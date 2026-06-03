Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές

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Με απώλειες κινήθηκαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ανησυχίες να εντείνονται τόσο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όσο και σε εκείνο του παγκόσμιου εμπορίου, μετά τις αμερικανικές προτάσεις για την επιβολή νέων, εκτεταμένων δασμών σε 60 χώρες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,54% στις 621 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,40% στις 10.332 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,24% στις 24.811 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,71% στις 8.150 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Akzo Nobel κατέγραψε απώλειες 18%, μετά την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου εξαγοράς της από τις Nippon Paint και Sherwin-Williams. Η Akzo Nobel, γνωστή μεταξύ άλλων για τη μάρκα χρωμάτων Dulux, είχε προηγουμένως απορρίψει κοινή πρόταση εξαγοράς ύψους 73 ευρώ ανά μετοχή.

Στον αντίποδα, η Inditex, μητρική εταιρεία της Zara, ενημέρωσε τους επενδυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου χρήσης. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 1,5%, καθώς οι πωλήσεις του ισπανικού ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παρόλα αυτά, στο επίκεντρο βρέθηκε το γεγονός ότι το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) πρότεινε την επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, με το επιχείρημα ότι δεν έχουν απαγορεύσει αποτελεσματικά την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Μεταξύ των οικονομιών που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωπος χαρακτήρισε το σκεπτικό πίσω από το νέο κύμα αμερικανικών δασμών ως «αδικαιολόγητο». «Η ΕΕ βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από την κοινή μας δήλωση έως το τέλος Ιουνίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, αύξηση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο, ενώ την ίδια στιγμή η επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχισε να υποχωρεί, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,7% στο σύνολο της ΕΕ σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,9% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο των 27 κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη συνέχισε να συρρικνώνεται τον Μάιο. Σύμφωνα με την τελική έκθεση της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) διαμορφώθηκε στις 48,5 μονάδες, έναντι 48,8 τον Απρίλιο. Ο δείκτης παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών και τη μεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας εδώ και ενάμιση χρόνο.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Μάιο για πρώτη φορά έπειτα από 13 μήνες ανάπτυξης. Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 49,7 μονάδες από 52,6 τον Απρίλιο, περνώντας σε ζώνη συρρίκνωσης.

Υπέκυψε στο profit taking το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διορθωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 2.350 μονάδων, καθώς βρήκε σημαντικά στηρίγματα από αρκετούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 2.352,75 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.352,75 μονάδων (-0,92%) και 2.373,88 μονάδων (-0,03%). Ο τζίρος ανήλθε στα 220,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 26,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,01% στις 5.967,94 μονάδες, ενώ στο -0,26% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.105,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,50% στις 2.683,83 μονάδες.