ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

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Στα 79,5 δισ. ευρώ υποχώρησε η αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι Servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις -ΕΔΑΔΠ) το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 79,712 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ότι τα δάνεια αυτά έχουν μεταβιβαστεί από τις τράπεζες σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα στοιχεία της ΤτΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 27,800 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, από 27,869 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Πιο αναλυτικά, ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 40 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27,798 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 9,648 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε στο 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10, 093 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,702 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,242 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 50 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,133 δισ. ευρώ.