζες βλέπουν ένα νέο, ανεξερεύνητο πεδίο για ανάπτυξη εσόδων.

Δίκτυα και διασταύρωση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων θα φέρουν αύξηση προμηθειών και κερδοφορίας…

—————-

Η P-TEC του Παπασταύρου

Επιστρέφω στα ενεργειακά, καθώς ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε μία ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας κίνηση.

Διοργανώνει την 6η Διάσκεψη της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στην Αθήνα.

Και απαριθμώ, 24 υπουργοί Ενέργειας από την Ε.Ε., τρεις υπουργοί από τις ΗΠΑ, μία υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Κομισιόν, περίπου 400 αξιωματούχοι και 17 «Big Oil» και «Big Tech» συγκεντρώνονται για δύο ημέρες στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Μαθαίνω δε, ότι κάτι μεγάλο θα σκάσει… από την P-TEC…

————-

Πυκνή εβδομάδα

Πριν όμως από την διατλαντική συνάντηση, ο Σταύρος Παπασταύρου έχει μπροστά του μία εξίσου κρίσιμη μάχη στις Βρυξέλλες.

Την Τρίτη, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., όπου το βασικό θέμα συζήτησης είναι ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 και οι τρόποι επίτευξής του.

Η διαπραγμάτευση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα επηρεάσει όχι μόνο τις πολιτικές ενέργειας και περιβάλλοντος των επόμενων ετών, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τη ροή των επενδύσεων και το κόστος ζωής.

Ευελιξία

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, στηρίζει τον φιλόδοξο στόχο, αλλά ζητά να υπάρξουν ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι όροι. Ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η επίτευξη του στόχου πρέπει να συνοδεύεται από ευελιξίες για τα κράτη-μέλη, ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Ελλάδα ζητά να ληφθούν υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και τα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Και κάπως έτσι, ο Παπασταύρου βρίσκεται στο επίκεντρο δύο κρίσιμων εξελίξεων μέσα σε λίγες ημέρες: στις Βρυξέλλες, όπου θα δώσει μάχη για μια «πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό», και στην Αθήνα, όπου θα φιλοξενήσει τη διεθνή αφρόκρεμα της ενέργειας.

————–

Πρόσκληση…

Σας έγραφα την προηγούμενη εβδομάδα για το πως θα επιταχυνθούν τα έργα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της λειψυδρίας.

Δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος τους με απευθείας αναθέσεις, κάτι που έχει θέσει υπ’ ατμόν αρκετές κατασκευαστικές.

Το νεότερο τώρα που έμαθα είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο ύδρευσης, ύψους 535 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να θωρακίσει την Αττική.

Το σχέδιο προβλέπει μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμη επάρκεια υδάτων.

Η διαδικασία θα είναι κλειστή, με πρόσκληση σε «μεγάλους παίκτες» του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται σε περίπου δυόμισι χρόνια.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο — που φέρει το κωδικό όνομα «Εύρυτος» — αναμένεται να εγκαινιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Το Plan B

Αν πάλι υπάρξουν καθυστερήσεις, υπάρχει και plan B… η αφαλάτωση. Αν και η ποιότητα του νερού της αφαλάτωσης δεν είναι και η καλύτερη.

Ο «Εύρυτος», ωστόσο, δεν είναι παρά ένα κομμάτι ενός πολύ ευρύτερου σχεδίου.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη χαρτογραφήσει επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την Αττική και τη Βοιωτία, με στόχο να μη βρεθεί ποτέ η πρωτεύουσα αντιμέτωπη με άδεια φράγματα και ταμιευτήρες.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης του δικτύου, ανακύκλωσης υδάτων και νέων υποδομών που θα εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα μπροστά στις κλιματικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Στο βάθος… αυξήσεις

Και φυσικά, μαζί με τα έργα έρχεται και η… αναθεώρηση των τιμολογίων.

Η ΡΑΑΕΥ ήδη επεξεργάζεται νέο μοντέλο «ανταποδοτικής ανάκτησης κόστους», το οποίο αναμένεται να φέρει αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού.

Οι υπολογισμοί και οι σταθμίσεις συνεχίζονται, αλλά το μήνυμα έχει αρχίσει να δίδεται… το νερό θα αρχίσει να κοστίζει λίγο περισσότερο.

Πάντως, ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, έχει ήδη φροντίσει να προετοιμάσει το έδαφος, υπενθυμίζοντας σε κάθε ευκαιρία πως «το νερό στην Αθήνα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη και θα παραμείνει το φθηνότερο».

