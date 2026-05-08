Πετρέλαιο: Ανοδική ώθηση από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στο Ορμούζ – Πάνω από τα 101 δολάρια

Ανοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με φόντο την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Πέμπτη, που έσβησε τις ελπίδες για πρόοδο όσον αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας που ίσχυε εδώ και ένα μήνα, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αντίποινα χτυπήματα μετά από ιρανικά πυρά εναντίον των πολεμικών πλοίων τους που διέρχονταν από τα Στενά την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία παρέμεινε σε ισχύ, ενώ η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία ειρηνευτική πρότασή της.

Το Brent, το οποίο υποχώρησε στα 96 δολάρια την Πέμπτη, με ελπίδες για ειρήνευση, έχει έκτοτε αναρριχηθεί πάνω από τα 100 δολάρια, στα 101,50 δολάρια περίπου.

Για άλλη μια φορά, η ροή των ειδήσεων έδειξε ότι η πορεία προς μια διαρκή συμφωνία δεν είναι «γραμμική», σχολίασε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στη μεσιτική εταιρεία Pepperstone με έδρα τη Μελβούρνη.

Οι αγορές αναγκάζονται να επανεξετάσουν τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις σχετικά με την πορεία του πολέμου και την ομαλοποίηση της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Ορμούζ, πρόσθεσε.

Η ρουπία

Στο μεταξύ, οι πρόσφατες διακυμάνσεις της ρουπίας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, με τη μεταβλητότητα του αργού να προκαλεί διακυμάνσεις στο νόμισμα. Τα μέτρα της κεντρικής τράπεζας της Ινδίας για τη στήριξη του εθνικού νομίσματος είχε μόνο βραχύβια επίδραση.

Το νόμισμα έχει σημειώσει άνοδο άνω του 1% τις δύο τελευταίες συνεδρίες, ανακάμπτοντας από το ιστορικό χαμηλό των 95,4325 που είχε σημειώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά δήλωσαν ότι μια διαρκής ανάπαυλα θα απαιτούσε τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου και τη συγκράτηση των συνακόλουθων εκροών δολαρίων.

Η διαρθρωτική ζήτηση δολαρίων από τις εταιρείες διύλισης πετρελαίου συνεχίζει να ασκεί επίμονη πίεση στη ρουπία, προκαλώντας δραστηριότητα αντιστάθμισης κινδύνου από τους εισαγωγείς.