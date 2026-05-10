Ενέργεια 10.05.2026, 18:10
Πόλεμος Ιράν: Ποιες ριζικές αλλαγές θα επιφέρει στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα
Ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα θα επιφέρει ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κορυφαίων στελεχών των βασικών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως τις μετέφεραν κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο αποκλεισμός του Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει οδηγήσει στην απώλεια σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου, με την έλλειψη να επιδεινώνεται κάθε μέρα που η θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια

Η αναστάτωση έχει καταδείξει την ευθραυστότητα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, υπογραμμίζει ο Olivier Le Peuch, διευθύνων σύμβουλος της μεγάλης εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων SLB.

«Θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις διαρθρωτικές αλλαγές σε όλο το ενεργειακό τοπίο» αναφέρει ο Lorenzo Simonelli, διευθύνων σύμβουλος της Baker Hughes, ανταγωνιστή της SLB.

Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία θα δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια, εκτιμούμ οι Le Peuch και Simonelli. «Δεν είναι πλέον απλώς ένα θέμα συζήτησης» τονίζει ο Jeffrey Miller, διευθύνων σύμβουλος της Halliburton, της άλλης μεγάλης εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Οι επενδύσεις στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου θα αυξηθούν ως συνέπεια,  εκτιμούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Επενδύσεις σε λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η γεωθερμική, η πυρηνική ενέργεια και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου, θα συνεχιστούν σημειώνει ο Simonelli.

«Δεν πρόκειται μόνο για την αύξηση του ενεργειακού εφοδιασμού» σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Baker Hughes. «Πρόκειται για την ισχυρή και ανθεκτική ενεργειακή υποδομή και τον μεγαλύτερο πλεονασμό, τη διαφοροποίηση των υποδομών, τη μείωση της εξάρτησης από οποιοδήποτε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας».

Διαφοροποίηση των προμηθειών

Το κλείσιμο του Ορμούζ υπογράμμισε την εξάρτηση, ιδίως των ασιατικών οικονομιών από τη Μέση Ανατολή για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Προφανώς, οι άνθρωποι θα επανεκτιμήσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουν ότι, στο μέλλον, δεν θα έχουν την ίδια έκθεση» εκτιμά  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς.

Οι κυβερνήσεις θα επιδιώξουν να διαφοροποιήσουν τον ενεργειακό τους εφοδιασμό, εκτιμούν οι CEO των υπηρεσιών πετρελαιοπηγών. Θα πρέπει επίσης να ξαναχτίσουν τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν πληγεί λόγω του πολέμου, δήλωσαν τα στελέχη.

«Θα υπάρξει ανακατασκευή των παγκόσμιων αποθεμάτων πάνω από τα ιστορικά επίπεδα για να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο Simonelli.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο θα γίνει πιο σημαντικό από ποτέ για να βοηθήσει τον κόσμο να διατηρήσει την ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Καές Βαν’τ Χοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Diamondback Energy , ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η αγορά πετρελαίου είναι πλέον «ουσιαστικά πιο σφιχτή» λόγω της διαταραχής της προσφοράς, τόνισε ο Μίλερ. Η αγορά έχει μετατοπιστεί από τις προσδοκίες για πλεόνασμα φέτος σε μεγάλο έλλειμμα, είπε.

Αυτό θα υποστηρίξει τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Le Peuch. Οι υψηλότερες τιμές θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ευκαιρίες σε υπεράκτιες και βαθιές περιοχές στην Αφρική, την Αμερική και την Ασία, είπε.

«Η Αφρική [αντιπροσωπεύει] μία από τις πιο συναρπαστικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, με μια σημαντική βάση υπανάπτυκτων πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου», προσθέτει ο διευθύνων σύμβουλος της SLB. «Αναμένουμε ότι η κατανομή του χαρτοφυλακίου θα μετατοπιστεί πιο ευνοϊκά προς αυτήν την περιοχή με την πάροδο του χρόνου».

Πόλεμος Ιράν: Ποιες ριζικές αλλαγές θα επιφέρει στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα
