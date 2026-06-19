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VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τα νέα της αγοράς 19.06.2026, 13:04
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VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων
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Με βαθιές ρίζες στην ελληνική αγορά, ισχυρή παραγωγική βάση και παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, ο Όμιλος Vivartia συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές δυνάμεις της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και εστίασης, επενδύοντας με συνέπεια στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ιστορικά brands, εκτεταμένη παραγωγική βάση και διεθνές αποτύπωμα, ο Όμιλος αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρειών και brands του Ομίλου, που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την καθημερινότητα χιλιάδων καταναλωτών, αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής του ταυτότητας και της σταθερής του παρουσίας στην αγορά.

Η ισχυρή σχέση του ομίλου Vivartia με τους καταναλωτές

Η πορεία του Ομίλου Vivartia είναι στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς τροφίμων και τη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης. Μέσα από τη δυναμική παρουσία των εταιρειών του στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, των προϊόντων καταψυγμένης ζύμης και της οργανωμένης εστίασης, ο Όμιλος Vivartia έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο του επιτρέπει να ανταποκρίνεται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρειών και brands του Ομίλου, που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την καθημερινότητα χιλιάδων καταναλωτών, αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής του ταυτότητας και της σταθερής του παρουσίας στην αγορά.

ΔΕΛΤΑ

Σήμερα, ο Όμιλος Vivartia διαθέτει, μέσω των εταιρειών του, παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή του χαρακτήρα και τη δυνατότητά του να αναπτύσσεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η εμπειρία δεκαετιών, η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και η επιχειρησιακή του εμβέλεια συνθέτουν μια εταιρική ταυτότητα που βασίζεται στη συνέπεια, την ποιότητα και τη διαρκή εξέλιξη. Παράλληλα, η παρουσία του σε κρίσιμες κατηγορίες της αγοράς του επιτρέπει να διατηρεί ενεργό ρόλο στη συνολική πορεία του κλάδου τροφίμων και εστίασης.

Η επένδυση στην ποιότητα και ασφάλεια

Στον πυρήνα της στρατηγικής του βρίσκεται η προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τον καταναλωτή, την αγορά και την ελληνική οικονομία. Οι εταιρείες της Vivartia επενδύουν σταθερά στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους, στην καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη νέων διατροφικών προτάσεων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις. Η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και να ενσωματώνουν γρήγορα νέα δεδομένα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο αποτελεί βασικό παράγοντα, που ενισχύει διαχρονικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Όμιλος Vivartia επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και στη συνεχή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας των εταιρειών του

Το αποτύπωμα του Oμίλου Vivartia σε παραγωγή και απασχόληση

Ο Όμιλος Vivartia διατηρεί παράλληλα ένα ισχυρό και ουσιαστικό αποτύπωμα στην εγχώρια παραγωγή και απασχόληση. Με περισσότερους από 8.250 εργαζόμενους και 10 παραγωγικές μονάδες, ο Όμιλος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής μεταποίησης τροφίμων, συμβάλλοντας ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη στήριξη της απασχόλησης και στην ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, στηρίζει στην πράξη την εγχώρια παραγωγική αλυσίδα και δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Κομβικό ρόλο στη διαχρονική αναπτυξιακή του πορεία διαδραματίζει η επενδυτική του στρατηγική. Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και στη συνεχή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας των εταιρειών του, με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας.

ΔΕΛΤΑ

Περαιτέρω, αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Ομίλου Vivartia αποτελεί η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ο Όμιλος ενσωματώνει τις αρχές ESG σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του, υιοθετώντας πρακτικές που σχετίζονται με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη στήριξη των ανθρώπων του. Παράλληλα, επενδύει σε λύσεις και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ποιότητα, ασφάλεια και υπεύθυνη διατροφή, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σύγχρονου και υπεύθυνου επιχειρηματικού οργανισμού.

Σήμερα, ο Όμιλος Vivartia εξακολουθεί να συνιστά μια μεγάλη ελληνική επιχειρηματική δύναμη με σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα, βαθιά σύνδεση με την αγορά και σταθερή επένδυση στο μέλλο

Στο επίκεντρο η καινοτομία

Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ο Όμιλος Vivartia συνεχίζει να εξελίσσει το επιχειρηματικό του μοντέλο, επενδύοντας σε τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστική του θέση και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία. Η διαχρονική παρουσία των εταιρειών του, η ισχυρή παραγωγική τους βάση και η ικανότητά τους να μετασχηματίζονται με συνέπεια αποτελούν τα στοιχεία που διατηρούν τον Όμιλο στην πρώτη γραμμή του κλάδου.

Σήμερα, ο Όμιλος Vivartia εξακολουθεί να συνιστά μια μεγάλη ελληνική επιχειρηματική δύναμη με σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα, βαθιά σύνδεση με την αγορά και σταθερή επένδυση στο μέλλον. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αναζητεί σταθερά πρότυπα παραγωγικής ανάπτυξης, ο Όμιλος συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας από τους πλέον εμβληματικούς και ανθεκτικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

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